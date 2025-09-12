こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【TVer】povo2.0のクーポンが獲得できるキャンペーンを開催データ使い放題トッピングが最大で7日間×12回分当たる！
「TVer ID」でのログイン＆条件達成で簡単エントリー
民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、TVerで番組を視聴するとpovo2.0のプロモコードがもらえる「TVer視聴でpovo2.0のデータ使い放題が必ずもらえるキャンペーン」を開催します。
「TVer視聴でpovo2.0のデータ使い放題が必ずもらえるキャンペーン」公式サイト：
https://povo.jp/tver_2025_09/
「TVer」では、「テレビを開放して、もっとワクワクする未来をTVerと新しい世界を、一緒に。」をミッションに、さまざまなシーンでTVerをご利用いただきテレビコンテンツをお楽しみいただくため、TVer IDでのログイン及び条件達成で参加できる「TVer視聴でpovo2.0のデータ使い放題が必ずもらえるキャンペーン」を開催します。スマホでTVerをよく視聴されている方はこの機会に本キャンペーンに参加して、10月から始まる新ドラマ作品をはじめ、TVerでテレビコンテンツをお楽しみください。
■TVer IDとは
https://tver.jp/_s/campaign/tverid_promotion/index.html
「TVer ID」はTVerが提供するID機能です。ユーザーがアカウントを作成することで、「お気に⼊り」「あとでみる」「続きから再⽣」のデータが、複数のデバイス間で連携されます。この機能により、視聴中のコンテンツの再⽣終了位置、番組リストなどを、どのデバイスでも共有できるようになります。また、「TVer ID」にログインすると、リアルタイム配信やSpecial Liveコンテンツを視聴する際に、配信開始後でも番組冒頭から視聴できる「追っかけ再⽣」機能が使⽤可能になります。
さらに、インターネットに接続されたテレビで放送局が提供するデータ放送上で、「TVer ID」の会員情報を連携させること（TVerリンク）ができます。この「TVerリンク」では、⺠放5局とTVerの共同キャンペーンや各局‧各番組の企画に参加することで、テレビデバイスで簡単にプレゼントへ応募することができます。
■TVer視聴でpovo2.0のデータ使い放題が必ずもらえるキャンペーン
■実施概要：
キャンペーン期間中に応募フォームからエントリー。TVer IDでログインして、条件達成するとpovo2.0で使えるデータ使い放題プロモコードを最大で7日間×12回分提供します。
■参加方法：
参加方法の詳細は以下のキャンペーンサイトをご覧ください。
https://povo.jp/tver_2025_09/
■キャンペーン期間：
2025年9月12日（金）00時00分～9月30日（火）23時59分
■「povo」について（https://povo.jp/）
KDDIのプリペイドサービスです。月額基本料金・解約金・事務手数料すべて0円でご使用いただけます。povoは安心のau回線を利用できるため、auの高速5Gネットワークがつながります。月額制ではなく、使いたいとき使いたい分だけギガを買い足せるため、自分のライフスタイルに合わせて、ムダなくご使用いただけます。
また、他社の商品とpovoのデータがセットでおトクにご購入いただけるコラボトッピングや、特定の場所で特設サイトにアクセスいただくとデータを無料でもらえる「povo Data Oasis」というサービスも提供しています。
■民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」について（ https://tver.jp/ ）
民放各局が制作した安心・安全なテレビコンテンツを、いつでもどこでも完全無料でお楽しみいただける国内最大級の動画配信サービスです。パソコン、スマートフォン・タブレット、テレビアプリでの常時約800番組の見逃し配信のほか、スポーツ等のライブ配信、民放5系列のゴールデン・プライムタイムを中心とした番組のリアルタイム配信（地上波同時配信）※を実施しています。
※：リアルタイム配信は、パソコン、スマートフォン・タブレットアプリでのみ実施しています。テレビアプリおよびChromecastを利用した視聴はできません（ニュース速報、緊急地震速報等、リアルタイム配信では一部テロップが表示されないものがあります）。ライブ配信は、スマホ・タブレット・PC・TVerテレビアプリ（一部コンテンツ）で視聴可能です。
本件に関するお問合わせ先
【本件についてのお問い合わせ先】
株式会社TVer（広報担当）／E-mail：tver-contact@tver.co.jp
