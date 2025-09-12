スペシャルアンバサダーに「kson」さんが就任！

日本プラモデル工業協同組合

第63回全日本模型ホビーショーのスペシャルアンバサダーにストリーマーの「kson」さんが就任しました！

「kson」（ケイソン）プロフィール

アメリカ出身。来日後、ニコニコ動画のゲーム実況で動画投稿デビュー。

その後YouTubeで投稿を始める。

素顔を見せるYouTuberとして活動するほか、「化粧がめんどうくさい」という

理由からバーチャルYouTuberの「kson総長」としての顔を持つ。

Xは84万人、YouTubeは133万人の登録者数を誇る。

【ksonコメント】

このたび「第63回全日本模型ホビーショー」のスペシャルアンバサダーに就任することになりましたksonです！

ホビーや模型の世界は、作るのも見るのも本当にワクワクする魅力が詰まっています。

そんな熱気いっぱいのイベントを、ぜひ会場で体感してください！

みんなで一緒に盛り上げていきましょう！

■YouTube：https://www.youtube.com/@ksonONAIR

■Twitch：https://www.twitch.tv/ksonsouchou(https://www.twitch.tv/ksonsouchou)

■X： https://x.com/ksononair(https://x.com/ksononair)

会場の様子を配信！

全日本模型ホビーショー公式アンバサダーのかざりさん、宇野乃さらささん、そしてksonさんが会場の

様子を一足早く配信！

かざり

宇野乃さらさ

kson

※詳細は公式ホームページで後日発表します！

3名がホビー談義でどのように盛り上がるか、ご期待ください！

全日本模型ホビーショーについて

今年で63回目を迎える全日本模型ホビーショーは「つくろう！ あそぼう！楽しもう！」をテーマに、プラモデル、ラジコン、フィギュア、鉄道模型、ミニカー、エアソフトガンなど、幅広いホビー製品展示とホビーの魅力を体感できるイベントです。

■全日本模型ホビーショー最新情報：https://hobbyshow.co.jp/

■開催概要

業者招待日：2025年10月17日（金）9時00分～17時00分

（一般の方はご入場できません）

一般公開日：2025年10月18日（土）9時30分～17時30分

2025年10月19日（日）9時30分～16時30分

会場 ：東京ビッグサイト南3・4ホール

（東京都江東区有明3-11-1）

入場料 ：当日券1,200円（税込）

前売券1,000円（税込）

※中学生以下無料

※前売券の購入方法は「全日本模型ホビーショー」公式ホームページよりご確認ください

「第63回全日本模型ホビーショー」

主催：日本プラモデル工業協同組合

共催：日本ラジコン模型工業会

後援：経済産業省・東京都

協賛：静岡模型教材協同組合・関西模型卸会・名古屋模型流通協議会