スペシャルアンバサダーに「kson」さんが就任！

日本プラモデル工業協同組合

第63回全日本模型ホビーショーのスペシャルアンバサダーにストリーマーの「kson」さんが就任しました！




「kson」（ケイソン）プロフィール

アメリカ出身。来日後、ニコニコ動画のゲーム実況で動画投稿デビュー。


その後YouTubeで投稿を始める。


素顔を見せるYouTuberとして活動するほか、「化粧がめんどうくさい」という


理由からバーチャルYouTuberの「kson総長」としての顔を持つ。


Xは84万人、YouTubeは133万人の登録者数を誇る。








【ksonコメント】

このたび「第63回全日本模型ホビーショー」のスペシャルアンバサダーに就任することになりましたksonです！
ホビーや模型の世界は、作るのも見るのも本当にワクワクする魅力が詰まっています。
そんな熱気いっぱいのイベントを、ぜひ会場で体感してください！
みんなで一緒に盛り上げていきましょう！



■YouTube：https://www.youtube.com/@ksonONAIR


■Twitch：https://www.twitch.tv/ksonsouchou(https://www.twitch.tv/ksonsouchou)


■X： https://x.com/ksononair(https://x.com/ksononair)



会場の様子を配信！

全日本模型ホビーショー公式アンバサダーのかざりさん、宇野乃さらささん、そしてksonさんが会場の


様子を一足早く配信！



かざり




宇野乃さらさ




kson





※詳細は公式ホームページで後日発表します！


3名がホビー談義でどのように盛り上がるか、ご期待ください！


全日本模型ホビーショーについて

今年で63回目を迎える全日本模型ホビーショーは「つくろう！ あそぼう！楽しもう！」をテーマに、プラモデル、ラジコン、フィギュア、鉄道模型、ミニカー、エアソフトガンなど、幅広いホビー製品展示とホビーの魅力を体感できるイベントです。






■全日本模型ホビーショー最新情報：https://hobbyshow.co.jp/


■開催概要


業者招待日：2025年10月17日（金）9時00分～17時00分


　　　　　（一般の方はご入場できません）


一般公開日：2025年10月18日（土）9時30分～17時30分


　　　　　　2025年10月19日（日）9時30分～16時30分


会場　　　：東京ビッグサイト南3・4ホール　


　　　　　（東京都江東区有明3-11-1）


入場料　　：当日券1,200円（税込）


　　　　　　前売券1,000円（税込）


　　　　　　※中学生以下無料


※前売券の購入方法は「全日本模型ホビーショー」公式ホームページよりご確認ください



「第63回全日本模型ホビーショー」
主催：日本プラモデル工業協同組合
共催：日本ラジコン模型工業会
後援：経済産業省・東京都
協賛：静岡模型教材協同組合・関西模型卸会・名古屋模型流通協議会