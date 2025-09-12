2週間前と同じものを食べても、食事時間、咀嚼回数は変わらない







図：男性と女性の食事時間、咀嚼回数、咀嚼テンポ、一口回数の再現性、一致性の検討＜今後の展開＞結論として、テスト食を用いた食事時間、咀嚼回数、咀嚼テンポの再現性および一致度は高い結果となりました。一方で、一口回数の一致度は低く、特に女性でその傾向が顕著でした。今後の研究では、テスト食における食事時間と咀嚼回数、また食事時間とエネルギー摂取量との間に相関があるかどうか、さらに7日間の食事記録を通じてそれぞれの食事での関連性も検討する予定です。本試験食の高い再現性と一致度を踏まえ、食事時間、咀嚼回数、および咀嚼テンポは、少なくとも一つのテスト食を用いて計測することで、個人に特有の食行動を示すパラメータとして利用できると考えられます。＜用語解説＞※1 これまでの測定方法：食事時間はストップウォッチ、咀嚼回数、咀嚼テンポ、口に運ぶ回数は咀嚼計Bitescan（シャープ株式会社）で測定。＜文献情報＞論文タイトル：High Reproducibility and Agreement of Meal Duration, Number of Chews, and Chewing Tempo Measured with a Standardized Test Meal著者：出口香奈子1,池田健一郎1,2, 青嶋恵1,2, 平岩衣里1,2, 小野智咲女3、和田理沙子1、飯塚勝美1,4*所属： 1 藤田医科大学 医学部 臨床栄養学講座2 藤田医科大学 医学部3 藤田医科大学 羽田クリニック4 藤田医科大学病院 食養部 *責任著者DOI： 10.3390/nu17152438