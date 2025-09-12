こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「ヒツジのいらない枕」千葉県初の直営常設店舗が誕生！ 三井アウトレットパーク 幕張に2025年9月12日（金）オープン～体験・購入がその場で完結。人気シリーズをアウトレット価格で～
頭をあずけるだけで至高の睡眠へ誘う「ヒツジのいらない枕」を展開する株式会社太陽（代表：川嶋伶、本社：東京都目黒区、以下当社）は、2025年9月12日（金）に三井アウトレットパーク 幕張（千葉県千葉市）内に、千葉県初となる直営常設店舗「ヒツジのいらない枕 三井アウトレットパーク幕張店」をオープンいたします。また、オープンを記念したキャンペーンも実施しますので、お得な機会にぜひ店舗へお立ち寄りください。
出店の背景
「ヒツジのいらない枕」は、これまでポップアップストアやアウトレット、小売店舗や百貨店での催事出店などを通じて、お客様とのリアルな接点を広げてまいりました。今年度より直営店舗の出店を加速しており、各地でブランドの世界観を体験いただける場の創出を進めています。今回の出店は、そうした取り組みをさらに発展させ、千葉県における常設の拠点として、より多くのお客様にブランドの世界観や製品の魅力を体験していただくことを目的としています。
三井アウトレットパーク 幕張は、国内外から多くの来訪者が訪れる人気施設であり、ブランドの世界観をより多くの方に体験いただける絶好のロケーションです。千葉県初の常設直営店舗として、近隣地域の方々はもちろん、訪れる旅行者にも、上質な眠りをサポートするブランドとしての魅力を伝えてまいります。
店舗概要
ストア名 ：ヒツジのいらない枕 三井アウトレットパーク幕張店
オープン日 ：2025年9月12日（金）
所在地 ：千葉県千葉市美浜区ひび野2-9-3 三井アウトレットパーク 幕張 D-SITE 1F
店舗面積 ：14.1坪（約47㎡）
営業時間 ：10:00～20:00 ※定休日は施設に準ずる
電話番号 ：043-216-3040
店舗の特徴
「ヒツジのいらない」シリーズ正規品をアウトレット限定の特別価格で販売
公式サイトや公式ECモールで販売している一部商品をお得なアウトレット価格でご提供します。同店舗にて商品を体験いただき、その場で購入いただけます。
商品の店頭体験が可能
『ヒツジのいらない枕®－至極－』、『ヒツジのいらない枕®－調律－』、『ヒツジのいらない枕®－極柔－』など人気の枕シリーズに加え、マットレスや掛け布団、ネックピローなども実際に商品の使い心地を試しながらお選びいただけます。
専門スタッフによるカウンセリングで最適な寝具選びをサポート
寝具選びにお悩みの方に向けて、睡眠の悩みや体格・寝姿勢に合わせた提案を専門スタッフが実施。初めてのお客様でも安心してご相談いただけるサポート体制を整えています。
オープニングキャンペーンのご案内
店舗オープンを記念して、9月12日（金）～9月15日（月・祝）の期間中、店頭で「ヒツジのいらない枕」公式LINEアカウントを新規登録いただくと、対象商品が15%OFFとなるクーポンをプレゼント。ぜひこの機会に、寝心地を体験しながらお得にご購入ください。
ヒツジのいらない枕 直営店舗一覧
ストア名 ：ヒツジのいらない枕 多摩南大沢店
所在地 ：三井アウトレットパーク 多摩南大沢
東京都八王子市南大沢1-600
店舗面積 ：7.17坪（約24㎡）
営業時間 ：10:00～20:00 ※定休日は施設に準ずる
電話番号 ：042-689-5780
ストア名 ：ヒツジのいらない枕 羽田エアポートガーデン店
所在地 ：羽田空港第3ターミナル直結 複合施設 羽田エアポートガーデン内
東京都大田区羽田空港2-7-1
店舗面積 ：11.41坪（約38㎡）
営業時間 ：10:00～20:00 ※定休日は施設に準ずる
電話番号 ：03-6459-9933
ストア名 ：ヒツジのいらない枕 ららテラス川口店
所在地 ：三井ショッピングパーク ららテラス川口
埼玉県川口市栄町3-5-1
店舗面積 ：43.51坪（約144㎡）
営業時間 ：10:00～21:00 ※定休日は施設に準ずる
電話番号 ：048-229-3163
「ヒツジのいらない」シリーズとは
ヒツジを数えることなく眠りにつくことを目指した『ヒツジのいらない枕®』を筆頭にしたシリーズ。枕の特徴は、三角格子構造による体圧分散の実現と頭部へのフィット感、そして、丸洗い可能な10年間の耐久性にあります。「ヒツジのいらない」シリーズは、累計60万個以上販売しており、多くの方の睡眠環境をサポートしています。
実績：「日本ネーミング大賞2021」ルーキー部門最優秀賞受賞、「Makuake Of The Year 2022」ノミネート、「Makuake Award 2023」Best Of Repeat Growth賞受賞、「Makuake Of The Year 2024」ノミネート、「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2024」カテゴリー賞受賞
公式HP：https://hitsuji-zzz.com/collections/all
ブランドコンセプトムービー：https://youtu.be/2Rbb-261tHo?si=nwnfOutg_kxUBOrW
オフライン店舗：https://hitsuji-zzz.com/blogs/topics/shoplist
株式会社 太陽 会社概要
社名 ：株式会社 太陽
代表 ：川嶋 伶
設立 ：2019年5月
所在地 ：東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ 10F
事業内容 ：商品の企画・販売
URL ：https://www.33taiyo.co.jp
公式LINE ：https://lin.ee/fx4L3xk
「人生の2/3も幸せに」をミッションに掲げ、眠っている1/3の時間はもちろん、起きている2/3の時間まで幸せを感じさせる存在を目指し、「睡眠」を軸に自社商品の商品企画・製造・販売戦略・プロモーションまで全て一貫した事業展開を行っています。「ヒツジのいらない」シリーズは、累計60万人以上の方の睡眠環境をサポートしています。
MOON-X株式会社 会社概要 （※株式会社 太陽はMOON-X株式会社のグループ会社です）
社名 ：MOON-X株式会社（ムーンエックス）
代表 ：長谷川 晋
設立 ：2019年8月
所在地 ：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F
事業内容 ：ECブランドの共創型M&A、ブランドの成長・DX支援/コンサルティング等
URL ：https://www.moon-x.com/company/
本件に関するお問合わせ先
株式会社太陽 広報 E-MAIL：press@moon-x.com
