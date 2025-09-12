シリーズ一斉リニューアルで、お部屋＆トイレのマルチ消臭に進化！新「消臭元パルファム」誕生

小林製薬株式会社

小林製薬株式会社（本社：大阪市、社長：豊田 賀一）は、芳香・消臭剤の「消臭元パルファム」シリーズを、お部屋でもトイレでも使えるよう一斉リニューアルを行い、新たに3つの香りのラインナップを追加します。本製品は、2025年9月25日より全国で発売します。

上段左から、パルファムノアール、パルファムブラン、スパークリングピンク、ホワイトムスク、フェアリーシャボン / 下段左から、キンモクセイ、グリーンシトラス、エアリーミュゲ、ピュアホワイトティー

<開発背景>

「消臭元パルファム」は、『消臭元』ブランドの中でも特に、消臭をしながら上質な香りを楽しむことができる芳香・消臭剤シリーズとして展開してきました。

近年、生活者のトイレに対する意識が変化しています。かつては「臭くて汚い空間」というイメージを持たれていた自宅のトイレ空間が、今では「一人になれるリラックス空間」として捉えられ、トイレも「一つの部屋」という扱いになりつつあります。

このような状況を受け、これまでお部屋用、トイレ用に分けていた製品を、統一した香りで空間を彩ることができるよう「お部屋＆トイレ用」としてリニューアルしました。

<製品特徴>

1. お部屋もトイレも消臭できる、マルチ消臭に進化

ニオイの原因がそれぞれ異なる、お部屋とトイレ空間両方に対して使用できるようになりました。どちらの使用場所でもしっかりと消臭効果を発揮します。

2. 新たに3つの香りラインナップの追加

お部屋・トイレどちらにもぴったりな、明るく爽やかな香りが特徴のアイテムを新たに３つ開発しました。心地よい香りで空間を包み込みます。

グリーンシトラス

すっきりとしたレモンやライムなどのシトラスを基調に、爽やかなアップルと上質なホワイトフローラルをブレンドしたグリーンシトラス調の香り。

エアリーミュゲ

シトラスの香りをアクセントに、みずみずしいミュゲやペアーと清潔感のあるウッディムスクで軽やかに仕上げたホワイトフローラル調の香り。

ピュアホワイトティー

さわやかなハーブにすっきりとしたシトラスとジャスミンなどのホワイトフローラルを合わせた、

落ち着きのあるティーノートの香り。

<製品概要>

製品名：消臭元パルファム

アイテム：パルファムノアール、パルファムブラン、スパークリングピンク、ホワイトムスク、フェアリーシャボン、キンモクセイ、グリーンシトラス、エアリーミュゲ、ピュアホワイトティー

カテゴリー：芳香・消臭剤

メーカー希望小売価格：オープン価格 400mL

発売日：2025年9月25日（木）

※実際の発売日は販売店によって多少遅れる場合がございます。

※店舗によっては、お取扱いのない場合がございます。

製品特徴：

- 消臭効果に加え、香りを楽しむシリーズです。- お部屋でもトイレでも使用できます。- 新たに3アイテム「グリーンシトラス」、「エアリーミュゲ」、「ピュアホワイトティー」を追加しました。- ふたを閉じてシャバシャバすると香りがリフレッシュします。大容量400mLで効果が長持ちし、最後の1滴まで無駄なく使いきれます。- 約1.5ヶ月～3ヶ月間持続します（※香りの持続期間は消臭フィルターの引き上げ高さと使用環境により異なります。）パルファムノアール

リニューアル

パルファムブラン

リニューアル

スパークリングピンク

リニューアル

ホワイトムスク

リニューアル

フェアリーシャボン

リニューアル

キンモクセイ

リニューアル

グリーンシトラス

新製品

エアリーミュゲ

新製品

ピュアホワイトティー

新製品

お客様 お問い合わせ先

小林製薬株式会社 お客様相談室

TEL：0120-5884-07／URL:https://www.kobayashi.co.jp

（受付時間9：00～17：00 土・日・祝日を除く）