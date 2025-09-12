Âè79²óÆüËÜÂÎÎÏ°å³Ø²ñÂç²ñ¤Ë¶¨»¿
¥ª¥à¥í¥ó ¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§µþÅÔÉÜ¸þÆü»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²¬ÅÄ Êâ¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î17Æü¡Ê¿å¡Ë～19Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î3Æü´Ö¡¢¼¢²ì¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢Âè79²óÆüËÜÂÎÎÏ°å³ØÂç²ñ¤Ë¶¨»¿¤·¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÎÅ¸¼¨¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢±¿Æ°¤Î¶¯ÅÙ¤òÂ¬¤ë³èÆ°ÎÌ·×¡¢±¿Æ°¸å¤Î¶ÚÈèÏ«²óÉü¤ä´ØÀáÄË¤Î´ËÏÂ¤ò¼ê·Ú¤Ë¤ª¤³¤Ê¤¨¤ëÄã¼þÇÈ¼£ÎÅ´ï¤ä¡¢¤Ò¤¶¤ÎÄË¤ß¤òÏÂ¤é¤²¤Æ¥¦¥©ー¥¥ó¥°¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÅÅµ¤¼£ÎÅ¥Ð¥ó¥É¤Ê¤É¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÂÎÎÏ°å³Ø²ñ¤Ç¤Ï¡¢±¿Æ°¤ä¥¹¥Ýー¥Ä¤¬¿Í¡¹¤Î·ò¹¯¤äÆü¾ïÀ¸³è¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÌòÎ©¤Ä¤«¤ò¸¦µæ¤·¡¢¼À´µ¤ÎÍ½ËÉ¤ä·ò¹¯Áý¿Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î³Ø²ñÂç²ñ¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡¢¡Ö¤Ä¤Ê¤° －¥·¥ó¡¦ÆüËÜÂÎÎÏ°å³Ø²ñÂç²ñ－¡×¤Ç¤¹¡£ÂÎÎÏ°å³Ø¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯´ØÏ¢Â¾³Ø²ñ¤ä´ë¶ÈÃÄÂÎÅù¤â»²²Ã¤·¤Æ¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¡¦¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢´Ø·¸¼Ô¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ÇºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤äµ»½Ñ¤Î¶¦Í¤È¸òÎ®¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢¿ÈÂÎ³èÆ°ÎÌ¤È±¿Æ°¶¯ÅÙ¤òÂ¬Äê¤Ç¤¤ë³èÆ°ÎÌ·×¤È±¿Æ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¿Í¤¿¤Á¤Î¶ÚÈèÏ«¤Î²óÉü¡¢Êâ¹Ô»þ¤Î¤Ò¤¶¤ÎÄË¤ß¤òÏÂ¤é¤²¤Æ±¿Æ°½¬´·¤Î·ÑÂ³¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÄã¼þÇÈ¼£ÎÅ´ï¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï½Û´Ä´ï»ö¶È¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡ÖÇ¾¡¦¿´·ì´É¼À´µ¤ÎÈ¯¾É¥¼¥í¡Ê¥¼¥í¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ë¡×¡¢¥Ú¥¤¥ó¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»ö¶È¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡ÖËýÀÄË¤Ë¤è¤ëÆü¾ï¤Î³èÆ°À©¸Â¥¼¥í¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¿·¤¿¤Êµ»½Ñ³«È¯¤È¥µー¥Ó¥¹ÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢À¤³¦Ãæ¤Î°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î·ò¹¯¤Ç¤¹¤³¤ä¤«¤ÊÀ¸³è¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Âè79²ó ÆüËÜÂÎÎÏ°å³Ø²ñÂç²ñ
