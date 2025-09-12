紀伊國屋書籍販売株式会社（旧社名：京王書籍販売株式会社）の 社名変更および屋号変更のお知らせ

株式会社紀伊國屋書店（本社：東京都新宿区、代表取締役会長：高井昌史）の完全子会社である紀伊國屋書籍販売株式会社（本社：東京都多摩市、代表取締役社長：西前秋幸）の社名変更および屋号変更について、お知らせいたします。

１）社名変更について

2025年9月1日付で社名を「京王書籍販売株式会社」から「紀伊國屋書籍販売株式会社」に変更いたしました。親会社である株式会社紀伊國屋書店の「紀伊國屋」を冠した社名に変更し、紀伊國屋書店グループとして一体感を高めるとともに、さらなる成長を目指してまいります。

新社名 ： 紀伊國屋書籍販売株式会社 （旧社名：京王書籍販売株式会社）

英語表記： KINOKUNIYA BOOKSELLING CO.,LTD.

変更日 ： 2025年9月1日

本変更に伴う、住所、電話番号、法人番号等の変更はございません。

２）屋号変更について

同社が運営する「啓文堂書店」の屋号につきましては、屋号の統一化による競争力、ブランド力の強化を図るため、2025年12月末を目途に、順次「紀伊國屋書店」に変更してまいります。その第１号店として、2025年9月25日（木）に「啓文堂書店府中本店」を「紀伊國屋書店府中店」に変更予定です。

新屋号 ：紀伊國屋書店府中店 （旧屋号：啓文堂書店府中本店）

変更予定日：2025年9月25日（木） ※9月19日（金）よりプレ運用を開始

尚、紀伊國屋書店としてのサービスは順次対応を予定しております。

紀伊國屋書籍販売株式会社は、京王線沿線の駅を中心に20店舗を展開しておりますが、紀伊國屋書店グループの一員として、顧客への新たな価値のご提供、良質な作品との出会いの場を創出し、地域の文化的発展に貢献してまいります。今後とも変わらぬご支援とご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

■会社概要

名称 ：紀伊國屋書籍販売株式会社

所在地 ：東京都多摩市豊ヶ丘1丁目22番地

事業内容：書籍・雑誌・文具等の販売

店舗数 ：20店舗

リリースに関するお問い合わせ先：株式会社 紀伊國屋書店 総務人事部 広報担当 info@kinokuniya.co.jp