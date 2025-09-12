¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥°¥é¥Ë¥Õ¤Ë¤¦¤µ¤®¤Î¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÅÐ¾ì¡ª¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÖBIGMIMI¡Ê¥Ó¥Ã¥°¥ß¥ß¡Ë¡×¡¢9·î15Æü¥Ç¥Ó¥åー
Âç¤¤Ê¼ª¤ò¾å¼ê¤Ë»È¤¤¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯ËèÆü¤ò³Ú¤·¤à¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡£Å¹ÊÞ¡¦¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤ÏÀèÃå¤Ç¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¡£
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥Ë¥Õ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Â¼ÅÄ¾¼É§¡¢°Ê²¼¥°¥é¥Ë¥Õ¡Ë¤«¤é¡¢¿·¤¿¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÖBIGMIMI¡Ê¥Ó¥Ã¥°¥ß¥ß¡Ë¡×¤¬¡¢2025Ç¯9·î15Æü(·î¡¦½Ë)¤è¤êÁ´Å¹¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ËÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯¥Ç¥Ó¥åー¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤ÏÂè3ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡ÖBIGMIMI¡×¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¼ª¤ò»ý¤Ä¤¦¤µ¤®¤Î¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡£À¸¤Þ¤ì¤Ä¤»ý¤ÄÂç¤¤Ê¼ª¤ò¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¤¸¤ã¤Þ¤Ç¤È¤Æ¤âÉÔÊØ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¤Õ¤È¡¢¼ª¤ò¾å¼ê¤Ë»È¤¤¤³¤Ê¤»¤ÐÎÉ¤¤¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¼ª¤ÇÊâ¤¤¤¿¤êÊª¤ò»ý¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¼«Ê¬¤ò¸Ø¤é¤·¤¯»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤¤¤Ä¤Ç¤âÁ°¸þ¤¤ËËèÆü¤ò³Ú¤·¤à¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥é¥Ë¥Õ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Ç¥Ó¥åー¤Ç¤ÏÁ´36¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥Ó¥åーµÇ°¤Î¥àー¥Óー¤â¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢2025Ç¯9·î15Æü(·î¡¦½Ë)¤è¤ê¡¢Å¹ÊÞ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¡ÖBIGMIMI¡×¾¦ÉÊ¤ò¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Î¤«¤¿¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¡£´ú´ÏÅ¹¤Î¥°¥é¥Ë¥ÕÅìµþ¡Ê¸¶½É¡Ë¤ª¤è¤Ó¥°¥é¥Ë¥ÕÊ¡²¬Å·¿À¤Ç¤Ï¡¢Å¹Æâ¤Î¥«¥Õ¥§¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥é¥Æ¥¢ー¥È¤ä¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¡ÊÊ¡²¬Å·¿À¤Î¤ß¡Ë¤âÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¾ÜºÙ¤Ï¡¢9·î15Æü(·î¡¦½Ë)¸ø³«¤Î¥°¥é¥Ë¥Õ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢Æâ¤Î¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥°¥é¥Ë¥Õ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¡BIGMIMI ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Úー¥¸
https://www.graniph.com/collection/original_50043
¢¨2025Ç¯9·î15Æü(·î¡¦½Ë) AM0:00¤è¤ê¸ø³«
BIGMIMI¡Ê¥Ó¥Ã¥°¥ß¥ß¡Ë
À¸¤Þ¤ì¤Ä¤Âç¤¤Ê¼ª¤ò»ý¤Ä¤¦¤µ¤®¤Î¥Ó¥Ã¥°¥ß¥ß¡£¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¡¢¤½¤ÎÂç¤¤Ê¼ª¤¬¤¸¤ã¤Þ¤Ç¡¢¤è¤¯°ú¤¤º¤Ã¤¿¤ê¤Ä¤Þ¤º¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÉÔÊØ¡£¤Ç¤â¤¢¤ëÆü¤Õ¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¼ª¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤¿¤ê¡¢Êª¤ò»ý¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¡£¤½¤ì¤«¤é¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡¢¼ª¤ò¾å¼ê¤Ë»È¤¤¤³¤Ê¤·¡¢¼«Ê¬¤ò¸Ø¤é¤·¤¯»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤¤¤Ä¤Ç¤âÁ°¸þ¤¤ËËèÆü¤ò³Ú¤·¤à¥Ó¥Ã¥°¥ß¥ß¤Ç¤¹¡£
¤ªÇã¤¤¾å¤²¥×¥ì¥¼¥ó¥È ¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡×
9·î15Æü(·î¡¦½Ë)¤è¤ê¡¢¥°¥é¥Ë¥Õ¤Î¹ñÆâÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¡ÖBIGMIMI¡×¾¦ÉÊ¤ò¤ªÇã¤¤¾å¤²¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤«¤¿¤Ë¡¢ÀèÃå¤Ç¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡×3¼ïÎà¤«¤é1Ëç¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢¨¡ÖBIGMIMI¡×¾¦ÉÊ¤ò´Þ¤à°ìÅÙ¤Î¤ª²ñ·×¤Ë¤Ä¤1Ëç¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¢¨¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Î¼ïÎà¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó
¢¨¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥ÈÅ¹¡¢¤é¤é¤Ýー¤ÈÂæËÌÆî¹ÁÅ¹¤ò½ü¤¯Á´Å¹ÊÞ¤Ç³«ºÅ
