新型特急スペーシアXをイメージした『電車ナビタ』 第2弾！東武鉄道 新鹿沼駅に設置

表示灯株式会社

周辺案内地図の掲出など、公共性の高い事業を展開する表示灯株式会社（本店：愛知県名古屋市 代表取締役社長:徳毛孝裕、以下「当社」)は、この度、東武鉄道 新鹿沼駅に新型特急「スペーシアX」をコンセプトにした『電車ナビタ』を新たに設置いたしましたので、お知らせいたします。

（ 東武鉄道 新鹿沼駅に設置された 『電車ナビタ』 と駅庁舎 ）

当社が展開する周辺案内地図「ナビタ」は、鉄道駅に設置される「ステーションナビタ」を中心に、自治体庁舎内等に設置される「シティナビタ」、警察関連施設等に設置される「公共ナビタ」等に分類され、全国4,000か所超に設置されております。うち、「ステーションナビタ」については全国約2,400駅に設置（主要994駅※のうち80％超）にされており、公共性の高い社会インフラとしての役割を担っております。

※主要994駅：乗降者数3万人以上／日

この度、東武鉄道 新鹿沼駅に設置された「電車ナビタ」は、新型特急「スペーシアX」をモチーフにしております。特徴的な連結部分を3段階の濃淡で表現することで忠実に再現するとともに、複数のドットで構成されているLEDライトも忠実に表現。現代的なデザインは、誰もが思わず触れたくなる「駅空間を彩るアイコン」となります。

今後も周辺案内地図をご利用されるお客様に、地図の閲覧ならびに地域情報の発信に加えて、「楽しさ」も提供することで、利用者の方々に笑顔になって頂けることを目指してまいります。