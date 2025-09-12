こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
eve autonomyの屋外対応自動搬送サービスの機能を拡張する新ブランド「eve auto plus」を発表
～多様な現場環境や課題に柔軟に対応するオプション品・拡張機能群を体系化～
ヤマハ発動機株式会社が株式会社ティアフォーと2020年に合弁で設立した「株式会社eve autonomy（イヴ・オートノミー）」は、2025年9月12日（金）に、屋内外対応型の無人搬送サービス「eve auto」の拡張を象徴する新ブランド「eve auto plus（イヴオートプラス）」を発表しました。
「eve auto」は、高い走破性と信頼性を誇るヤマハ発動機のゴルフカーの車両技術を活用した車両「FG-01」と、世界中で利用されているティアフォー社の自動運転ソフトウェアを組み合わせたサブスクリプション型自動搬送サービスです。「eve auto plus」は、既存のeve autoサービスに新たな価値を付加し、顧客の多様な現場環境や課題に柔軟に対応するオプション品・拡張機能群に付与される新ブランドです。これにより、単なる「搬送の自動化」にとどまらず、幅広い現場に寄り添う“拡張性のプラットフォーム”として現場における課題解決を支えるソリューションの提供を目指します。
eve autonomyはこれまで、工場や倉庫を中心に、様々な業界の屋外搬送業務の自動化に取り組んできました。その中で、導入される現場ごとに異なる運用環境や課題、また既存運用を大きく変えることなく安全・安心に対応できる仕組みへのニーズがあることが分かりました。
こうした現場の声に応え、eve autoの基盤に多様な拡張機能を組み合わせ、安定した自動化を実現する体系化の枠組みとして、「eve auto plus」が誕生しました。
eve auto plusは、eve autonomyが開発する純正オプションのほか、他社製品の認証・連携を視野に入れた展開も見据えています。これにより、eve autonomy、顧客、そしてパートナー企業がつながり合い、新たな機能や活用事例が加速度的に広がるエコシステムの構築を目指します。
■ eve auto plusのコンセプト
役割：既存のeve autoに新しい価値を加え、拡張性をもたせる
狙い：顧客ごとに異なる環境で安定した自動化を実現
特徴：eve autoを基盤に、多様な拡張機能を提供する製品エコシステム
■ 自動搬送サービス「eve auto」
eve autonomyは工場や物流施設向けに、主に屋外における事前の設備工事を必要とせずに自動搬送システムの導入を実現するソリューション「eve auto」を提供しています。屋内だけでなく雨風の影響を受けやすい屋外でも活動でき、段差や傾斜の乗り越え等でも高い走破性と搬送力を発揮します。導入や運用のしやすさ、ワンストップのサービスなども評価され、各地の工場敷地内での人手不足や安全確保などの課題解決に貢献しています。現在、全国約50拠点・80台以上が稼働しています。
本件に関するお問合わせ先
株式会社eve autonomy セールス＆マーケティング部
TEL：0538-40-9170
Mail：mk@eveautonomy.com
Web：https://eveautonomy.com/contact
