「BALMUDA The Plate Pro」の累計出荷台数7万台突破を記念し、特別な家焼肉体験をお届けするキャンペーンを開催

バルミューダ株式会社（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：寺尾玄）は、ライブキッチンのおいしさと楽しさを実現するホットプレート「BALMUDA The Plate Pro」の国内外での累計出荷台数が7万台（※1）を突破したことをお知らせいたします。

※1…2025年9月時点、当社調べ（国内外累計出荷台数）

ステーキやお好み焼き、薄皮のクレープなど、自宅での調理が難しいとされていた料理を、お店のように焼きあげられると高い評価をいただいている本製品。この度、その“プロの味わい”をより多くの方に体験いただきたいという想いから、和牛専門の精肉店「TOKYO COWBOY」とのコラボレーションによるキャンペーンを実施いたします。

本キャンペーンでは、期間中に「BALMUDA The Plate Pro」をご購入の方の中から抽選で100名様に、「TOKYO COWBOY」のミートコンシェルジュが厳選した和牛を使用した“家焼肉セット（650g相当）”をプレゼントいたします。賞品となる家焼肉セットには、3種類のカットのお肉をご用意。厚みのある「ステーキカット」、通常の焼肉よりも厚めに切ったTOKYO COWBOYが提唱する新しいスタイル「バーベキューカット」、そして焼きしゃぶ用の「スライス」の3種類を詰め合わせました。厚みにこだわったお肉で、いつもとはひと味違う家焼肉をお楽しみいただけます。バルミューダだけの特別な体験に、ぜひご応募ください。

■ キャンペーン概要

名称：BALMUDA The Plate Pro「東京カウボーイの家焼肉セット」プレゼントキャンペーン

購入対象期間：2025年9月1日（月）～11月24日（月）

応募受付期間：2025年9月1日（月）～11月30日（日）

対象製品：BALMUDA The Plate Pro本体を含む製品

※Griddle & Cover、Takoyaki Plateなど、その他アクセサリのみのご購入は対象外です。

対象店舗：日本国内のバルミューダ正規販売店

バルミューダオンラインストア、旗艦店、ブランドショップ（松屋銀座、阪急うめだ本店、ジェイアール名古屋タカシマヤ、大丸神戸店）、および各家電量販店、百貨店、インテリアショップなど

賞品内容：TOKYO COWBOYの家焼肉セット（4人前相当・合計650g）

当選者数：抽選で100名様

※当選の発表は、厳選なる抽選の上、12月上旬の当選通知メール送信をもってかえさせていただきますので、あらかじめご了承ください。

ご応募の詳細はキャンペーン特設ページよりご確認ください。

キャンペーン特設ページ

https://www.balmuda.com/jp/campaign/plate-pro-2nd/

＜TOKYO COWBOYについて＞

TOKYO COWBOYは、東京都世田谷に店舗を構える和牛専門フルオーダーカットの精肉店です。用途ごとに最適な和牛を提案する“ミートコンシェルジュ”が在籍し、市場から厳選した和牛を一人ひとりの希望に応じて提供しています。

TOKYO COWBOY ミートコンシェルジュ 二宮昂（にのみや・たかし）氏コメント

「BALMUDA The Plate Proのクラッドプレートの表面温度の安定性は、調理の成功率を飛躍的に高める要素です。これにより、肉料理が一段と素晴らしい体験に変わります。

和牛の真髄はおいしいということだけでなく、家族や友人と共感するエンターテインメント性にあると考えています。最高品質のお肉とBALMUDA The Plate Proが手元にあれば、その場にいる人々のエネルギーが一気に高まり、興奮に変わるでしょう。この特別な瞬間を、みなさまにもぜひ体験してほしいと思います。」

TOKYO COWBOY：http://www.tokyocowboy.jp/

インタビューはこちら：https://www.balmuda.com/jp/plate-pro/interview01

＜BALMUDA The Plate Proについて＞

BALMUDA The Plate Proは、絶妙な焼き加減のステーキや本格お好み焼き、憧れのクレープなど、自宅での調理が難しいとされていた料理も、まるでお店の味わいのように楽しめるホットプレートです。独自の3層構造のクラッドプレートが実現する高い蓄熱性と正確な温度制御により、食材を置いても温度が低下せず、均一かつ理想的に熱を伝えます。頑丈な素材のプレートは金属ターナーやナイフを使用でき、出来立てをそのままカット＆サーブが可能。温度帯は4段階から設定可能なため、用途に応じてさまざまなメニューをご自宅でお楽しみいただけます。現在は日本・韓国・アメリカの3カ国で展開。2023年の発売以来、国内外の累計出荷台数は7万台（※1）を突破しました。

BALMUDA The Plate Pro製品ページ

https://www.balmuda.com/jp/plate-pro/