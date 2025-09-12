¡ÚÆÉ¤ß¤À¤·¤¿¤é¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Æ¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡© ¥·¥§ー!!¡ÛÀÖÄÍÉÔÆóÉ×¤Î¸¸¤Î½é¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø¥·¥§ー!!¤Î¼«½öÅÁ¡Ù¤¬Ìó60Ç¯¤Ö¤ê¤Î´°Á´Éü¹ï
¡ØÅ·ºÍ¥Ð¥«¥Ü¥ó¡Ù¡Ø¤ª¤½¾¾¤¯¤ó¡Ù¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡È¥®¥ã¥°¥Þ¥ó¥¬¤Î²¦ÍÍ¡ÉÀÖÄÍÉÔÆóÉ×¤ÎÀ¸ÃÂ90¼þÇ¯µÇ°ËÜ¡Ø¥·¥§ー!!¤Î¼«½öÅÁ-ÀÖÄÍÉÔÆóÉ×¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë-¡Ù¡ÊÀÖÄÍÉÔÆóÉ×Ãø¡¡¾¾ÌÚ·òÌéÊÔ¡Ë¤¬¡¢9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¾½Ê¸¼Ò¡ÊÀéÂåÅÄ¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦ÂÀÅÄÂÙ¹°¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¤ÏÀ¸ÃÂ90¼þÇ¯¡ª Ä¹¤é¤¯Æþ¼êº¤Æñ¤À¤Ã¤¿¸¸¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤ò´°Á´Éü¹ï
º£Ç¯¤Ï¡¢µ©Âå¤Î¥®¥ã¥°Ì¡²è²È¡¦ÀÖÄÍÉÔÆóÉ×¤ÎÀ¸ÃÂ90¼þÇ¯¡ª¡¡Ä¹¤é¤¯Æþ¼êº¤Æñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿½é¥¨¥Ã¥»¥¤ËÜ¡Ø¥·¥§ー!!¤Î¼«½öÅÁ¡¡¤Ü¤¯¤È¤ª¤½¾¾¤¯¤ó¡Ù¤ÎÌó60Ç¯¿¶¤ê¤ÎÉü¹ï¤Ë²Ã¤¨¡¢30ºÐ¤«¤é64ºÐ¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¡¢»¨»ï¡¦¿·Ê¹¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÇÞÂÎ¤Ç¡¢½ñ¤¡¦¸ì¤Ã¤¿ºîÉÊ¤¬°ìºý¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¡¢¥È¥¥ïÁñ¤Ç¤ÎÀÄ½Õ¤È¶ìÇº¡¢¡ØÅ·ºÍ¥Ð¥«¥Ü¥ó¡ÙÃÂÀ¸ÈëÏÃ¡¢¡Ø¤ª¤½¾¾¤¯¤ó¡ÙÌ¿Ì¾¤ÎÍ³Íè¡¢Í§¤À¤Á¡¢ÉãÊì¡¢¤Õ¤ë¤µ¤È¡¢¿©À¸³è¡¢»Ò°é¤Æ¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¢¼ò¡¢°¦Ç¡¢°ä¸À¡Ä¡Ä¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¤³¤Î°ìºý¤òÆÉ¤á¤Ð¡¢ÀÖÄÍÉÔÆóÉ×¤Î¿ÍÀ¸¤ä¼ñÌ£¼ñ¸þ¤äÁÏºî¤ÎÈëÌ©¤¬°ìµó´Ý¤ï¤«¤ê¡ª
¡¡¥ì¥¢¼Ì¿¿¡Ü¿ÞÈÇ400ÅÀ°Ê¾å·ÇºÜ!!
¤µ¤é¤ËÊäÂ¾ðÊó¤È´ØÏ¢»ñÎÁ¤òËÉÙ¤Ë¼ýÏ¿¤·¤¿¡Ö¿¼·¡¤ê¥¬¥¤¥É¡×¡¢½ÐÀ¸¤«¤éË×¸å¡Ê1935～2025Ç¯¡Ë¤Þ¤Ç¤Î90Ç¯Ê¬¤òÌÖÍå¤·¤¿¾ÜºÙ¤Ê¡ÖÇ¯Éè¡×¡¢ÆÃÊÌÉÕÏ¿¡Ö¥¤¥ä¥ß¿§»æ½¸¡×¡¢½é¸ø³«¤È¤Ê¤ë¥ì¥¢¼Ì¿¿¡Ü¿ÞÈÇ¤Ê¤É¡¢À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤Ç¡Ò¥®¥ã¥°¤ËÅÒ¤±¤¿ÃË¡Ó¤ÎÂÀ×¤òÃ©¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÌÜ¼¡
¡¡ËÜ½ñ¥«¥Ðー³¨¤ÎÈëÌ©
¡¡¤Ï¤¸¤á¤Ë
Âè£±¾Ï¡¡¥·¥§ー!!¤Î¼«½öÅÁ¡¡¤Ü¤¯¤È¤ª¤½¾¾¤¯¤ó
Âè£²¾Ï¡¡»Í¾öÈ¾¤ÎÀ¾Æü¡¡ÀÄ½Õ¤Îµ°À×
Âè£³¾Ï¡¡¤Õ¤ë¤µ¤È¿ÍÊªÅÁ¡¡¿ÍÀ¸¤Ï¥®¥ã¥°¤Ê¤Î¤À
Âè£´¾Ï¡¡Ã»ÊÔ¥¨¥Ã¥»¥¤¡¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー½¸
¡¡ÆÃÊÌÉÕÏ¿¡¡¥¤¥ä¥ß¿§»æ½¸
