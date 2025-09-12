【光村推古書院】今年で20年目となる『京都手帖』の最新版が9月26日（金）に発売。ECサイト「京都手帖」も新オープン。

表紙について

コラムページと週間カレンダーページ



2025年12月から2026年12月まで、月ごとにひとつ、計13のコラムを掲載。今年も地元編集部ならではの目線でセレクトした「旬の京都」をご紹介しています。京都の町で手に入る一点ものを取り上げた「私だけの」がかなうオーダーメイド＆制作体験や、ライターが実際に歩いたレポとともにご案内する「京都一周トレイル®を歩く」、社寺で拝領できる美しい品々のご紹介など、伝統的なものから新たな切り口のものまで、「京都の今」を楽しむための情報満載です。あわせて掲載している「今月のおすすめ」コーナーでは、編集部が実際にいただいた京都のお菓子から、特に印象的だったものを厳選して取り上げています。

スケジュール帳としての機能も備えた週間カレンダーページには、その日に行われる京都の行事がぎっしり。「今日の京都」が一目瞭然です。350件を超える社寺の拝観データをはじめ、文化施設のデータや鉄道路線図、バス路線図、お得きっぷ情報など、観光や暮らしに役立つ情報も盛りだくさん。京都の三大祭「葵祭」「祇園祭」「時代祭」を取り上げた、解説付きのイラストMAPも人気です。