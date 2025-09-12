大人向け「進化するキャッシュレス社会」セミナーを初開催

三井住友トラストクラブ株式会社

ダイナースクラブカードを発行する三井住友トラストクラブ株式会社（代表取締役社長：五十嵐 幸司、以下、当社）は、SDGsの達成と持続可能な社会の実現、幅広い世代の金融リテラシーの向上のために、さまざまな取り組みを実施しています。 その一環として、小学生向けのお金に関わるクイズ大会や、高校生・大学生向けに「キャッシュレス社会とクレジットカードが担う役割」について講義を実施していますが、今般新たに、老舗の旦那衆が集まる日本橋倶楽部の会員向け、信託発祥の日本橋営業部（三井本館）のお客様向けにキャッシュレス社会に関するセミナーを開催しました。

（左）三井住友信託銀行日本橋営業部での授業の様子 （右）日本橋倶楽部での講義の様子

2025年8月21日（木）、当社は三井住友信託銀行日本橋営業部主催の金融講座に協力し、「進化するキャッシュレス社会」のタイトルのもと、クレジットカードの歴史からクレジットカードを賢く安全に利用するポイント、現代キャッシュレス社会に果たす役割まで幅広く講義しました。

＜講義内容＞

１. キャッシュレス決済とこれを取り巻く環境

２. クレジットカードの歴史としくみ （保有するメリット）

３. クレジットカードで気をつけたいこと

４. クレジットカードを人生100年時代の良きパートナーに

講義資料（抜粋）

2025年７月10日（木）には同内容の講義を日本橋倶楽部（日本橋の商工業隆盛を目的として設立された一般社団法人）の会員にも実施しました。受講者を募集するセミナーだったこともあり、参加者の意欲が高く、質疑応答も活発に交わされました。三井住友信託銀行日本橋営業部での講義後のアンケート結果では、セミナー内容に対して「非常に満足」「満足」と回答された方は88％、「とても参考になった」「参考になった」は96％に達し、本セミナーが参加者のキャッシュレス社会に対する理解を深める一助になったことがわかります。以下、受講の感想の一部をご紹介します。

＜参加者の感想（抜粋）＞

●不正利用対策は日頃からいわれていることであるが、改めて注意をしなければと思えた。

●カードをよく使っている者にとってはいい勉強になりました。ありがとうございました。

●ダイナースの由来など知らない情報があり、詐欺の文例なども知ることができて、とても参考になった。

●海外のキャッシュレス事情の話が興味深かった。日本は今後どうなっていくのでしょうか。

金融教育は、SDGsの目標4「質の高い教育をみんなに」と、目標8「働きがいも経済成長も」に直接貢献するものです。

金融リテラシーの向上は、個人の経済的自立と社会の持続可能な発展に繋がります。

今後も三井住友トラストクラブは、三井住友トラストグループの一員として、SDGsの達成と持続可能な社会の実現、幅広い世代の金融リテラシーの向上のために、金融教育を推進します。

当社はキャッシュレスやクレジットカードに関する講義・セミナーへの無償での登壇を承っています。講義内容は、各学校・団体様の希望に応じてカスタマイズします。

ご希望の方は、本リリース下部の【本件に関する報道関係者のお問い合わせ先】までご連絡ください。

