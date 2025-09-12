DearOne、リテールメディアプラットフォーム『ARUTANA』と店舗販促に特化した顧客管理プラットフォーム『betrend』の連携開始

株式会社DearOne

株式会社NTTドコモのマーケティング分野における新規事業型子会社である株式会社DearOne（本社：東京都港区、代表取締役：河野 恭久、以下、DearOne）は、DearOneが提供するリテールメディアプラットフォーム「ARUTANA（アルタナ）」が、ビートレンド株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：井上 英昭、 以下、ビートレンド）が展開するパートナープログラム「betrend connect」に新たに追加されたことをお知らせいたします。

この連携により、ビートレンドが提供するスマートCRMプラットフォーム「betrend」を導入するリテール企業が、自社の公式アプリを広告メディアとして活用し、新たな収益を創出することが可能になります。

■企画背景と目的

「ARUTANA」は、リテール企業公式アプリをアドネットワーク化し、横断的に広告配信が可能なリテールメディアプラットフォームです。広告主は「ARUTANA」へ広告出稿するだけで、ドラッグストア、スーパーマーケット、ホームセンターなど、複数のリテール公式アプリに対して、一斉に広告配信が可能です。配信対象リテールは全国35社、月間アクティブユーザー数（MAU）は4,250万人に達しています*。リテール公式アプリの約75%が店舗内で起動されるという特長もあり、店舗でのリーチを活かして初回購入やリピート購入の促進に効果的です。

一方「betrend」は、店舗販促に特化した顧客管理プラットフォームです。「betrend」は目まぐるしく変化していく顧客接点/購買行動に合わせた企業様の店舗運営をサポートするため、様々な外部システムとの連携を強化しています。また、導入企業様のOMOおよび店舗DX実現を促進することを目的に「betrend」と連携済みの外部システムをパートナープログラム「betrend connect」として取りまとめており、大きな費用負担なく連携可能な外部システムのラインナップを把握することができます。

今回パートナープログラム「betrend connect」に「ARUTANA」が追加されたことで「betrend」を導入する企業は、自社の店頭販促アプリを「ARUTANA」の広告配信ネットワークの一部として活用し、新たな収益源を創出することが可能となります。

DearOneは本連携を通じて「ARUTANA」の導入をさらに加速させ、リテールメディア市場の発展とリテール企業の事業成長の双方に貢献できるパートナーとなることを目指してまいります。

*2025年8月時点

■ビートレンド株式会社について

ビートレンド株式会社は、スマートフォン・タブレット・携帯電話などを活用し、企業が顧客との接点を統合的に管理・運用可能なスマートCRMを実現するプラットフォーム『betrend』を開発。2000年の創業以来、マーケティング手法の変化に対応し機能追加を行い、流通業や飲食・サービス業を中心に導入されています。情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS(ISO27001))認証取得のシステム運用とプライバシーマーク取得の個人情報管理体制により、安全で信頼性の高いシステムを提供しています。

ウェブサイト ： https://www.betrend.com/

■スマートCRMプラットフォーム『betrend』について

ビートレンド株式会社が提供する、スマートフォン・携帯電話を活用し、企業がお客様へ情報配信可能なスマートCRMシステムです。スマートフォンアプリのプッシュ通知やメール、LINEなどのマルチコンタクトチャネルを有し、最適な情報配信手段を利用できます。また、ご利用金額・ポイント・来店などの行動履歴を分析・活用し、お客様にあわせた効率的なマーケティング施策を支援します。飲食・小売・サービス業を中心に幅広い業種・業態での導入実績がございます。

『betrend』サービス紹介動画 ： https://youtu.be/T6UYt4Q2gys

『betrend』×『LINEミニアプリ』連携紹介動画 ： https://youtu.be/tb8FAwCEY74

■「ARUTANA（アルタナ）」について

「ARUTANA」は、リテール企業公式アプリをアドネットワーク化し、横断的に広告配信が可能なリテールメディアプラットフォームです。

広告主は「ARUTANA」へ広告出稿するだけで、複数のリテール公式アプリに一斉に広告配信が可能です。ユーザーが能動的に立ち上げるリテール公式アプリは、75％が店舗内で起動されるため、購買意欲の高い消費者に対して直接訴求でき、高いコンバージョン率と投資対効果が見込めます。

リテール事業者は、自社の公式アプリに「ARUTANA」の仕組みを導入するだけで、開発コストをかけることなく、新たな広告収益を確保できます。管理画面からの簡単な操作で広告掲載を管理でき、アプリの収益化をスムーズに実現します。

現在、株式会社ツルハ様、株式会社大創産業様、株式会社ロイヤリティマーケティング様、株式会社エディオン様をはじめ、多くのリテール企業の皆様にご参画いただいており、配信先アプリの月間アクティブユーザー数（MAU）は4,250万人に達しています。

リテールメディアプラットフォーム「ARUTANA（アルタナ）」

https://www.dearone.io/arutana/

リテールメディアとは？メリットや成功事例をわかりやすく解説

https://moduleapps.com/mobile-marketing/retail-media/

■株式会社DearOneについて

株式会社NTTドコモのマーケティング分野における新規事業型子会社です。

豊富なアプリ機能の中から、必要とする機能を組み込むだけで公式アプリを開発できる「ModuleApps2.0」をはじめ、リテールの公式アプリ群に横断で広告配信可能なリテールメディアプラットフォーム「ARUTANA」も提供しています。

さらにユーザー行動分析ツールである「Amplitude」をはじめとして、CDP、アナリティクス、カスタマーエンゲージメントの各種マーテックツールを取扱い、アプリやECサイトなどのデジタルプロダクトのグロースを支援しています。

・代表者：代表取締役社長 河野 恭久

・本社：東京都港区虎ノ門 3-8-8 NTT虎ノ門ビル 4階

・URL： https://www.dearone.io/