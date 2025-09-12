「ヒツジのいらない枕」千葉県初の直営常設店舗が誕生！ 三井アウトレットパーク 幕張に2025年9月12日（金）オープン～体験・購入がその場で完結。人気シリーズをアウトレット価格で～

「ヒツジのいらない枕」千葉県初の直営常設店舗が誕生！ 三井アウトレットパーク 幕張に2025年9月12日（金）オープン～体験・購入がその場で完結。人気シリーズをアウトレット価格で～