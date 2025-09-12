初音ミクシンフォニーコラボカフェ「10th Anniversary Party」が 横浜・Cafe Fan Baseにて 10/2(木)～11/8(土)期間限定オープン！

三菱地所株式会社

横浜・みなとみらい、ランドマークプラザ5階にあるコラボカフェ「Cafe Fan Base（カフェ ファンベース）」は、2025年10月2日(木)～11月8日(土)の期間限定で、今年10周年を迎えた初音ミクシンフォニーをお祝いする、初音ミクシンフォニーコラボカフェ「10th Anniversary Party」を開催いたします。

コンサート10周年、ピアプロキャラクターズをイメージしたメニューを販売いたします。また、横浜・神戸公演ビジュアルの衣装で様々な作家様に描き下ろしていただいた、公式パンフレット掲載イラストを使用したグッズを本年も販売いたします。

店内には横浜・神戸公演ビジュアルのキャラクターパネルなどの装飾もあり、「初音ミクシンフォニー2025」のセレモニーパーティーをお楽しみいただけます。

9月16日(火)13:00から、Cafe Fan Base公式サイトにてコラボカフェの事前予約を開始いたします。

事前予約受付サイト：https://w.pia.jp/r/cafefanbase-reserve/

初音ミクシンフォニーコラボカフェ「10th Anniversary Party」公式サイト：https://cafefanbase.com/event/mikusymphony2025

■コラボカフェ メニュー

初音ミクシンフォニー10周年をお祝いするパフェや、ピアプロキャラクターズをイメージしたエッグベネディクト、カレー、サンデーなど、フード3種、デザート４種、ドリンク7種をご用意いたしました。

ぜひ初音ミクシンフォニーの世界観をお楽しみください。

※商品の発売時期・仕様などは諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。予めご了承ください。

※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

■コラボカフェ 特典

入場特典として、一度のお席ご利用につきお1人様1枚ランチョンマット（全1種）を、注文特典として、フード・デザートを1点ご注文につき1枚等身コースター（全6種・ランダム）を、ドリンクメニューを1点ご注文につき1枚ミニキャラコースター（全6種・ランダム）をプレゼントいたします。

■コラボカフェオリジナルグッズを発売！

店内では横浜・神戸公演ビジュアルの衣装で様々な作家様に描き下ろしていただいた、公式パンフレット掲載イラストを使用したグッズを販売いたします。詳細は近日公開予定です。

横浜・神戸公演ビジュアルを使用したカフェオリジナルグッズはクリアボトル、缶ミラー付きバタークッキー缶の2アイテムを販売いたします。

※商品の発売時期・仕様などは諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。予めご了承ください。

※ランダム商品については、絵柄を選択・交換することはできません。

※商品はアイテムにより購入制限がある場合があります。

※商品の数には限りがある為、売り切れる場合があります。

＜クリアボトル＞＜缶ミラー付きバタークッキー缶＞

また、グッズ購入特典として、1会計につきグッズを3,000円（税込）以上お買い上げの方に、「オリジナルポストカード（全5種・ランダム）」を1枚プレゼントいたします。

※デザインや仕様が変更となる場合がございます。予めご了承ください。

※商品の発売時期・仕様などは諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。予めご了承ください。

※特典の絵柄を選択・交換することはできません。 ※全ての特典はなくなり次第終了となります。

■コラボカフェ ご予約・ご利用方法

カフェのご利用は事前の来店予約を推奨しています。当日空席がある場合に限り、ご予約のない方もご利用いただけますが、ご予約にて満席となる営業回も予想されますので、ご来店をご予定のお客様はぜひ事前予約をご利用ください。

なお、カフェのご利用には、お食事代金のほかにお席代として550円（税込）がかかります。

・ご予約方法

事前予約受付期間：9月16日(火)13:00～各営業日前日23：59まで

事前予約受付URL：https://w.pia.jp/r/cafefanbase-reserve/

お席代：550円（税込）

・ご予約時間帯

１.11:00～12:15 ２.11:30～12:45 ３.12:30～13:45 ４.13:00～14:15 ５.14:00～15:15 ６.14:30～15:45

７.15:30～16:45 ８.16:00～17:15 ９.17:00～18:15 １０.17:30～18:45 １１.18:30～19:45 １２.19:00～20:15

１３.20:00～21:15 １４.20:30～21:45

※ご利用時間は75分の完全入れ替え制となります。 ※当日利用の場合もお席代が550円（税込）かかります。

※当日はご予約時間の10分前にご来店ください。スタッフによる受付を開始いたしますので、ご予約のご人数がお揃いの状態でご来店ください。

※最終入店時刻はご予約時刻の10分後です。10分以上経過しますと事前予約はキャンセルとなります。

■コラボカフェ 店舗概要

・期間限定カフェ名称：初音ミクシンフォニーコラボカフェ「10th Anniversary Party」

・開催期間：2025年10月2日(木)～11月8日(土)

・店舗名称：Cafe Fan Base（カフェ ファンベース）

・住所：横浜市西区みなとみらい2-2-1ランドマークプラザ５階

・営業時間：11:00～21:45 ※予約時間枠に基づく

・店舗HP：https://cafefanbase.com

・店舗SNS：https://x.com/CafeFanBase

「Cafe Fan Base」は、エンタテインメントとまちづくりの一体化に取り組む三菱地所株式会社・ぴあ株式会社が、横浜・みなとみらいの商業施設「ランドマークプラザ」内にて運営するコラボカフェです。エンタテインメント施設の集積が進み、多様なイベントが開催されるみなとみらいエリアの発信力を生かしながら、アニメ・漫画・キャラクター・音楽・映画等、様々なコンテンツを可変的に発信する新たな拠点として、まちとコンテンツの融合に取り組んでおります。

■コンサート概要

・コンサート名称：初音ミクシンフォニー2025 10th Anniversary

※両公演 チケット完売

【横浜公演概要】

・開演日：2025年10月4日(土) 17:00開場/18:00開演

・会 場：パシフィコ横浜 国立大ホール

【神戸公演概要】

・開演日2025年12月27日(土) 17:00開場/18:00開演

・会 場：神戸国際会館 こくさいホール

・初音ミクシンフォニー10th Anniversary 特設サイト：https://sp.wmg.jp/mikusymphony/10th/

(c) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net