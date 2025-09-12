【大同生命】北御堂ミュージアムで「商都大坂を支えた豪商の信仰」展を2025年10月2日（木）～2026年1月13日（火）に開催 ～大同生命の源流・加島屋と本願寺の深い関わりを紹介～

