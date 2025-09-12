2つに分けてシェアできる仕掛けがユニークと、メディアで話題になったアイテムの新バージョンが登場。「シェアカイロ」の新作がLife on Productsから発売
「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役：池田 祐一）による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。
Life on Productsでは2025年冬の新作、「使い捨てないシェアカイロ」を2025年9月12日（金）より販売開始いたします。
2人で温もりを分け合えるシェアカイロ
マグネットで留めた本体は、2つに分けて温もりをシェアできる、便利でユニークなエコカイロ。
2段階温度調節が可能で、手の小さな方でも握りやすいコンパクトサイズな点も◎。
小ぶりで爽やかなバイカラーのデザイン、そして贈る人を選ばないユニセックスな設計で
ギフトにもおすすめです。
ダブルクリックで電源オンになる仕様のため、バッグの中など持ち運び時の誤作動を防止します。
Life on Products（ライフオンプロダクツ）
「使い捨てないシェアカイロ」LCAEA012
価格：3,828円（税込）
商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcaea012/
POINT1■2つに分けて温もりをシェア
2つのカイロをマグネットで留めて分けられる、
ユニークなアイテム。
誰かとシェアしたり、分けて両手を温めるのに
使ったりと、活用方法は様々です。
POINT2■2段階の温度設定
温度設定は40/50℃の2段階で、
状況に応じて切替が可能。
40℃は室内や電車内などの使用に、
50℃は屋外での使用におすすめです。
POINT3■電源を入れたら瞬間発熱
スイッチを入れてわずか数秒で瞬間発熱する
ため、すぐに使えて便利です。
冷えがちな指先もポカポカに。
POINT4■持ち運び時の誤作動を防止
ダブルクリックで電源オンになる仕様で、
持ち運び時の誤作動を防止。
バッグの中で勝手に電源が入っていたという
心配もありません。
商品仕様
ミントグリーン（ME）
モカ（MO）
[表: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/355_1_22f41ae26659c0d1d28badb6de23e495.jpg?v=202509120257 ]
販売情報
■2025年9月12日（金）よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始
https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcaea012
■2025年9月12日（金）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始
ブランドコンセプト
ー暮らし、イロドルー
あなたの心を愉しさでイロドル。
日々手にとるモノ、 目に触れるモノ
様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を
「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。
ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、
潤い、心満たされる時間と体験になるように。
モノがあるよろこびを。
ココロ満たされるよろこびを。
会社概要
[社名] ライフオンプロダクツ株式会社
[代表者] 代表取締役 池田 祐一
[設立] 2003年7月29日
[本社] 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F
[ＵＲＬ] https://lifeonproducts.co.jp
[事業内容] 「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで
お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供