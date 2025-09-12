「TGS2025出展記念！フォロー＆リポストキャンペーン」を 『ドラゴンポーカー』公式Xで9月12日（金）より開催！
株式会社アソビズム（本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之）は、App Store・Google Playにて好評配信中のリアルタイム合体カードバトル『ドラゴンポーカー』の東京ゲームショウ初出展を記念して、「TGS2025出展記念！フォロー＆リポストキャンペーン」を2025年9月12日（金）より実施することをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329524&id=bodyimage1】
『ドラゴンポーカー』は、2025年9月25日（木）～28日（日）に幕張メッセにて開催の「東京ゲームショウ2025」に出展いたします。それを記念し、「TGS2025出展記念！フォロー＆リポストキャンペーン」を実施いたします。対象ポストをリポストまたはハッシュタグをつけて引用リポストいただいた方の中から抽選で豪華賞品をプレゼント！たくさんのご参加お待ちしています！
「TGS出展記念！フォロー＆リポストキャンペーン」開催！
『ドラゴンポーカー』公式Xアカウント（@DragonPoker_aso）が投稿したキャンペーン対象ポストをリポスト、ハッシュタグ「#ドラポTGS2025」をつけて引用リポストしていただいた方の中から抽選で「東京ゲームショウ2025 一般公開日入場券」をプレゼント！さらに、リポストしていただいた方の中から抽選で「Amazonギフト券500円分」をプレゼントいたします。奮ってご参加ください！
※本チケットは、9月27日（土）もしくは28（日）のどちらか1日のみ有効です
※中学生以上は入場券が必要です
※小学生以下のお子様は入場券なしでご入場いただけます（ただし、保護者の同伴が必要です）
■開催期間
2025年9月12日（金）ポスト後 ～ 9月17日（水）11:59まで
【参加方法】
（1）『ドラゴンポーカー』公式Xアカウント（@DragonPoker_aso）をフォロー
（2）『ドラゴンポーカー』公式Xアカウントが投稿するキャンペーン対象ポストをリポスト、またはハッシュタグ「＃ドラポTGS20205」をつけて引用リポスト
※リポストはXの公式リポスト機能を使用してください
【報酬内容および賞品】
◇引用リポスト賞：東京ゲームショウ2025 一般公開日入場券 ペア10組 合計20名様
◇リポスト賞：Amazonギフト券500円分 10名様
【報酬および賞品配布】
2025年9月頃（予定）
【当選発表】
厳正な抽選の上、当選された方には『ドラゴンポーカー』公式アカウントからフォローを行い、Xのダイレクトメッセージにてご連絡いたします。当選発表は、ダイレクトメッセージの当選連絡をもって代えさせていただきます。
※アカウントのフォローを外されていますと、当選連絡が出来なくなりますのでご注意ください
【応募要項】
応募要項などについては、下記特設ページをご確認ください。
◆『TGS2025出展記念！フォロー＆リポストキャンペーン』
https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker/news/250912_01.html
【東京ゲームショウ20205 「アソビズム」出展情報】
日時：2025年9月25日（木）～9月28日（日）
会場：幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目1）
出展コーナー：Hall.10 インディーゲームコーナー
小間番号：10-C13
アソビズムブースでは、スマートフォンゲーム『城とドラゴン』『ドラゴンポーカー』、PCタイトル『ShapeHero Factory（シェイプヒーローファクトリー）』『Vivid World（ビビッドワールド）』『LIVE HARD,DIE HARD（リブハード・ダイハード）』、次世代のサンドボックスゲーム『OmOchim（オモチム）』をご紹介。当日は数量限定のノベルティ配布のほか、歌唱ライブや人気インフルエンサーによる試遊イベントなど、TGS2025限定の特別企画をご用意しております。さらに今回は『成都游戯河科技』『月相儀工作室』『OKJOY』と共同出展予定です。（※「戯」と「儀」は簡体字表記）
