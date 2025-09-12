毎年10月8日（水）は「鶏すきやきの日」制定

一般社団法人日本食鳥協会

一般社団法人 日本食鳥協会（所在地：東京都千代田区、会長：佐藤実）は、毎年10月8日を「鶏すきやきの日」として制定いたしました（※）。



すき焼きといえば牛肉を連想することが多いものの、近年、「鶏肉で作るすき焼き＝“鶏すきやき”」が、ヘルシーでコク深く、リーズナブルなごちそうとして注目を集めています。秋の味覚とともに国産チキンを味わう“鶏すきやき”をもっと多くの方に知ってもらいたいという想いから、このたび記念日として制定しました。今後は全国の飲食店とも連携し、「鶏すきやき」の魅力を広めてまいります。

※・・・10月8日を「鶏すきやきの日」として公式ロゴを商標登録申請中（2025年9月12日現在）

「鶏すきやきの日」制定の背景

- 10（とり）08（すきやき）： 0を“ハート”に見立てて“好き”を表し、覚えやすく親しみやすい日付に設定。- 秋の食材と相性抜群：きのこや根菜など、秋の味覚と鶏肉の相性の良さを活かした食べ方として提案。- 家族で楽しめるヘルシー鍋：高タンパク・低脂肪な鶏肉は、健康志向の食卓に最適。お子様から高齢者まで安心して食べられる。「鶏すきやきの日」公式ロゴ「鶏すきやきの日」公式ロゴ

「鶏すきやき」の魅力とは？

- リーズナブル：牛肉よりも安価な鶏肉なら家計にも安心。日々の食卓にも登場させやすい“身近なごちそう”。- 部位の多様性を楽しめる：もも肉・むね肉・手羽・つくねなど、部位ごとの食感と旨みが楽しめる。- 割下との相性◎：鶏の脂と甘辛い割下が合わさることで、コクと深みのある味わいに。- 調理も手軽：家庭でも簡単に作れるため、季節の定番料理としても人気上昇中。- ご当地鶏も活用可能：銘柄鶏を使えば地域性も演出可能。外食メニューとしても展開しやすい。公式キャラクター「チキンパワーげんきくん(R)︎」

【協会推奨・関連商品のご紹介】

「鶏すきやきの日」にあわせて、鶏すきの魅力をより深く楽しめる関連商品を推奨しています。

＜鶏すきのたれ＞

二種類の醤油を独自にブレンドした専用たれ。非加熱・無加水で、甘さは控えめに仕上げました。家庭でも手軽に本格的な鶏すきを再現できます。京都・丹波山本が監修した、当協会推薦の商品です。

＜清酒「鶏」＞

京都・佐々木酒造とのコラボで誕生した特別純米酒「鶏」。鶏すきとの相性を追求し、まろやかでキレのある味わいが特長です。協会ロゴ入りのラベルで展開しています。

鶏すきのたれ清酒「鶏」

【キャンペーンの展開】

「鶏すきやき」の認知拡大を目的としたキャンペーンを、2025年10月8日(水)から、日本食鳥協会公式サイト内で開催いたします(終了時期は未定)。抽選で毎月「鶏すきのたれ」を100名様にプレゼントします。応募内容の詳細は10月8日（水）に公式サイトで発表する予定です。

【今後の取り組みについて】

- 「鶏すきやき」を提供する飲食店とのコラボレーション企画を展開予定- 家庭向けレシピやコンテンツの発信（協会HP、イベントなど）

【協会の概要】

名称：一般社団法人 日本食鳥協会

所在地：東京都千代田区岩本町2-1-18 フォロ・エム9階

設立：昭和35年11月17日

会長：佐藤実

公式サイト：https://www.j-chicken.jp/

事業内容：国産チキンの消費促進活動、衛生・品質向上のための調査・情報提供、関連業界への広報啓発・イベント企画、鶏肉に関する知識普及および食育推進。