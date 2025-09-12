¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥È¥Ôー¹©¶È¡¢Âè20²ó¡ÖÆü·Ð¡¦Åì¾ÚIR¥Õ¥§¥¢2025¡×¤Ë½ÐÅ¸
¥È¥Ôー¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§ÀÐ°æÇîÈþ¡¢°Ê²¼¡Ö¥È¥Ôー¹©¶È¡×¡Ë¤Ï¡¢9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè20²ó¡ÖÆü·Ð¡¦Åì¾ÚIR¥Õ¥§¥¢2025¡×¤Ë¥Öー¥¹¤ò½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¸þ¤±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢½ÐÅ¸³Æ¼Ò¤Ë¤è¤ë²ñ¼ÒÀâÌÀ²ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃøÌ¾¿Í¤äÀìÌç²È¤Î¹Ö±é²ñ¡¢Åê»ñ´ØÏ¢¥»¥ß¥Êー¤Ê¤É¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥È¥Ôー¹©¶È¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿IR³èÆ°¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ï¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Öー¥¹¤Ç¤ÏÅö¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¥ß¥Ë¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¯¤´¼ÁÌä¤ËÄ¾ÀÜ¤ªÅú¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÐÊý¸þ¤ÎÂÐÏÃ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã³«ºÅ³µÍ×¡ä
¢£²ñ´ü¡§2025Ç¯9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢27Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¢£»þ´Ö¡§10¡§00¡¾17¡§00
¢£¾ì½ê¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È À¾3¡¦4¥Ûー¥ë
¡¡¡¡¡¡¡¡ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÍÌÀ3-11-1
¢£Åö¼Ò¥Öー¥¹¡§079
¢£Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ¡Ê¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î¤´¾·ÂÔÍÑ¥Úー¥¸¤«¤é¤Î»öÁ°ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡Ë
¢£¼çºÅ¡§ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò¡¢ÆüËÜ¼è°ú½ê¥°¥ëー¥×
¢£¸å±ç¡§ÆüËÜIR¶¨²ñ¡¢ÆüËÜ¾Ú·ô¶È¶¨²ñ¡¢Åê»ñ¿®Â÷¶¨²ñ
¢£ÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¡§Æü·ÐCNBC¡¢¥é¥¸¥ªNIKKEI¡¢Æü·Ð¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¢Æü·Ð¥Þ¥Íー
