東京ゲームショウ2025出展記念！『城とドラゴン』フォロー&リポストキャンペーン開催！TGS2025一般公開日入場券やAmazonギフト券が当たる！
株式会社アソビズム（本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之）は、2025年9月25日（木） ～ 9月28日（日）の期間、幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ2025」（主催：CESA）へのブース出展を記念し、『城とドラゴン』公式XにてTGS2025一般公開日入場券やAmazonギフト券が当たる「TGS2025出展記念！フォロー&リポストキャンペーン」を開催することをお知らせいたします。
◆『城とドラゴン』公式サイト: https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/
2025年9月25日（木） ～ 29日（日）に千葉・幕張メッセにて開催される「東京ゲームショウ2025」に『城とドラゴン』をはじめとするアソビズムのブースが登場！それを記念し、9月12日（金）より「TGS2025出展記念！フォロー&リポストキャンペーン」を開催いたします。「東京ゲームショウ2025 一般公開日入場券」や「Amazonギフト券」が当たるチャンス！奮ってご応募ください。
【応募期間】2025年9月12日（金） ～ 9月17日（水）11:59
「TGS2025出展記念！フォロー&リポストキャンペーン」開催
『城とドラゴン』公式Xアカウント（@shirotodoragon） 『城とドラゴン』公式Xアカウントをフォローし、対象ポストをリポストまたは「#城ドラTGSフェス」をつけて引用リポストしていただいた方の中から抽選で、各賞に応じて「Amazonギフト券」や、「東京ゲームショウ2025 一般公開日入場券」をプレゼント！
※一般公開日入場券は、9月27日（土）もしくは28日（日）のどちらか1日のみ有効です
※中学生以上は入場券が必要です
※小学生以下のお子様は入場券なしでご入場いただけます。ただし保護者の同伴が必要です
【応募期間】2025年9月12日（金） ～ 9月17日（水）11:59
【当選発表】
厳正な抽選の上、当選された方には『城とドラゴン』公式アカウントからフォローを行い、Xのダイレクトメッセージにてご連絡いたします。当選発表は、ダイレクトメッセージの当選連絡をもって代えさせていただきます。
※アカウントのフォローを外されていますと、当選連絡ができなくなりますのでご注意ください
■賞品
リポスト賞 ：「Amazonギフト券」500円分 10名様
引用リポスト賞：東京ゲームショウ2025 一般公開日入場券（中学生以上） ペア10組合計20名様
■参加方法
（1）『城とドラゴン』公式Xアカウントをフォローしている
（2）キャンペーン対象ポストをリポストまたはハッシュタグ「#城ドラTGSフェス」をつけて引用リポスト
※リポストや引用リポストは、Xの公式機能を使用してください
※その他、必ず「応募要項」をご確認のうえ、応募していただくようお願い申し上げます
キャンペーンの詳細はこちら↓
https://news.asobism.co.jp/social/shirodora/news/news_250912/
東京ゲームショウ2025 「アソビズム」出展情報
アソビズムブースでは、スマートフォンゲーム『城とドラゴン』『ドラゴンポーカー』、PCタイトル『シェイプヒーローファクトリー』『ビビッドワールド』『リブハード・ダイハード』、次世代のサンドボックスゲーム『OmOchim（オモチム）』をご紹介。当日は数量限定のノベルティ配布のほか、歌唱ライブや人気インフルエンサーによる試遊イベントなど、TGS2025限定の特別企画をご用意しております。さらに今回は『成都游戯河科技』『月相儀工作室』『OKJOY』（※「戯」と「儀」は簡体字表記）と共同出展予定です。
