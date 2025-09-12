8市連携合同企業説明会「就活フェスタ秋の陣」への参加者を募集します！
岡山市
[表: https://prtimes.jp/data/corp/162207/table/59_1_985f36f0d5352726856b68a2e633f87b.jpg?v=202509120227 ]
参加してみれば、きっかけがきっと見つかる。
新規学卒予定者等を対象とした8市連携合同企業説明会「就活フェスタ秋の陣」を開催します！岡山市内の企業のほか、津山市、玉野市、総社市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、真庭市の企業52社が参加予定。企業の担当者に仕事内容等を直接聞くことができる貴重な機会です。岡山で就職をお考えの方はぜひご参加ください。
お申し込み方法や参加企業の詳細は下記URLをご確認ください。
https://okayama-jobfair.ask-aso.jp/
主催：岡山市、ハローワーク岡山、ハローワーク西大寺、おかやま新卒応援ハローワーク
共催：津山市、玉野市、総社市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、真庭市
委託事業者：株式会社穴吹カレッジサービス 岡山営業所 086-236-0225