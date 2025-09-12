EV創薬のブラックボックスに挑む当社CMC戦略、国際会議で発表

株式会社EXORPHIA

株式会社EXORPHIA（本社：東京都、代表取締役CEO：口石幸治）は、2025年9月23日～25日に米国ボストンで開催される 第7回 Exosome-Based Therapeutic Development Summit（会場：The Colonnade Hotel）において、当社CMC開発部 部長の田村健一が、当社の製造・品質管理戦略に関する研究成果を発表いたします。

本サミットは、エクソソーム（EV）療法の世界的な研究者・企業が一堂に会し、疾患応用、分析法、精製技術、大規模製造、臨床開発などの最新知見を共有する国際会議です。

発表内容

- 演題名：Cracking the Code: Predicting Exosome Pharmacology Through Physicochemical Insights- 内容：製造・品質管理と薬理評価の統合による、EVの薬理作用予測モデルと品質戦略に関する発表

発表日時・会場

- セッション：Pre-Conference, 第7回 Exosome-Based Therapeutic Development Summit(https://exosomebased-therapeutics.com/about-event/)- 日時：2025年9月23日 10:00～- 会場：米国ボストン The Colonnade Hotel- 発表者：田村健一（株式会社EXORPHIA CMC開発部 部長）

詳細はこちら(https://exorphia.com/wp-content/uploads/2025/09/Full-Event-Guide-7th-Exosome-Based-Therapeutic-Development-Summit.pdf)をご覧ください。

＜お問い合わせ先＞

株式会社EXORPHIA 広報担当

Email: inquiry@exorphia.com

TEL: 03-6824-0550

今後もEXORPHIAは、エクソソーム技術を活用した医療の発展に貢献してまいります。