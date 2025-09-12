累計40万着突破の作業着スーツ発祥ブランド「WWS」、9/19(金)よりディアモール大阪に期間限定ストアをオープン!

株式会社オアシスライフスタイルグループ

累計販売数40万着を突破した作業着スーツ発祥のボーダレスウェアブランド「WWS/ダブリューダブリューエス」を企画・販売する株式会社オアシスライフスタイルグループ(所在地：東京都千代田区)は、2025年9月19日(金)から12月16日(火)の期間限定で、大阪梅田の地下街に「WWSディアモール大阪」をオープンいたします。店頭では、自宅で洗濯でき、部屋干しでも数時間で乾く機能性スーツを展開いたします。

この度、9月19日(金)から12月16日(火)の期間限定で、大阪梅田の地下街に「WWSディアモール大阪」をオープンいたします。同施設内では過去2回ポップアップショップをオープンしており、2回目の開催時は1回目と比較し、会期中の売上ならびに日商は右肩上がりに増加。機能性スーツを求める新規顧客だけでなく、普段よりWWSを愛用されるリピーターの利用率が約5割と非常に高い傾向にあります。

WWSでは、自宅の洗濯機で洗え、数時間で乾く速乾と撥水、シワになりにくくアイロン不要、高ストレッチなどの機能性を備えたオリジナル素材「ultimex/アルティメックス」を、ほぼ全てのアイテムに使用。作業からデスクワーク、さらにプライベートまで、幅広いシーンで着用できる機能性スーツやシャツ、小物類をお披露目いたします。ジャケット、パンツ、シャツなど新生活やビジネスシーンで活躍するアイテム以外に、休日やプライベートで着用できるトップスやカジュアルなセットアップなどを販売いたします。

■WWSディアモール大阪 詳細

販売期間：2025年9月19日(金)～12月16日(火)

営業時間：10:00-21:00

住所：大阪府大阪市北区梅田１丁目 大阪駅前ダイヤモンド地下街4号 バラエティストリート POPUPスペース

展開商品：メンズ・レディース・ユニセックス

■WWS(ダブリューダブリューエス)とは

WWSは、2018年3月から機能性とファッション性を両立させた“スーツに見える作業着”を筆頭に、作業からデスクワーク、さらにプライベートまで、シーン問わず着用できる高機能かつシンプルなデザインを追求したボーダレスウェアを販売しています。独自開発の新素材「ultimex」を用い、ストレッチ、速乾・撥水、水洗い可、イージーケアなどの高機能性を実現。現在の累計販売着数は40万着を突破しています(2025年8月時点)。

■商品概要（全て税込価格）

<メンズ>

商品名：Bizテーラードジャケット

価格：\22,000

カラー：ブラック/ダークネイビー/ネイビー/チャコールグレー/ベージュ/オリーブ

サイズ：XS/S/M/L/LL/3L

特徴：立体的なデザインで、メリハリのあるシャープな印象のテーラードジャケット。オリジナル素材「ultimex」を使用し、ストレッチ性が良く、毎日洗えてすぐ乾く。ストレスフリーでなめらかで抜群の着心地。

機能性：丸洗い可・撥水・速乾・ストレッチ・イージーケア

商品ページ：https://www.workwearsuit.com/commodity/SOAS0738D/WO4658EM00212

＜メンズ＞

商品名：Bizフルレングスパンツ

価格：\15,400

カラー：ブラック/ダークネイビー/ネイビー/チャコールグレー/ベージュ/オリーブ

サイズ：XS/S/M/L/LL/3L/4L

特徴：センタープレス入りののフルレングスパンツ。オリジナル素材「ultimex」を使用し、ストレッチ性が良く、毎日洗えてすぐ乾く。ストレスフリーでなめらかで抜群の着心地。

