株式会社Livetoon、日本語音声合成API「Livetoon TTS」のクローズドベータテスト開始

株式会社Livetoon（本社：東京都中央区、代表取締役：木下恭佑）は、日本語音声合成API「Livetoon TTS」のクローズドベータテストを開始いたします。

■ 最速級の処理速度と最高クラスの精度を両立

Livetoon TTSは、7月に発表した音声合成技術をAPIとして提供するサービスです。短文120ミリ秒、長文760ミリ秒という最速級の処理速度と、エンタメ域91.5%、ビジネス域90.0%という最高クラスの読み上げ精度を実現しています。

完全自社開発のアーキテクチャにより、日本語の複雑なイントネーションと発音を正確に再現。「魂を揺さぶる」と表現される、感情豊かで自然な音声を超高速で生成します。

本技術は、現在配信中のAIキャラクターとの対話サービス「kaiwa」で実際に使用されており、多くのユーザー様にご好評をいただいております。

■ クローズドベータテスト概要

期間： 10月上旬まで（予定）

提供方式： 完全招待制

特典： 初回100,000文字分の音声生成を無料提供

参加者は、さらに2名まで他のユーザーを招待することが可能です。

RESTful APIによるシンプルな実装で、数行のコードで既存システムへの組み込みが可能です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=jPcVGX8rRHc ]

使用中のデモ

※注意事項

クローズドベータテスト期間中は、以下の点にご留意ください：

- サービスが一時的に不安定になる場合があります- APIの仕様は予告なく変更される可能性があります- メンテナンスによる一時的なサービス停止が発生する場合があります- 本番環境での利用は推奨いたしません

これらは、サービス品質向上のための必要な措置であることをご理解ください。

■ 幅広い活用シーン

8月のプレスリリースでご紹介した通り、以下のような分野での活用を想定しています：

- カスタマーサポート - 24時間365日対応の音声応答システム- 医療分野 - 患者様への服薬指導、問診支援- 教育・学習支援 - 個別指導AIとしての音声フィードバック- エンターテインメント - ゲームやバーチャル空間でのリアルタイムNPC対話- コンテンツ制作 - ポッドキャスト、オーディオブックのナレーション

■ 今後の展開

今回のTTS APIに加え、ニーズに応じて「kaiwa」アプリで使用している以下の技術についてもAPI提供を検討しています：

- STT（Speech-to-Text）エンジン - 10倍速の音声認識（従来比2秒→0.2秒）- STS（Speech-to-Speech）統合エンジン - 音声認識・言語処理・音声合成を統合したリアルタイム対話システム

これらの技術により、音声対話AIの実装に必要なすべての要素を提供してまいります。

■ クローズドベータテストについて

実際の利用環境でご活用いただくことで、ラボ環境では発見できない課題や新たなニーズを把握し、サービスの品質向上を図ります。参加者様からの貴重なフィードバックを元に、より実用的で価値あるサービスへと進化させてまいります。

■ 参加申込方法

クローズドベータテストへの参加をご希望の方は、下記フォームよりお申し込みください。

申込フォーム(https://forms.gle/uGgtDapdKYEPCaas5)： https://forms.gle/uGgtDapdKYEPCaas5

※クローズドベータの初期ユーザー様については、抽選とさせていただきます。選考結果については、順次ご連絡いたします。

■ 会社概要

・社名：株式会社Livetoon

・所在地：東京都中央区湊1-8-11 八丁堀エイトビル2階

・代表者：木下 恭佑

・設立：2024年3月

・事業内容：AIに関する技術とエンターテインメントサービス・コンテンツの開発・提供

・URL：https://livetoon.net/

■ 本件に関するお問い合わせ

お問い合わせ先：info@livetoon.net