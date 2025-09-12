ÆüËÜ¥×¥íÌîµå¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦°ïºà¤¬½¸·ë¡Ø¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡ÙU-NEXT¤Ç¸«ÊüÂê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®·èÄê¡ª¼Â¶·¡¦²òÀâÉÕ¤¤Ç¤ªÆÏ¤±
USEN¡õU-NEXT GROUP¤Î³ô¼°²ñ¼ÒU-NEXT¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Äé Å·¿´¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖU-NEXT¡×¤Ï¡¢2025Ç¯10·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¥×¥íÌîµå12µåÃÄ¤Ë¤è¤ë¿·¿ÍÁª¼ê¤Î»ØÌ¾¸¢¤ò¶¥¤¦¡Ø¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ supported by ¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥ó£Ä¡Ù¸«ÊüÂê¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¼Â¶·¡¦²òÀâÉÕ¤¤ÇÌ¤Íè¤Î¥¹¥¿ーÃÂÀ¸¤Î½Ö´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¥×¥íÌîµå¤ÎÌ¤Íè¤ò·Á¤Å¤¯¤ë°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡£Ì¤Íè¤Î¥¹¥¿ー¸õÊä¤¿¤Á¤¬µåÃÄ¤«¤é±¿Ì¿¤Î»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤ë¤½¤Î½Ö´Ö¤Ï¡¢Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ëÀáÌÜ¤Ç¤¢¤ê¡¢µåÃÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤ò¹ï¤àÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤Î¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¤â¡¢¤Þ¤º¤ÏÂç³ØÀ¸¸õÊä¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£7·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÆüÊÆÂç³ØÌîµå¤Ç¤â¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÂç³ØÂåÉ½¤Ï2004Ç¯Âç²ñ°ÊÍè¤ÎÁ´¾¡Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÂç³ØÂåÉ½¤Ç»ÍÈÖ¤òÌ³¤á¤¿¥¹¥é¥Ã¥¬ーÎ©ÀÐÀµ¹¡ÊÁÏ²ÁÂç¡Ë¤ÏÁö¹¶¼é¤¬Â·¤Ã¤¿Áí¹çÎÏ¤Î¹â¤¤Â¨ÀïÎÏ¡£Åê¼ê¤Ç¤Ï´ËµÞ¤Î¸ú¤¤¤¿ÀºÅÙ¤Î¹â¤¤Åêµå¤ÇÅìÅÔÂç³Ø¥êー¥°¤Ç2µ¨Ï¢Â³¤ÎºÇÍ¥½¨Åê¼ê¾Þ¤Ëµ±¤¯ÃæÀ¾À»µ±¡ÊÀÄ»³³Ø±¡Âç¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆüÊÆÂç³ØÌîµå¤ÇºÇÍ¥½¨Åê¼ê¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿ÌÓÍø³¤Âç¡ÊÌÀ¼£Âç¡Ë¤Ê¤É¡¢¾å°Ì»ØÌ¾¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÅê¼ê¤¬Â¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â¹»À¸¤Ç¤Ï¡¢ºÇÂ®156km/h¤ò¸Ø¤ëÀÐ³À¸µµ¤¡Ê·òÂç¹âºê¹â¡Ë¤¬ºÇÂç¤ÎÌÜ¶Ì¡£¤µ¤é¤ËÆóÅáÎ®¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿±üÂ¼Íê¿Í¡Ê²£ÉÍ¹â¡Ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤Ê¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò´¶¤¸¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤âÀºÎÏÅª¤ËÁ´¹ñ¤Ë¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë°ÂÇÜ¾»É§»á¤Î²òÀâ¤È¤È¤â¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
U-NEXT¤Ç¤Ï¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ò¼Â¶·¡¦²òÀâÉÕ¤¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áª¼êÃÂÀ¸¤Î½Ö´Ö¤ä¤½¤ÎÉñÂæÎ¢¤Þ¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ë¡¢U-NEXT¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÆÈ¼«¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÇÛ¿®¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥×¥íÌîµå¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿ー¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¤Ë¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ supported by ¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥ó£Ä¡Ù
¡ÚÇÛ¿®Æü»þ¡Û2025Ç¯10·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë～¥é¥¤¥Ö½ªÎ»¤Þ¤Ç
¡ÚÇÛ¿®·ÁÂÖ¡Û¸«ÊüÂêÇÛ¿®
¢¨»ëÄ°²ÄÇ½¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤

U-NEXT¤Ï¸«ÊüÂêºîÉÊ¿ôNo.1¢¨¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É40ËüËÜ°Ê¾å¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Û¤«¡¢²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤äÉñÂæ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥µ¥Ã¥«ー¡¢¥´¥ë¥Õ¡¢³ÊÆ®µ»¤Ê¤ÉÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç´ÑÀï¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢121Ëüºý°Ê¾å¤Î¥Þ¥ó¥¬¤ä½ñÀÒ¤âÇÛ¿®¤·¡¢1¤Ä¤Î¥¢¥×¥ê¤Ç¡Ö¥Ó¥Ç¥ª¡×¡Ö¥Ö¥Ã¥¯¡×¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¡×¡Ö¥é¥¤¥Ö¡×¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿¥¨¥ó¥¿¥áÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯7·î¤ËParavi¤È¥µー¥Ó¥¹Åý¹ç¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢TBS¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¥É¥é¥Þ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤âÂçÎÌ¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¡¢¤µ¤é¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒU-NEXT¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒU-NEXT HOLDINGS¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§±§Ìî ¹¯½¨¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
U-NEXT¡§https://video.unext.jp
U-NEXT SQUARE¡§https://square.unext.jp