¡¡¼ýÏ¿ºîÉÊ¡¡¿¼·¡¤ê¥¬¥¤¥É
¡¡ÀÖÄÍÉÔÆóÉ×¡¡Ç¯Éè
¡¡¤ª¤ï¤ê¤Ë
¢£Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¡þÀÖÄÍÉÔÆóÉ×¡Ê¤¢¤«¤Ä¤«¡¦¤Õ¤¸¤ª¡Ë
1935Ç¯9·î14Æü¡¢µìËþ½£¹ñ¡Ê¸½¡¦Ãæ¹ñÅìËÌÉô¡Ë¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£¼êÄÍ¼£Ãî¤Î¡Ø¥í¥¹¥È¥ïー¥ë¥É¡Ù¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢¥Þ¥ó¥¬²È¤ò»Ö¤¹¡£1956Ç¯¡¢ÂßËÜ¸þ¤±Ã±¹ÔËÜ¡ØÍò¤ò¤³¤¨¤Æ¡Ù¤Ç¥Þ¥ó¥¬²È¥Ç¥Ó¥åー¡£Â¿¤¯¤Î¥Þ¥ó¥¬²È¤¿¤Á¤òÇÚ½Ð¤·¤¿ÅÁÀâ¤Î¡Ö¥È¥¥ïÁñ¡×¤ËÆþµï¤·¡¢1958Ç¯¡¢¡Ø¥Ê¥Þ¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ÇÇ°´ê¤Î¾¯Ç¯»ï½éÏ¢ºÜ¤ò³ÍÆÀ¡£1962Ç¯¡¢¡Ø¤ª¤½¾¾¤¯¤ó¡Ù¡Ø¤Ò¤ß¤Ä¤Î¥¢¥Ã¥³¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ÎÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¡£¥¤¥ä¥ß¤¬¸ý¤Ë¤¹¤ë¡Ö¥·¥§ー¡ª¡×¤Î¸ÀÍÕ¤ä¥Ýー¥º¤ÏÆüËÜÃæ¤ÇÂçÎ®¹Ô¤·¤¿¡£¸å¤Ë¡ØÅ·ºÍ¥Ð¥«¥Ü¥ó¡Ù¡Ø¤âー¤ì¤Ä¥¢ÂÀÏº¡Ù¡Ø¥ì¥Ã¥Ä¥é¥´¥ó¡Ù¡Ø¥®¥ã¥°¥²¥ê¥é¡Ù¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¡É¥®¥ã¥°¥Þ¥ó¥¬¤Î²¦ÍÍ¡É¤ÈÉ¾¤µ¤ì¡¢¤½¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ïº£Æü¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£1998Ç¯¡¢»ç¼úË«¾Ï¤ò¼õ¾Ï¡£2002Ç¯¡¢Ç¾Æâ½Ð·ì¤ÇÅÝ¤ì¡¢°Ê¸åÆ®ÉÂÀ¸³è¤Ë¡£2008Ç¯8·î2Æü¡¢ÀÂµî¡£µýÇ¯72¡£
¡þ¾¾ÌÚ·òÌé¡Ê¤Þ¤Ä¤¡¦¤¿¤Ä¤ä¡Ë
1986Ç¯9·î12Æü¡¢¿·³ã»Ô¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£1990 Ç¯Âå¸åÈ¾¤è¤êÀÖÄÍ¥Þ¥ó¥¬¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¡¢2000Ç¯¡¢ÀÖÄÍÉÔÆóÉ×¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¥ì¥¿ー¤ÎÊÖ¿®¡Ê¥µ¥¤¥ó¿§»æ¡Ë¤òÌã¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Îº¤Ë¡£2007Ç¯¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¸¥ª¡¦¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óÆþ¼Ò¡£¸½ºß¤Ï½ÐÈÇ¡¢Å¸Í÷²ñ¡¢¸¶²è´ÉÍý¤Ê¤É¤Ë·È¤ï¤ë¡£´ë²è¤·¤¿½ñÀÒ¤Ë¡Ø¤Ò¤é¤¬¤Ê¤ª¤½¤Þ¤Ä¤¯¤ó¡Ù¡ÊÃÝ½ñË¼¡¦2021Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¤Þ¤ó¤¬ ÀÖÄÍÉÔÆóÉ×ÅÁ ¥®¥ã¥°¤Û¤É¤¹¤Æ¤¤Ê¾¦Çä¤Ï¤Ê¤¤!!¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡¦2023Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¢£½ñ»ï¾ðÊó
½ñÌ¾¡¡¡¡¥·¥§ー!!¤Î¼«½öÅÁ――ÀÖÄÍÉÔÆóÉ×¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë
Ãø¼ÔÌ¾¡¡ÀÖÄÍÉÔÆóÉ× Ãø¡¡¾¾ÌÚ·òÌé ÊÔ
È½·¿¡¡¡¡A5ÊÑ·¿ÊÂÀ½
ÊÇ¿ô¡¡¡¡416ÊÇ
Äê²Á¡¡¡¡2,970±ß¡ÊËÜÂÎ2,700±ß¡Ë
ISBN¡¡ 978-4-7949-8016-8 C0095
È¯ÇäÆü¡¡2025Ç¯9·î12ÆüÈ¯Çä
È¯¹Ô¸µ¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¾½Ê¸¼Ò
