10月10日（トツキトオカ）は『赤ちゃんの日』笑顔と感謝を込めてハイハイレースや限定イベントを開催！
～赤ちゃんの成長をみんなでお祝いしよう！ ～
株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 https://www.akachan.jp）は、10月10日を『赤ちゃんの日』と制定。社会全体で赤ちゃんが生まれてきてくれたことに感謝し、赤ちゃんの健やかな成長を願う日として、社会に広める活動を推進しています。
子育て世代はもちろん、全ての人々が赤ちゃんについて考え、赤ちゃんを産み育てやすい社会へと繋がるよう取り組んでまいります。
より多くの方に『赤ちゃんの日』を知っていただくため、「ハイハイレース」や「赤ちゃんすもう」、さらに社会貢献へとつながる「古着deワクチン」の取り組みなど、さまざまなイベントを実施いたします。
『赤ちゃんの日』とは・・・
赤ちゃんがママのおなかにいる期間「トツキトオカ」に由来し、10月10日を『赤ちゃんの日』としました。『赤ちゃんの日』は、赤ちゃんの健やかな成長を祈り、「生まれてきてくれてありがとう」を伝える日です。
※日本記念日協会（https://www.kinenbi.gr.jp/）認定
【2025年「赤ちゃんの日」メッセージ】
赤ちゃんが笑うと、やさしい世界が花ひらく
たくさんの「愛の実」を受けとって、
すくすくと育つ赤ちゃん。
その笑顔は、まわりをしあわせにする
色とりどりの花を咲かせます。
希望あふれるやさしい世界をくれる赤ちゃんに
感謝の気持ちを伝える「赤ちゃんの日」。
「生まれてきてくれて、ありがとう。」
■各種イベント
アカチャンホンポでは9月21日（日）～10月31日（金）の期間中、赤ちゃんの誕生と成長をお祝いし、「ハイハイレース」や「赤ちゃんすもう」、「カレンダー撮影会」、「てがた・あしがたすたんぷ」など、さまざまなイベントを開催いたします。
開催店舗、ご予約等詳細は『赤ちゃんの日』特設サイトよりご確認ください。
■赤ちゃんの日 特設サイト：
https://www.akachan.jp/akachannohi2025/
【赤ちゃんの日杯 ハイハイレース】
赤いくつしたをはいて、みんなで“レッツハイハイ～”♪
「赤ちゃんの日杯 ハイハイレース」に参加されたお客さまに「赤いくつした」をプレゼントいたします！
※開催状況、イベント内容は店舗により異なる場合があります。
※店舗により配布数が異なります。
※なくなり次第終了
オンラインショップでは、新生児肌着セットをご購入のお客さまに「赤いくつした」をプレゼントいたします！
※9/19（金）10:00以降のご注文の商品が対象です。
※なくなり次第終了。
■オンラインショップの対象商品はこちらから！
http://bit.ly/3IfKCib
【参加者特別イベント（有料）】
「赤ちゃんの日杯 ハイハイレース」に参加されたお客さま限定で、赤いくつしたにお名前を入れることができます。
■詳しくはこちらから：
http://bit.ly/41GPsM6
※イベント当日のみのご注文となります。
※「くつした」をお預かりしてからお渡しまで、2週間ほどお日にちを要します。
【赤ちゃんの日場所 赤ちゃんすもう】
「1人おすわり」と「ハイハイ」ができる赤ちゃんのイベント！
※開催状況、イベント内容は店舗により異なる場合があります。
【赤ちゃんの日 オリジナルカレンダー撮影会】
お子さま・ご家族のお写真を撮影し、かわいいカレンダーにしてプレゼント！
※開催状況、イベント内容は店舗により異なる場合があります。
【赤ちゃんの日 てがた・あしがたすたんぷ】
お子さまの成長の記録に、「赤ちゃんの日 オリジナルすたんぷ台紙」で、てがた・あしがたを残しませんか。
生まれた時は小さい赤ちゃんの手・足も日々大きくなり、成長していきます。そんな軌跡を「赤ちゃんの日」を機に、未来への宝物として記録しませんか。
※開催状況、イベント内容は店舗により異なる場合があります。
■「古着deワクチン」
着なくなったお子さまの洋服を回収し、世界で販売することで、ポリオワクチンを必要とする世界の子どもたちにワクチンを寄付できる取り組みです。今回アカチャンホンポでは着なくなった子ども服を回収することで、次の誰かに“つなげる”をお手伝いします。
思い入れがあってなかなか捨てられない赤ちゃんの頃のお洋服や、サイズアウトしてしまったお子さまのお洋服などがあれば、ぜひこの機会に、アカチャンホンポ店頭までお持ちください。
回収した衣料品は世界で販売され、1着売れると1人分のポリオワクチンが寄付されます。
＜概要＞
■実施期間 ：10月3日（金）～10月13日（月・祝）
■回収実施店舗：アカチャンホンポ全店
■回収場所 ：アカチャンホンポ 店内「サービスカウンター」
■回収対象品 ：子どものお洋服全般、スタイ、和服、
おくるみ、ハンカチ、帽子
■回収できないもの：下着類全般（肌着、パンツ類、靴下、タイツ等）、水着、パジャマ、靴、
ヘアアクセサリー、寝具、傘、大きな穴が開いているもの、
大きく裂けているもの、著しく汚れているもの等
■参加費用 ：無料（買い取りではありません）
■詳細はこちらから：
https://www.akachan.jp/topics/furugidevaccine/
[取材問い合わせ]
株式会社赤ちゃん本舗 広報部
電話：06-6258-7125
メールアドレス：ah-kouhou@akachan.co.jp
[赤ちゃん本舗について]
赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様のお気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。
・公式HP：https://www.akachan.jp
・オンラインショップ：https://shop.akachan.jp
