スペシャルアンバサダーに「kson」さんが就任！
第63回全日本模型ホビーショーのスペシャルアンバサダーにストリーマーの「kson」さんが就任しました！
「kson」（ケイソン）プロフィール
アメリカ出身。来日後、ニコニコ動画のゲーム実況で動画投稿デビュー。
その後YouTubeで投稿を始める。
素顔を見せるYouTuberとして活動するほか、「化粧がめんどうくさい」という
理由からバーチャルYouTuberの「kson総長」としての顔を持つ。
Xは84万人、YouTubeは133万人の登録者数を誇る。
【ksonコメント】
このたび「第63回全日本模型ホビーショー」のスペシャルアンバサダーに就任することになりましたksonです！
ホビーや模型の世界は、作るのも見るのも本当にワクワクする魅力が詰まっています。
そんな熱気いっぱいのイベントを、ぜひ会場で体感してください！
みんなで一緒に盛り上げていきましょう！
■YouTube：https://www.youtube.com/@ksonONAIR
■Twitch：https://www.twitch.tv/ksonsouchou(https://www.twitch.tv/ksonsouchou)
■X： https://x.com/ksononair(https://x.com/ksononair)
会場の様子を配信！
全日本模型ホビーショー公式アンバサダーのかざりさん、宇野乃さらささん、そしてksonさんが会場の
様子を一足早く配信！
かざり
宇野乃さらさ
kson
※詳細は公式ホームページで後日発表します！
3名がホビー談義でどのように盛り上がるか、ご期待ください！
全日本模型ホビーショーについて
今年で63回目を迎える全日本模型ホビーショーは「つくろう！ あそぼう！楽しもう！」をテーマに、プラモデル、ラジコン、フィギュア、鉄道模型、ミニカー、エアソフトガンなど、幅広いホビー製品展示とホビーの魅力を体感できるイベントです。
■全日本模型ホビーショー最新情報：https://hobbyshow.co.jp/
■開催概要
業者招待日：2025年10月17日（金）9時00分～17時00分
（一般の方はご入場できません）
一般公開日：2025年10月18日（土）9時30分～17時30分
2025年10月19日（日）9時30分～16時30分
会場 ：東京ビッグサイト南3・4ホール
（東京都江東区有明3-11-1）
入場料 ：当日券1,200円（税込）
前売券1,000円（税込）
※中学生以下無料
※前売券の購入方法は「全日本模型ホビーショー」公式ホームページよりご確認ください
「第63回全日本模型ホビーショー」
主催：日本プラモデル工業協同組合
共催：日本ラジコン模型工業会
後援：経済産業省・東京都
協賛：静岡模型教材協同組合・関西模型卸会・名古屋模型流通協議会