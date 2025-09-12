こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
フォーリングスとスリーストライプス：アディダスがAudi Formula 1 Teamのオフィシャルパートナーに
＊本リリースは、AUDI AG配信資料の翻訳版です。
アディダスと複数年のパートナーシップを締結。Formula 1でのAudiのオフィシャルアパレルパートナーに
チームのためのパフォーマンス志向のギアを共同開発
adidas x Audi F1コレクションの世界的なローンチは2026年2月を予定
（ドイツ本国発表資料）2025年9月10日、インゴルシュタット／ヒンヴィール／ヘルツォーゲンアウラハ：Audi F1 Teamとアディダス（adidas）は、複数年にわたるパートナーシップを発表します。このパートナーシップにより、ドイツのスポーツ用品メーカー アディダスは、チームのオフィシャルアパレルパートナーとなります。明快さと精緻さによって印象づけられるスタイリッシュなデザインと、最先端テクノロジーを組み合わせたコレクションは、2026年シーズンの開始前にリリースされる予定です。
このパートナーシップの一環として、アディダスとAudi F1 Teamは、ドライバー、メカニック、エンジニア、そしてサーキットで様々な役割を果たすチームメンバーのために、それぞれの要件を満たすハイパフォーマンスギアの包括的なコレクションを開発するために緊密に協力しています。チームの日々の活動に最大限のサポートを提供し、最高の成果を引き出す機能的な製品を生み出すことを共通の目標としています。常に進化し続けることが本質であるこのスポーツにおいて、このコレクションは、最先端のアディダステクノロジーと、パドック内外での斬新で革新的なアプローチによって、モータースポーツ文化に新たなトレンドを打ち立てます。
アディダスとAudi F1 Teamは、ファンをこのパートナーシップの核として考え、スポーツに対する情熱を初期の段階から共有し、アパレル開発にとどまらないコラボレーションを築いています。スポーツとイノベーション、そしてエモーショナルなデザインに対する共通の文化的パッションで共鳴する両ブランドは、アパレル、フットウェア、アクセサリーのエクスクルーシブなプロダクトラインを、最初のレースの前に世界同時にローンチし、ファンがチームと連帯感を共有できる機会となります。
AUDI AG CEOゲルノート デルナー（Gernot Döllner）兼Sauber Motorsport AG取締役会会長：
「アディダスとアウディは、トップレベルのスポーツにおいて数十年にわたる協力関係を築いてきました。それは共通の価値観と、パフォーマンスを通じて人々を鼓舞したいという思いに基づいています。私たちのFormula 1におけるパートナーシップは、イノベーションと最高のパフォーマンスの追求をはるかに超えるもので、二つの先進的ブランドの強みとビジョンを結びつけるものです」と、述べました。今後発表するアディダスコレクションは、アウディの新しいデザイン哲学と同様に、明快さと精緻さによって特徴づけられています。「私たちがアディダスとともに、モータースポーツの最高峰カテゴリーへの参入を進めているという事実は、このコラボレーションに対する大きな信頼と感謝の表れです」と述べています。
Adidas CEO Bjørn Gulden：
「私たちはAudi F1 Teamとパートナーシップを結び、このスポーツの最高峰カテゴリーへのデビューをサポートできることを大変誇りに思います。2026年のパドックに、象徴的なアウディのフォーリングスと私たちアディダスのスリーストライプスを共に掲げることは、モータースポーツにおけるエキサイティングな新しい章を刻みます。私たちはF1に対して継続的に取り組んでいますが、このパートナーシップによって、サーキット内外問わず、同じ信念をもち革新的な視点をもつブランドとのコラボレーションに注力していることを示します。私たちは、ドライバーとAudi F1 Teamの成功を後押しし、新しい世代のモータースポーツファンを巻き込んだ施策を発表する日を、心から楽しみにしています！」。
Audi F1 Team チーム代表 ジョナサン ウィートリー（Jonathan Wheatley）：
「このパートナーシップは、アウディのフォーリングスとアディダスのスリーストライプスという2つのアイコニックなブランドを世界的な舞台で結びつけるものであり、Audi F1 Team としてグリッドに向かう私たちの歩みにおける大胆な前進です。アディダスと共に、アウディは最も重要な場面でパフォーマンスを発揮する、高性能のテクニカルスポーツギアをチームに提供します。レースの枠を超えて、私たちは革新性やスタイル、そして絶え間ない卓越性の追求を通じて、社会にインパクトを与えるというコミットメントを共有しています。大胆なブランドアクティベーションや革新的な体験をともに創り出していきます」。
本件に関するお問合わせ先
フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社
アウディ ジャパン 広報部
