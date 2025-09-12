2025年最新版「生命保険会社カオスマップ」を公開

株式会社モニクルフィナンシャル

株式会社モニクルフィナンシャル（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：原田慎司）は、当社が運営する、保険の比較・見積サービス『ほけんのコスパ』（https://hokencospa.jp/）において、2025年最新版の生命保険会社カオスマップを公開しました。

「生命保険会社カオスマップ」作成の背景

近年、生命保険業界では、大手生命保険会社によるサブブランドの展開、ネット専業の生命保険会社や外資系企業の進出によって競争が激しくなっています。保険をお探しのお客さまや業界に関わる方々が、複雑化する業界の勢力図を把握できる一助として、カオスマップを作成するに至りました。

「生命保険会社カオスマップ」とは

『ほけんのコスパ』が公開する生命保険会社カオスマップは、主要生命保険会社を国内大手、損保系、外資系などの分類に分け、かつ、どのグループ会社に属しているのかが一目でわかる構成になっています。

生命保険会社カオスマップの記事はこちらからお読みいただけます。

https://hokencospa.jp/feature-groups/survey/features/insurance-company-map

