株式会社グロースピット、エンジニア・PMに特化した採用支援サービスを正式開始

株式会社グロースピット（本社：東京都世田谷区、代表取締役：Lee Sangjik）は、2025年9月より、 IT領域に特化した採用支援サービスを正式に開始いたしました。本サービスは、人材紹介事業、求人サイト「JapanTechCareers(https://www.techjpcareers.com/)」、および約500名規模のキャリアコミュニティを軸に、成長企業における採用の質とスピードを同時に高めることを目指します。特に同コミュニティには、転職市場に出てこない超優秀な候補者層も多く含まれており、スタートアップや成長企業にとって有力な採用チャネルとなります。

背景

日本のIT人材市場は慢性的な人材不足が続いており、スタートアップや成長フェーズの企業では「即戦力人材をいかに早く採用できるか」が大きな経営課題となっています。

従来の人材紹介サービスは高コストかつスピード感に欠け、また現場のニーズとの乖離が生じやすいという課題がありました。

グロースピットは、代表自身が元メルカリのPM/EMとして事業・開発をリードしてきた経験に加え、面接官としての採用実務や組織開発、人事制度改革に携わった経験を活かし、現場の視点から本当に必要とされる人材を、納得感ある形で採用につなげることをミッションに掲げています。

サービス概要

人材紹介事業

エンジニア・PMに特化（幅広いIT職種も対象）

スタートアップから大手まで、特に急拡大フェーズ（社員数500名規模など）の企業に強み

求人サイト「JapanTechCareers」

日本での就業を希望する海外IT人材を対象（特にアジア圏からの優秀人材に強み）

バイリンガルや特定言語スキルを持つ人材にも対応

サイトURL：https://www.techjpcareers.com/(https://www.techjpcareers.com/ja/)

キャリアコミュニティ運営

Slackベースで約530名が参加。グローバルテック企業や日本有数のインターネット企業で活躍する現職エンジニアやPMのメンター陣が在籍しています。

日本企業で活躍する現職者が多数参加しており、転職市場には出にくい優秀層との直接的なネットワークが形成されています。定期的にオフラインイベントも開催し、候補者と企業が直接出会える場を提供しています。

代表コメント

代表取締役 Lee Sangjik

仕事は人生に最も大な影響を与えるものであり、候補者と企業の間にミスマッチが起きると大きな不幸につながります。

私はこれまで事業やプロダクトを直接リードし、面接官として採用を行い、育成や組織開発にも携わってきました。その経験を持つ立場だからこそ、既存のエージェンシーとは異なる新しい観点での採用支援ができると考えています。

特に日本国内の優秀な人材に加え、アジアに特化して優秀な人材を紹介し、企業のグローバルな採用力向上に貢献していきたいと思っています。

今後の展望

人材紹介・求人サイト・コミュニティをさらに統合し、副業案件の紹介や採用ブランディング支援、研修など幅広いHRサービスを展開してまいります。既に複数の成長企業との協業も進んでおり、今後はスタートアップから大手まで幅広い企業と連携し、スピード感ある採用を支援することで、日本のテック業界全体の競争力強化に貢献してまいります。

会社概要

本件に関するお問い合わせ先