機能性：丸洗い可・撥水・速乾・ストレッチ・イージーケア

商品ページ：https://www.workwearsuit.com/commodity/SOAS0738D/WO4658EM00218

＜メンズ＞

商品名：究極のワイドカラーシャツ renewal

価格：\9,250

サイズ：S/M/L/LL/3L

カラー：ホワイト/サックスブルー

特徴：360度ストレッチで、動きやすくストレスフリー。シワになりにくいから、お手入れが簡単。汗や水分を素早く吸収＆速乾。軽やかな着用感を追求し、生地感をアップデート。

機能性：ストレッチ・吸水速乾・イージーケア・

・UVカット機能

商品ページ：https://www.workwearsuit.com/commodity/SOAS0738D/WO4658EM000579

＜メンズ＞

商品名：大人のロンT

価格：\9,900

サイズ：S/M/L/LL

カラー：ブラック/ホワイト

特徴：リサイクル素材を使用し、高い伸縮性と速乾などの機能性を備えます。とろみのあるシルクのような肌触りを実現。表面・中間・裏地で構成された3層構造で生地の中に空気を含ませることで暖かさを保ちます。

機能性：ストレッチ・シワになりにくい・速乾・接触冷感

商品ページ：https://www.workwearsuit.com/commodity/SOAS0738D/WO4658EM00512

商品名：シャツブルゾン

価格：\17,600

サイズ：S/M/L/LL/3L

カラー：ダークネイビー/チャコールグレー/ベージュ/オリーブ

特徴：オリジナル素材「ultimex」を使用し、ストレッチ性が良く、毎日洗えてすぐ乾く。ストレスフリーでなめらかで抜群の着心地。シンプルなデザインながら、体のラインを拾いにくく、ビジネスからキレイめカジュアルまでお楽しみいただけます。

機能性：丸洗い可・撥水・速乾・ストレッチ・イージーケア

商品ページ：https://www.workwearsuit.com/commodity/SOAS0738D/WO4658EM000520

＜メンズ＞

商品名：大人のBizテーラードジャケットrenewal

価格：\24,200

サイズ：S/M/L/LL/3L

カラー：ビターネイビー/ビターチャコール/ビターグレー

特徴：オリジナル素材「ultimex」と特殊な染色に深みのある色合いを引き出す再生ポリエステルのカチオン糸の２種類を使用。程よく上品な光沢感と深みのある色合い、ハリのある上質な生地感を実現。

機能性：丸洗い可・撥水・速乾・ストレッチ・イージーケア

商品ページ：https://www.workwearsuit.com/commodity/SOAS0738D/WO4658EM000576

＜レディース＞

商品名：ノーカラージャケット

価格：\22,000

サイズ：S/M/L/LL

カラー：ネイビー/ブラック/ダークネイビー

特徴：固い印象になりすぎないよう、肩パットがなくても肩の丸みが出にくいシルエット仕上げ。肩回りはゆとりを持たせ、背中とお尻が隠れる丈感にしました。

機能性：丸洗い可・撥水・速乾・ストレッチ・イージーケア

商品ページ：https://www.workwearsuit.com/commodity/SOAS0738D/WO4658EW00388

＜レディース＞

商品名：テーパードパンツ

価格：\15,400

サイズ：S/M/L/LL

カラー：ネイビー/ブラック/ダークネイビー

特徴：ウエストゴムを両サイドに内蔵することで、腰回りのもたつきを無くし、スタイル良く見えるデザインに。形はテーパードで、足を長く見せるセンタープレス加工を施しました。

機能性：丸洗い可・撥水・速乾・ストレッチ・イージーケア

商品ページ：https://www.workwearsuit.com/commodity/SOAS0738D/WO4658EW00392

＜ユニセックス＞

商品名：パッカブルキャップ renewal

価格：\6,600

カラー：ネイビー/ブラック/ダークネイビー/チャコールグレー

機能性：丸洗い可・撥水・速乾・パッカブル・イージーケア

商品ページ：https://www.workwearsuit.com/commodity/SOAS0738D/WO4658DU000538

■会社概要

会社名 株式会社オアシスライフスタイルグループ

代表者 関谷有三

所在地 東京都千代田区麹町3丁目5-17 晴花ビル3F

WWS公式オンラインストア：https://www.workwearsit.com