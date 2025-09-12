¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÈÄË¥¥ã¥êー¡ÉÃÂÀ¸!? Æ©ÌÀ¤Ê¥Õ¥í¥ó¥È¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ä¤·¤òÌ¥¤»¤ë¡Ø¿ä¤·¾¡(¤ª¤·¤«¤Ä)¥¥ã¥êー¥±ー¥¹¡ÙÈ¯Çä
～¼ÒÆâ¤Î¿ä¤·³èÌ±¤¿¤Á¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤Çºî¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿～
³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ¤Ï¡¢Æ©ÌÀ¤Ê¥Õ¥í¥ó¥È¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ç¡¢ÂçÈ½¤¦¤Á¤ï¤ä¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ê¤É¤Î¿ä¤·³è¥°¥Ã¥º¤òÌ¥¤»¡Ê¸«¤»¡Ë¤Ê¤¬¤é¼ýÇ¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¥ã¥êー¥±ー¥¹¡Ø¿ä¤·¾¡¡Ê¤ª¤·¤«¤Ä¡Ë¥¥ã¥êー¥±ー¥¹¡Ù¤ò¡¢Á´¹ñ¤Î¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ·ÏÎóÅ¹ÊÞ¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½ç¼¡ÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¥¢¥Ë¥á¤ä¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¡Ê´Ì¡¡¥Ð¥Ã¥¸¤ä¥ー¥Û¥ë¥Àー¤Ê¤É¡Ë¤òÂçÎÌ¤ËÁõ¾þ¤·¤¿¥Ð¥Ã¥°¡ÖÄË¥Ð¥Ã¥°¡ÊÄÌ¾Î¡§ÄË¥Ð¡Ë¡×¢¨1¤¬Î®¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¡È¹¥¤¡É¤òÉ½¸½¤¹¤ë¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¿ä¤·³è¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¤òÌ¥¤»¤Ê¤¬¤é²÷Å¬¤Ë»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥¥ã¥êー¥±ー¥¹¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ÜÆ°Ãæ¤â¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ËÃå¤¤¤Æ¤«¤é¤â¡¢¤Þ¤¿¼«Âð¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯»þ¤Ë¤â¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¿ä¤·¤ò¤½¤Ð¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¿·¤·¤¤Î¹¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡ÖÄË¡¹¤·¤¤¥Ð¥Ã¥°¡ÊÄË¤¤¥Ð¥Ã¥°¡Ë¡×¤ÎÎ¬¡£¡ÖÄË¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼«ÓÞÅª¤Ê°ÕÌ£¹ç¤¤¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê¥Õ¥¡¥óÊ¸²½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¹¤¯Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ø¿ä¤·¾¡¥¥ã¥êー¥±ー¥¹¡Ù¤Î¤³¤À¤ï¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È
https://digitalpr.jp/table_img/2034/117903/117903_web_1.png
¥Õ¥í¥ó¥È¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¤·¤Ã¤«¤êÌ¥¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÆ©ÌÀÅÙ¤È¡¢ÄÌ¾ï¤Î»ÈÍÑ¤ËÌäÂê¤Ê¤¤¾æÉ×¤µ¤òÈ÷¤¨¤ë¥Ý¥ê¥«ー¥Ü¥Íー¥È¤ò»ÈÍÑ¡£ËÜÂÎ¤ÈÊÌ¤ÎÁÇºà¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êÀ½Â¤¥³¥¹¥È¤¬¾å¤¬¤ë¤È¤³¤í¡¢´ë¶ÈÅØÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢¿ä¤·³è¤ËÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë²Á³Ê¡Ê1.5Ëü±ß°Ê²¼¡Ë¤Ç¤Î¾¦ÉÊ²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±óÀ¬»þ¤Ë¿ä¤·¤Ø¤Î¶¯¤¤°¦¾ð¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥°¥Ã¥º¤ÎÇÛÃÖ¤ä¿ä¤·¿§¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¹©É×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¥ã¥êー¥±ー¥¹¤òºî¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¿ä¤·³è±þ±çµ¡Ç½¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¥ã¥êー¥±ー¥¹¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÍÑ¤â²÷Å¬¡ª
¥ー¥Û¥ë¥Àー¤Ê¤É¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¥Ù¥ë¥È¥ëー¥×
¤¦¤Á¤ï¤ä¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤òÌ¥¤»¤Ä¤Ä¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¥¯¥ê¥¢¥Ý¥±¥Ã¥È
¢£ ½¾¶È°÷¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¥«¥¿¥Á¤Ë
¡Ø¿ä¤·³è¥¥ã¥êー¥±ー¥¹¡Ù¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤â¤È¤Ë³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2034/117903/117903_web_2.png
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×¡¡
¾¦ÉÊÌ¾ ¡§ ¿ä¤·¾¡¥¥ã¥êー¥±ー¥¹
¥«¥éー ¡§ ¿ä¤·¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ë¡Ö¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¡×¡¢¿ä¤·¿§¤¬±Ç¤¨¤ë¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×
¥í¥Ã¥¯ ¡§ TS¥í¥Ã¥¯(¸°ÉÕÂ°)
¥¥ã¥¹¥¿ー ¡§ ÁÐÎØ
ËÜÂÎÁÇºà ¡§ ¥Ý¥ê¥«ー¥Ü¥Íー¥È¡ÜABS¼ù»é
¥µ¥¤¥º ¡§ W55¡ßH38¡ßD22¡Ê3.3kg¡¢32 L¡Ë¢¨µ¡Æâ»ý¤Á¹þ¤ßÂÐ±þ¥µ¥¤¥º
²Á¡¡³Ê ¡§ 14,299±ßÀÇ¹þ
¢£¾¦ÉÊ¤Ø¤Î¤´°Õ¸«¤Ï¡Ø¥Þ¥¸¥Ü¥¤¥¹¡Ù¤Ø
¡È¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀ¼¤Ç¡¢¤¼¤ó¤Ö¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡ª¡©¡É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¡Ømajica¡Ê¥Þ¥¸¥«¡Ë¡Ù¤Î¸ø¼°¥¢¥×¥êÆâ¤Ë¡¢2023Ç¯11·î¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡Ø¥Þ¥¸¥Ü¥¤¥¹¡Ù¡£¤ªÅ¹¤ÎÀßÈ÷¤ä¥µー¥Ó¥¹¡¢¾¦ÉÊ¤Ø¤Î¥À¥á½Ð¤·¤Û¤«¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥Þ¥¸¤Ê¤´°Õ¸«¤ä¤´Í×Ë¾¤ò¤â¤È¤Ë¡¢°ì½ï¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¿·¡¡¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Þ¥¸¥Ü¥¤¥¹¡×¥µ¥¤¥Èhttps://www.majica-net.com/majivoice/¡¡
¢¨·ÇºÜºÜÈ¿±Ç¤Þ¤Ç¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¢£ÊóÆ»´Ø·¸¤ÎÊý¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥ó¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¡¹Êó¼¼¡¡¡¡¡¡
¡ÚE-mail¡Ûpr@ppih.co.jp
