10月10日（トツキトオカ）は『赤ちゃんの日』笑顔と感謝を込めてハイハイレースや限定イベントを開催！

・オンラインショップ：https://shop.akachan.jp ＜概要＞■実施期間 ：10月3日（金）～10月13日（月・祝）■回収実施店舗：アカチャンホンポ全店■回収場所 ：アカチャンホンポ 店内「サービスカウンター」■回収対象品 ：子どものお洋服全般、スタイ、和服、おくるみ、ハンカチ、帽子■回収できないもの：下着類全般（肌着、パンツ類、靴下、タイツ等）、水着、パジャマ、靴、ヘアアクセサリー、寝具、傘、大きな穴が開いているもの、大きく裂けているもの、著しく汚れているもの等■参加費用 ：無料（買い取りではありません）■詳細はこちらから：https://www.akachan.jp/topics/furugidevaccine/[取材問い合わせ]株式会社赤ちゃん本舗 広報部電話：06-6258-7125メールアドレス：ah-kouhou@akachan.co.jp[赤ちゃん本舗について]赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様のお気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。・公式HP：https://www.akachan.jp・オンラインショップ：https://shop.akachan.jp



※開催状況、イベント内容は店舗により異なる場合があります。■「古着deワクチン」着なくなったお子さまの洋服を回収し、世界で販売することで、ポリオワクチンを必要とする世界の子どもたちにワクチンを寄付できる取り組みです。今回アカチャンホンポでは着なくなった子ども服を回収することで、次の誰かに“つなげる”をお手伝いします。思い入れがあってなかなか捨てられない赤ちゃんの頃のお洋服や、サイズアウトしてしまったお子さまのお洋服などがあれば、ぜひこの機会に、アカチャンホンポ店頭までお持ちください。回収した衣料品は世界で販売され、1着売れると1人分のポリオワクチンが寄付されます。