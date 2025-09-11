¡Ögrounds¡×½é¤Î¥¦¥§¥¢¤òÅ¸³«
grounds T-shirts
³ô¼°²ñ¼ÒFOOLS¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¶â´ÝÂóÌð¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Ögrounds¡Ê¥°¥é¥¦¥ó¥º¡Ë¡×¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É½é¤È¤Ê¤ë¥¦¥§¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈTom Tosseyn¡Ê¥È¥à¡¦¥È¥»¥¤¥ó¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ëT¥·¥ã¥Ä¥·¥êー¥º¡£
Tom Tosseyn¤Ï¡¢RAF SIMONS¡Ê¥é¥Õ¡¦¥·¥â¥ó¥º¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢STELLA McCARTNEY¡Ê¥¹¥Æ¥é¡¦¥Þ¥Ã¥«ー¥È¥Ëー¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¥¢¥ó¥È¥ïー¥×¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡£º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óT¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢£¹·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î£²²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¡¢·×6·¿¤¬¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£grounds STORE 001¡¢002¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥Èー¥êー¤Ï¡¡¡ÖÌ¤ÃÎ¤ÎÏÇÀ±Ãµº÷¡×
ËÜ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ëT¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢2025Ç¯3·î¤Ë¥Ñ¥ê¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ grounds 2025-26Ç¯½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥·¥çー¥ë¥Ã¥¯¤Î°ìÉô¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥·ー¥º¥ó¥Æー¥Þ¤Ç¤¢¤ë ¡Öuncanny valley¡×¡Ê¡ÖÉÔµ¤Ì£¤ÎÃ«¸½¾Ý¡×¡Ë¤È¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È ¡ÖLEAP GRAVITY¡× ¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¡¢
¡ÈDEEP SPACE EXPLORATION FOR A NEW HABITABLE PLANET ― Ì¤ÃÎ¤Îµï½»²ÄÇ½¤ÊÏÇÀ±¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡É ¤È¤¤¤¦²Í¶õ¤Î±§ÃèÃµºº¤ÎÊª¸ì¤ò¼´¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÅ¸³«¡£grounds¤¬¤â¤Ä¶áÌ¤ÍèÅª¤Ç¼Â¸³Åª¤ÊÈþ°Õ¼±¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¡Ö¿·¤¿¤ÊÀ¸Â¸·÷¡×¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ë¤Ï±§Ãè¤ò¾ÝÄ§Åª¤Ê¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤ÆÍÑ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿ï½ê¤Ë°Õ¿ÞÅª¤Ê¡È°ãÏÂ´¶¡É¤ä¥Î¥¤¥º¤òÇ¦¤Ð¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ë³ÐÅª¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÁ´£¶·¿¡££¹·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÊ¬¤±¤Æ3·¿¤º¤ÄÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§£¹·î13Æü¡ÊÅÚ¡ËÈ¯Çä
grounds T-shirts TT01 FRONT
grounds T-shirts TT01 BACK
grounds T-shirts TT02 FRONT
grounds T-shirts TT02 BACK
grounds T-shirts TT04 FRONT
grounds T-shirts TT04 BACK
¢§£¹·î27Æü¡ÊÅÚ¡ËÈ¯Çä
grounds T-shirts TT03 FRONT
grounds T-shirts TT03 BACK
grounds T-shirts TT05 FRONT
grounds T-shirts TT05 BACK
grounds T-shirts TT06 FRONT
grounds T-shirts TT06 BACK
¥¢¥¤¥Æ¥àÌ¾¡§T-shirts
²Á³Ê¡§19,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§£²XL¡¢£³XL
È¯ÇäÍ½ÄêÆü¡§£¹·î13Æü ¡ÊÅÚ¡Ë～ / £¹·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë～
ÈÎÇäÀè¡§grounds STORE 001¡Ê150-0001 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°£µÃúÌÜ£±£¸－£±£´¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡grounds STORE 002¡Ê550-0015 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÀ¾¶èÆîËÙ¹¾£±ÃúÌÜ£±£±－£±£¶¡Ë
Tom Tosseyn
Tom Tosseyn
1990Ç¯Âå¡¢¥¢¥ó¥È¥ïー¥×²¦Î©·Ý½Ñ¥¢¥«¥Ç¥ßー¤ª¤è¤ÓHISK¡Ê¥¢¥ó¥È¥ïー¥×¹âÅùÈþ½Ñ±¡¡Ë¤Ç³Ø¤ÖËµ¤é¡¢¥¢¥ó¥Àー¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ê¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥·ー¥ó¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¸þ¤±¤Ë¥í¥´¡¢T¥·¥ã¥Ä¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¢¥Ý¥¹¥¿ー¡¢¥Õ¥é¥¤¥äー¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¤½¤ÎÆÈ¼«¤Î¥»¥ó¥¹¤¬¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢£¶Ç¯´Ö¤Î³¤³°ÂÚºß¤ò·Ð¤Æ¡¢¹ñºÝÅª¤Ê·Ð¸³¤È´¶À¤òÇÝ¤¤¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·ー¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥é¥Õ¡¦¥·¥â¥ó¥º¡¢¥¹¥Æ¥é¡¦¥Þ¥Ã¥«ー¥È¥Ëー¡¢¥¦¥£¥êー¡¦¥Á¥ã¥Ð¥ê¥¢¡¢¥¦¥§ー¥ë¥º¡¦¥Ü¥Êー¤Ê¤É¡¢Ì¾¤À¤¿¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë·È¤ï¤ê¡¢ÉñÂæÎ¢¤«¤é¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÌ¤Íè¤ò·Á¤Å¤¯¤ë¥ー¥Ñー¥½¥ó¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
IG¡§@tom_tosseyn
grounds
¡Ögrounds¡×¤Ï¡ÉLEAP GRAVITY¡É¤ò·Ç¤²¡¢¡Ö¿Í´Ö¤È½ÅÎÏ¡ÊÃÏµå¡Ë¤Î´Ø·¸¤ËÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¡×¡Ö¿Í´Ö¤È½ÅÎÏ¡ÊÃÏµå¡Ë¤ÎÀÜÅÀ¤Ç¤¢¤ë¥¢¥¦¥È¥½ー¥ë¤ÈÃÏÌÌ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿Í´ÖÁüºî¤ê¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿¡¢¥½ー¥ë¤Î·Á¾õ¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£25S/S¤è¤ê¡¢¥Ñ¥ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤Ç¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÈ¯É½¤ò³«»Ï¡£¸½ºß22¥«¹ñ¡¢145Å¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ögrounds¡×¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢URL¡§https://grounds-fw.jp/
¡Ögrounds¡×¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àURL¡§https://www.instagram.com/grounds.official/
³ô¼°²ñ¼ÒFOOLS
2019Ç¯3·î¤ËÀßÎ©¡£¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤¢¤êÊý¤òÌ¤Íè¤Ø¤ÈÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢¶È³¦¤Ë²þ³×¤òÂ¥¤·¸ÜµÒ¤Ë¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤òÄó°Æ¤·Â³¤±¤ë¥Õ¥Ã¥È¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ò´ë²è±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£