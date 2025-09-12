2つに分けてシェアできる仕掛けがユニークと、メディアで話題になったアイテムの新バージョンが登場。「シェアカイロ」の新作がLife on Productsから発売

ライフオンプロダクツ株式会社

「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市　代表取締役：池田 祐一）による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。


Life on Productsでは2025年冬の新作、「使い捨てないシェアカイロ」を2025年9月12日（金）より販売開始いたします。


2人で温もりを分け合えるシェアカイロ




マグネットで留めた本体は、2つに分けて温もりをシェアできる、便利でユニークなエコカイロ。


2段階温度調節が可能で、手の小さな方でも握りやすいコンパクトサイズな点も◎。


小ぶりで爽やかなバイカラーのデザイン、そして贈る人を選ばないユニセックスな設計で


ギフトにもおすすめです。


ダブルクリックで電源オンになる仕様のため、バッグの中など持ち運び時の誤作動を防止します。



Life on Products（ライフオンプロダクツ）
「使い捨てないシェアカイロ」LCAEA012
価格：3,828円（税込）


商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcaea012/




POINT1■2つに分けて温もりをシェア

2つのカイロをマグネットで留めて分けられる、


ユニークなアイテム。


誰かとシェアしたり、分けて両手を温めるのに


使ったりと、活用方法は様々です。








POINT2■2段階の温度設定

温度設定は40/50℃の2段階で、


状況に応じて切替が可能。


40℃は室内や電車内などの使用に、


50℃は屋外での使用におすすめです。







POINT3■電源を入れたら瞬間発熱

スイッチを入れてわずか数秒で瞬間発熱する


ため、すぐに使えて便利です。


冷えがちな指先もポカポカに。







POINT4■持ち運び時の誤作動を防止

ダブルクリックで電源オンになる仕様で、


持ち運び時の誤作動を防止。


バッグの中で勝手に電源が入っていたという


心配もありません。








商品仕様



ミントグリーン（ME）

モカ（MO）


[表: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/355_1_22f41ae26659c0d1d28badb6de23e495.jpg?v=202509120257 ]



販売情報


■2025年9月12日（金）よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始


　https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcaea012



■2025年9月12日（金）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始




ブランドコンセプト




ー暮らし、イロドルー



あなたの心を愉しさでイロドル。



日々手にとるモノ、 目に触れるモノ


様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を



「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。



ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、


潤い、心満たされる時間と体験になるように。



モノがあるよろこびを。


ココロ満たされるよろこびを。




会社概要




[社名]　　　ライフオンプロダクツ株式会社
[代表者]　　代表取締役　池田 祐一
[設立]　　　2003年7月29日
[本社]　　　大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F
[ＵＲＬ]　　https://lifeonproducts.co.jp
[事業内容]　「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで
　　　　　　お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供