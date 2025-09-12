¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥å¥íー¥Àー¡¡¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·¡Ê2025Ç¯7-9·î´ü¡Ë
´ðËÜ¥·¥Ê¥ê¥ª
¡ÚÊÆ¹ñ¡Û
ÊÆ¹ñ·ÐºÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ú¤Â³¤·øÄ´¤µ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¶âÍ»»Ô¾ì¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¸ÛÍÑÅý·×¤Î²¼Êý½¤Àµ¤ä¥È¥é¥ó¥×À¯ ¸¢¤ÎÀ¯¼£Åª°µÎÏ¤ËÈ¿±þ¤·¡¢ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤Ë¤è¤ë¶á¤¤¾Íè¤ÎÍø²¼¤²¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ ¤½¤ÎÂ¾¤Î·ÐºÑ»ØÉ¸¤ÏÊÆ¹ñÏ«Æ¯»Ô¾ì¤¬Äì·ø¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·øÄ´¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¥º¤¬¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤ò²¼»Ù¤¨¤ë¤È¹Í¤¨ ¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤¬¸²ºß²½¤¹¤ë¤Î¤Ë¤ÏÃÙ¸úÀ¤¬È¼¤¦¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬¾å¿¶¤ì¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ Â¨ºÂ¤ÎÍø²¼¤²¤ÏÂÅÅö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥æー¥í·÷¡Û
¥æー¥í·÷·ÐºÑ¤ËÂÐ¤¹¤ë³Ú´ÑÅª¤Ê¸«Êý¤â¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£EU¤ÈÊÆ¹ñ¤¬ËÇ°×¶¨Äê¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÉÔÆ©ÌÀ ´¶¤Ï¸ºÂà¤·¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤ò¤µ¤é¤Ë²¡¤·¾å¤²¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ËÏÂÅª¤Ê¶âÍ»¡¦ºâÀ¯À¯ºö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·Êµ¤ ¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î²ÃÂ®¤òÂ¥¤¹¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Ï²¤½£Ãæ±û¶ä¹Ô¡ÊECB¡Ë¤ÎÍø²¼¤²¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤³¤È¤ò°ÕÌ£ ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú±Ñ¹ñ¡Û
¥¹¥¿¥°¥Õ¥ìー¥·¥ç¥ó·üÇ°¤¬¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¶ä¹Ô¡ÊBoE¡Ë¤ÎÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤Î¾ã³²¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¸«ÄÌ¤·¤â¡¢¤Û¤ÜÍ½ÁÛÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤ó¤Ç ¤¤¤Þ¤¹¡£GDPÀ®Ä¹Î¨¤Ï1¡ó¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤È¤ß¤ë°ìÊý¡¢¶¡µë¥µ¥¤¥É¤ÎÀ©Ìó¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤ï¤º¤«¤Ê·ÐºÑ À®Ä¹Î¨¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Î¹â»ß¤Þ¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£º£¸å¿ô¤«·î¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤¬ºÆ¤Ó4¡ó¤òÆÍÇË¤·¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â 2026Ç¯È¾¤Ð¤Þ¤Ç3¡ó¤ò¾å²ó¤ë¿å½à¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ï«Æ¯»Ô¾ì¤Î¤è¤ê¸²Ãø¤Ê°²½¤ä¡¢½©µ¨Í½»»°Æ¤Ë ¤ª¤±¤ëºâÀ¯°ú¤Äù¤áºö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢À¯ºö¶âÍø¤Ï4¡ó¤Ç¿ø¤¨ÃÖ¤«¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¨¥Þー¥¸¥ó¥°½ô¹ñ¡Û
Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤Ï¡¢¥Ç¥Õ¥ì¤òÈ¼¤¦½»Âð¥Ð¥Ö¥ë¤ÎÊø²õ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯½é¤«¤éÈ¾¤Ð¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ´ØÀÇÀ¯ºö¤ÎÅÙ½Å ¤Ê¤ë±ä´ü¤Ë¤è¤ê¡¢À½Â¤¶ÈÍ¢½Ð¤ÎÁ°ÅÝ¤·¼ûÍ×¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢·øÄ´¤Ê·ÐºÑÀ®Ä¹¤ò°Ý»ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢7·î¤Î·ÐºÑ»Ø É¸¤ÏÄãÌÂ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¢½Ð¤Î¸ºÂ®¤ÈºâÀ¯»Ù±ç¤Î¸ú²Ì¤¬ÇíÍî¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹ñÆâ·ÐºÑ¸ºÂ®¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£²á ¾êÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤Ï¥Ç¥Õ¥ì·üÇ°¤ò·ÑÂ³¤µ¤»¡¢Ì¾ÌÜGDPÀ®Ä¹Î¨¤Ï»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò²¼²ó¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¨¥Þー¥¸¥ó¥°½ô¹ñ¤Î·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·¤ÏÎÉ¹¥¤Ç¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥ë°Â¤¬·ÑÂ³¤¹¤ì¤Ð¤µ¤é¤ËÌÀ¤ë¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬ ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ±û¶ä¹Ô¤Ï¡¢ÄÌ²ß¹â¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¥Ç¥Õ¥ìµ¡²ñ¤ò³è¤«¤·¤ÆÍø²¼¤²¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯¤ÎÆâ¼û¤ò²¼»Ù¤¨¤¹¤ë ¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥É¤ÏÍø²¼¤²¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÎºÇÁ°Àþ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤âÇ¯Æâ¤Ë¶âÍ»´ËÏÂ¤ò³«»Ï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤ß ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸åÁÛÄê¤µ¤ì¤ëÂ¾¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª
´ðËÜ¥·¥Ê¥ê¥ª°Ê³°¤ÇºÇ¤â²ÄÇ½À¤Î¹â¤¤¥ê¥¹¥¯¥·¥Ê¥ê¥ª¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÊÆ¥É¥ë°Â¤Î¿Ê¹Ô¡×¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é ¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤ÎÀ¯ºö¤ä¡ÖÁÐ»Ò¤ÎÀÖ»ú¡×¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Åê»ñ²È¤ÎÊÆ¥É¥ë»ñ»º¼ûÍ×¤¬¸ºÂà¤·¡¢ÊÆ¥É¥ë¤¬2026Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë¤µ¤é¤Ë 20¡ó²¼Íî¤¹¤ë¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡¤¤¤Ç²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥Õ¥ìー¥·¥ç¥óÊý¸þ¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Î¡ÖÊÆ¹ñ·ÐºÑ¤ÎÄã ÌÂ¡×¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶¤ò½ä¤ëÉÔ³Î¼ÂÀ¤«¤é¡¢ÊÆ¹ñ´ë¶È¤Ï2025Ç¯²¼È¾´ü¤ËºÎÍÑ¤ò¸º¤é¤·¡¢ÀßÈ÷Åê»ñ¤âºï¸º¤¹¤ë¥·¥Ê¥ê ¥ª¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ»ñÎÁ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Î±°Õ»ö¹à¡Û
ËÜ»ñÎÁ¤Ï¡¢¾ðÊóÄó¶¡¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥å¥íー¥Àー¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¡¦¥Þ¥Íー¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖºîÀ®¼Ô¡×¤È¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë¤¬ºîÀ®¤·¤¿»ñÎÁ¤ò¡¢¥·¥å¥íー¥Àー¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡ÖÊÀ¼Ò¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë¤¬ÏÂÌõ¤ª¤è¤ÓÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÍ²Á¾Ú·ô¤ÎÇäÇã¤Î¿½¤·¹þ¤ß¡¢¤½¤ÎÂ¾´«Í¶¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£±Ñ¸ì¸¶Ê¸¤ÈËÜ»ñÎÁ¤ÎÆâÍÆ¤ËÁê°ã¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¸¶Ê¸¤¬Í¥Àè¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢Schroders Investment Management Limited¤¬³¤³°¤Îµ¡´ØÅê»ñ²È¸þ¤±¤ËºîÀ®¤·¤¿»ñÎÁ¤ò¡¢¥·¥å¥íー¥Àー¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤¬ËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢¥·¥å¥íー¥Àー¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ùー¥¹¤Î°ìÈÌÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¡¦¹Í¤¨Êý¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ëÌÜÅª¤ÇºîÀ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÅê»ñ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤ò´Þ¤à¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ»ñÎÁ¤Ë¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±¿ÍÑ¼ÂÀÓ¡¢¥Çー¥¿Åù¤Ï²áµî¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¾Íè¤ÎÅê»ñÀ®²ÌÅù¤ò¼¨º¶¤¢¤ë¤¤¤ÏÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Åê»ñ»ñ»º¤ª¤è¤ÓÅê»ñ¤Ë¤è¤ê¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë¼ý±×¤Î²ÁÃÍ¤Ï¾åÊý¤Ë¤â²¼Êý¤Ë¤âÊÑÆ°¤·¡¢Åê»ñ¸µËÜ¤òÔÌÂ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿³°²ß·ú¤Æ»ñ»º¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢°ÙÂØ¥ìー¥È¤ÎÊÑÆ°¤Ë¤è¤êÅê»ñ²ÁÃÍ¤¬ÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ»ñÎÁ¤Ï¡¢ºîÀ®»þÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊÀ¼Ò¤¬¿®Íê¤Ç¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆºîÀ®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÀ¼Ò¤Ï¤½¤ÎÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤¢¤ë¤¤¤Ï´°Á´À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ»ñÎÁÃæ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿¥·¥å¥íー¥Àー¤Î¸«²ò¤Ï¡¢ºöÄê»þÅÀ¤ÇÃÎ¤ê¤¦¤ëÈÏ°ÏÆâ¤ÎÂÅÅö¤ÊÁ°Äó¤Ë´ð¤Å¤¯½ê¸«¤äÅ¸Ë¾¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¾Íè¤ÎÆ°¸þ¤äÍ½Â¬¤Î¼Â¸½¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»Ô¾ì´Ä¶¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î¾õ¶·Åù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾ÍèÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ»ñÎÁÃæ¤Ë¸ÄÊÌÌÃÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸ÀµÚ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÎã¼¨¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Åö³º¸ÄÊÌÌÃÊÁÅù¤Î¹ØÆþ¡¢ÇäµÑ¤Ê¤É¤¤¤«¤Ê¤ëÅê»ñ¿ä¾©¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿Åö³ºÌÃÊÁ¤Î³ô²Á¤Î¾å¾º¤Þ¤¿¤Ï²¼ÍîÅù¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ»ñÎÁ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿Í½Â¬ÃÍ¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²¾Äê¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿Åý·×¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤êÆ³½Ð¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡£Í½Â¬ÃÍ¤Ï¾Íè¤Î·ÐºÑ¤ä»Ô¾ì¤ÎÍ×°ø¤Ë´Ø¤¹¤ë¹â¤¤ÉÔ³Î¼ÂÀ¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤·¡¢¾Íè¤ÎÅê»ñÀ®²Ì¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÍ½Â¬ÃÍ¤Ï¡¢ËÜ»ñÎÁ»ÈÍÑ»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ë¾ðÊóÄó¶¡¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£¸å¡¢·ÐºÑ¤ä»Ô¾ì¤Î¾õ¶·¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤ËÈ¼¤¤¡¢Í½Â¬ÃÍ¤ÎÁ°Äó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²¾Äê¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¤½¤Î·ë²ÌÍ½Â¬ÃÍ¤¬Âç¤¤¯ÊÑÆ°¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥·¥å¥íー¥Àー¤ÏÍ½Â¬ÃÍ¡¢Á°Äó¤È¤Ê¤ë²¾Äê¡¢·ÐºÑ¤ª¤è¤Ó»Ô¾ì¾õ¶·¤ÎÊÑ²½¡¢Í½Â¬¥â¥Ç¥ë¤½¤ÎÂ¾¤Ë´Ø¤¹¤ëÊÑ¹¹¤ä¹¹¿·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ðÊóÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦µÁÌ³¤òÍ¤·¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ»ñÎÁÃæ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÂè»°¼Ôµ¡´ØÄó¶¡¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢¥Çー¥¿Äó¶¡¼Ô¤ÎÆ±°Õ¤Ê¤¯ºÆÀ½¡¢Ãê½Ð¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âè»°¼Ôµ¡´ØÄó¶¡¥Çー¥¿¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ëÊÝ¾Ú¤âÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£Âè»°¼ÔÄó¶¡¥Çー¥¿¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ËÜ»ñÎÁ¤ÎºîÀ®¼Ô¤¢¤ë¤¤¤ÏÄó¶¡¼Ô¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ëÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥·¥å¥íー¥Àー/Schroders ¤È¤Ï¡¢¥·¥å¥íー¥Àー plc¤ª¤è¤Ó¥·¥å¥íー¥Àー¡¦¥°¥ëー¥×¤ËÂ°¤¹¤ëÆ±¼Ò¤Î»Ò²ñ¼Ò¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢²ñ¼ÒÅù¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ»ñÎÁ¤òÊÀ¼Ò¤ÎµöÂú¤Ê¤¯Ê£À½¡¢Å¾ÍÑ¡¢ÇÛÉÛ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶Ø¤¸¤Þ¤¹¡£