¥Æー¥Þ¡§¤Ä¤Ê¤° －¥·¥ó¡¦ÆüËÜÂÎÎÏ°å³Ø²ñÂç²ñ－
Âç²ñÄ¹¡§ÅÄÈª¡¡ÀôÀèÀ¸¡ÊÎ©Ì¿´ÛÂç³Ø¥¹¥Ýー¥Ä·ò¹¯²Ê³ØÉô¡¡ÆÃÌ¿¶µ¼ø¡Ë
²ñ´ü¡§2025Ç¯9·î17Æü¡Ê¿å¡Ë～19Æü¡Ê¶â¡Ë
²ñ¾ì¡§Î©Ì¿´ÛÂç³Ø¡¡¤Ó¤ï¤³¡¦¤¯¤µ¤Ä¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ê¼¢²ì¸©ÁðÄÅ»ÔÌîÏ©Åì1-1-1¡Ë
¾ÜºÙ¡§¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://tairyoku79.com/overview.html
¢£º£²óÅ¸¼¨¤¹¤ëµ¡´ï
³èÆ°ÎÌ·× Active style Pro HJA-750C
¡ã¼ç¤ÊÆÃÄ¹¡ä
－ÆÈ¼«¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ÇÊâ¹Ô¤ÈÀ¸³è³èÆ°¤ò¼±ÊÌ¤·METs¡ö¤ò»»½Ð
*±¿Æ°¶¯ÅÙ¤ÎÃ±°Ì¡£°ÂÀÅ»þ¤ò1¤È¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤¢¤ë¿ÈÂÎ±¿Æ°¤¬¤½¤Î²¿ÇÜ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¾ÃÈñ¤¹¤ë¤«¤Ç¡¢³èÆ°¤Î¶¯ÅÙ¤ò¼¨¤¹¤â¤Î
¢¨ËÜÀ½ÉÊ¤Ï°å»Õ¤ä°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ë¸¦µæÍÑµ¡´ï¤Ç¤¹
URL¡§https://www.healthcare.omron.co.jp/medical/products/HJA-750C/index.html
Active style Pro¡¡HJA-750CËÜÂÎ
Äã¼þÇÈ¼£ÎÅ´ï HV-F082
¡ã¼ç¤ÊÆÃÄ¹¡ä
－±¿Æ°¸å¤Î¶ÚÈèÏ«²óÉü¤ä´ØÀáÄË´ËÏÂ¤ò¼«Âð¤Ç¼ê·Ú¤Ë¤ª¤³¤Ê¤¨¤ëÄã¼þÇÈ¼£ÎÅ´ï
－Äã¼þÇÈ¤È¥×¥í¥¢¥¹¥êー¥È¤â¥³¥ó¥Ç¥·¥ç¥ó¥Ë¥ó¥°¥±¥¢¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥¤¥¯¥í¥«¥ì¥ó¥È¤òÅëºÜ
－¼êÂ¤Ê¤É¤Î¾®¤µ¤Ê´ØÀáÉôÊ¬¤ËÅ½¤ê¤ä¤¹¤¤¡Ö¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÍÑ¥Ñ¥Ã¥É¡×¤¬ÉÕÂ°
URL¡§https://store.healthcare.omron.co.jp/category/HV_SPORTS/HV_F082_JT.html
HV-F082
¤Ò¤¶ÅÅµ¤¼£ÎÅ¥Ð¥ó¥É HV-F971
¡ã¼ç¤ÊÆÃÄ¹¡ä
－Äã¤¤¼þÇÈ¿ô¤È¹â¤¤¼þÇÈ¿ô¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¤ー¥×ÇÈ·Á¤òÅëºÜ
－¤Ò¤¶¤Î²¼¤ËÁõÃå¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤Ò¤¶¤ò¶Ê¤²¤Æ¤âËÜÂÎ¤¬¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤Àß·×
－Êâ¤¤Ê¤¬¤é»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¦¥©ー¥¥ó¥°»þ¤ÎÄË¤ß¤òÏÂ¤é¤²¤ë
URL¡§https://www.healthcare.omron.co.jp/product/hvf/hv-f971.html
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡HV-F971 ËÜÂÎ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»ÈÍÑ¥¤¥áー¥¸