2つに分けてシェアできる仕掛けがユニークと、メディアで話題になったアイテムの新バージョンが登場。「シェアカイロ」の新作がLife on Productsから発売

ライフオンプロダクツ株式会社

「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役：池田 祐一）による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。

Life on Productsでは2025年冬の新作、「使い捨てないシェアカイロ」を2025年9月12日（金）より販売開始いたします。

2人で温もりを分け合えるシェアカイロ

マグネットで留めた本体は、2つに分けて温もりをシェアできる、便利でユニークなエコカイロ。

2段階温度調節が可能で、手の小さな方でも握りやすいコンパクトサイズな点も◎。

小ぶりで爽やかなバイカラーのデザイン、そして贈る人を選ばないユニセックスな設計で

ギフトにもおすすめです。

ダブルクリックで電源オンになる仕様のため、バッグの中など持ち運び時の誤作動を防止します。

Life on Products（ライフオンプロダクツ）

「使い捨てないシェアカイロ」LCAEA012

価格：3,828円（税込）

商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcaea012/

POINT1■2つに分けて温もりをシェア

2つのカイロをマグネットで留めて分けられる、

ユニークなアイテム。

誰かとシェアしたり、分けて両手を温めるのに

使ったりと、活用方法は様々です。

POINT2■2段階の温度設定

温度設定は40/50℃の2段階で、

状況に応じて切替が可能。

40℃は室内や電車内などの使用に、

50℃は屋外での使用におすすめです。

POINT3■電源を入れたら瞬間発熱

スイッチを入れてわずか数秒で瞬間発熱する

ため、すぐに使えて便利です。

冷えがちな指先もポカポカに。

POINT4■持ち運び時の誤作動を防止

ダブルクリックで電源オンになる仕様で、

持ち運び時の誤作動を防止。

バッグの中で勝手に電源が入っていたという

心配もありません。

商品仕様

ミントグリーン（ME）モカ（MO）

販売情報

■2025年9月12日（金）よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始

https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcaea012

■2025年9月12日（金）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始

ブランドコンセプト

ー暮らし、イロドルー

あなたの心を愉しさでイロドル。

日々手にとるモノ、 目に触れるモノ

様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を

「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。

ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、

潤い、心満たされる時間と体験になるように。

モノがあるよろこびを。

ココロ満たされるよろこびを。