¢¨ºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨Í½¹ð¤Ê¤¯¥µー¥Ó¥¹¤Î½ªÎ»¡¢ÊÑ¹¹¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨ÉÔÎÉÉÊ°Ê³°¤Î¸ò´¹¤Ï¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó
¥°¥é¥Ë¥Õ¥«¥Õ¥§¡¡´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー
´ú´ÏÅ¹¤Î¥°¥é¥Ë¥ÕÅìµþ¡Ê¸¶½É¡Ë¤ª¤è¤Ó¥°¥é¥Ë¥ÕÊ¡²¬Å·¿À¤ËÊ»Àß¤¹¤ë¡Ö¥°¥é¥Ë¥Õ¥«¥Õ¥§¡×¤Ç¤Ï¡¢9·î15Æü(·î¡¦½Ë)～9·î30Æü(²Ð)¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¡Ö¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¡×(550±ß)¤Î¥é¥Æ¥¢ー¥È¤Ë¡ÖBIGMIMI¡×¤¬2¼ïÎàÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥°¥é¥Ë¥ÕÊ¡²¬Å·¿À¤Ç¤Ï¡¢¥é¥Æ¥¢ー¥È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤Î¥±ー¥¡Ö¥¯¥ëー¥ë¡×¡Ê600±ß¡Ë¤âÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¡×¡Ê¥Û¥Ã¥È¡Ë550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¢¨¥é¥Æ¥¢ー¥È¤Ï¥Û¥Ã¥È¤Î¤ß¡¢¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¡¦¥°¥é¥Ë¥ÕÊ¡²¬Å·¿À¸ÂÄê¡Ö¥¯¥ëー¥ë¡×600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤Î¥Ó¥¹¥¥å¥¤¥¸¥ç¥³¥ó¥É¤Ë¡¢¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ýー¥Í¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¥àー¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ª¤¦¤È¥ê¥å¥Ðー¥Ö¤Î¥³¥ó¥Ýー¥È¤È¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È¤Î¥¯¥êー¥à¤ò¡£
»Å¾å¤²¤ËBIGMIMI¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥×¥ìー¥È¤òÅº¤¨¤Æ¡£
¥°¥é¥Ë¥Õ¥«¥Õ¥§¡Êgraniph Cafe¡Ë
¡¦¥°¥é¥Ë¥ÕÅìµþ
½»½ê¡§150-0001 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°4-25-13 MICO¿ÀµÜÁ°¡Ê¥«¥Õ¥§ 2³¬¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～20:00¡Ê¥«¥Õ¥§ ¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー 19:30¡Ë¢¨¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈOK
¡¦¥°¥é¥Ë¥ÕÊ¡²¬Å·¿À
½»½ê¡§810-0041 Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÂçÌ¾1-15-1 Å·¿ÀÀ¾ÄÌ¤ê¥¹¥¯¥¨¥¢1³¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～21:00¡Ê¥«¥Õ¥§ ¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー 20:30¡Ë¢¨¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈOK
¼ç¤ÊÅ¸³«¾¦ÉÊ
T¥·¥ã¥Ä 3,500±ß
Ä¹ÂµT¥·¥ã¥Ä 4,900±ß
Î¢ÌÓ¥Ó¥Ã¥°¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥Ñー¥«ー 7,900±ß
¥Á¥ãー¥à 2,500±ß
¥¤¥äー¥Õ¥é¥Ã¥×¥Ë¥Ã¥È¥¥ã¥Ã¥× 3,500±ß
¥ëー¥à¥½¥Ã¥¯¥¹ 1,500±ß
¢¨²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ
²ñ¼Ò³µÍ×
¢£²ñ¼ÒÌ¾
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥Ë¥Õ
¢£ÂåÉ½¼èÄùÌò
Â¼ÅÄ ¾¼É§
¢£ËÜ¼Ò½êºßÃÏ
¢©150-0001 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°2ÃúÌÜ 34-17 ½»Í§ÉÔÆ°»º¸¶½É¥Ó¥ë6F
¢£»ö¶È³µÍ×
¥Ç¥¶¥¤¥ó¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î´ë²è¡¢À½Â¤¡¢ÈÎÇäÅù
¢£¥Ö¥é¥ó¥É¥Ó¥¸¥ç¥ó
À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤ÆIP¤òÈ¯¿®¤¹¤ëNo.1¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ø¡£¡ÖÍ·¤Ó¥´¥³¥í¤ÇÀ¤³¦¤òºÌ¤ë¡×¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¢¥¯¥ê¥¨ー¥¿ー/¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤É¡¢IP¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ËÁª¤Ð¤ìÂ³¤±¤ë´ë¶È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¢£ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://www.graniph.com
Å¹ÊÞ¡§75Å¹ÊÞ¡Ê¹ñÆâ74¡¢³¤³°1¡¡2025Ç¯9·î1Æü¸½ºß¡Ë
¢£¾ðÊóÈ¯¿®¥Á¥ã¥Í¥ë
´ë¶È¥µ¥¤¥È¡§https://graniph.co.jp
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/graniph_official
¸ø¼°X¡ÊTwitter¡Ë¡§https://twitter.com/graniph_updates
¸ø¼°Facebook¡§https://www.facebook.com/graniph.LOVE.with.GRAPHIC
LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://line.me/R/ti/p/%40566yickw
¢£¥°¥é¥Ë¥Õ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¡¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È
¥Ó¥åー¥Æ¥£¥Õ¥ë¥·¥ã¥Éー¡§https://x.com/b_shadow_g
¥¤¥«¥¯¡§https://x.com/ikaku_g
¥é¥à¥Á¥ç¥Ã¥×¡§https://x.com/lambchop_g
¥Ê¥¬¥¹¥®¥ë¥¤¥Ì¡§https://x.com/nagasugiruinu_g
¥íー¥ê¥ó¥°¥Ñ¥ó¥À¥º¡§https://x.com/rollingpandas_g
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥Ë¥Õ¡¡PRÃ´Åö¡§»°±º¡¿Â¿ÉôÅÄ
E-mail¡§ press@graniph.com
¥°¥é¥Ë¥Õ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
https://www.graniph.com/
