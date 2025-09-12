JAEJOONGÆüËÜ¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÚJAELUV&CAPPY ¡ÛÆüËÜ½é¤ÎPOP UP STORE³«ºÅ·èÄê¡ª
¢£JAELUV&CAPPY POP UP STORE
¡ÖJAELUV&CAPPY¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëPOP UP STORE¤ò¡Ú½ÂÃ«¥í¥Õ¥È¡¦¤Ê¤ó¤Ð¥Þ¥ë¥¤¡¦ÇîÂ¿¥Þ¥ë¥¤¡Û¤Î3²ñ¾ì¤ÇÆ±»þ³«ºÅ¡ª
¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ä¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¡¢¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¿ÍÀ¸4¥«¥Ã¥È¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥Õ¥ìー¥à¤ÇÆÃÊÌ¤Ê»£±ÆÂÎ¸³¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£JAELUV&CAPPY POP UP STORE³µÍ×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î20Æü(ÅÚ)～2025Ç¯9·î30Æü(²Ð)
³«ºÅ¾ì½ê¡§½ÂÃ«¥í¥Õ¥È¡¦¤Ê¤ó¤Ð¥Þ¥ë¥¤¡¦ÇîÂ¿¥Þ¥ë¥¤
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/107950/table/114_1_379e6f6e275428e92c05c19d5278287c.jpg?v=202509120128 ]
¢£JAELUV&CAPPY POP UP STORE¡¡ÈÎÇä¾¦ÉÊ
POP UP STORE²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢JAELUV&CAPPY¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÂ¿¿ôÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
Æü¾ï»È¤¤¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤é¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÂ·¤¨¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨T¥·¥ã¥Ä¤Ï½ÂÃ«¥í¥Õ¥È¤Ç¤ÏÅ¹Æ¬ÈÎÇä¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨T¥·¥ã¥Ä¤Ï¤Ê¤ó¤Ð¥Þ¥ë¥¤Å¹¡¦ÇîÂ¿¥Þ¥ë¥¤Å¹¤ÏÅ¹Æ¬¼õÃíÈÎÇä¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨¤Ê¤ó¤Ð¥Þ¥ë¥¤Å¹¡¦ÇîÂ¿¥Þ¥ë¥¤Å¹¤Ç¤Ï¡¢2¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë8¼ïÎà¤Î¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥óT¥·¥ã¥Ä¤ò¼õÃíÈÎÇäÍ½Äê¡£
¢£JAELUV&CAPPY POPUP¡¡¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ
POP UP STORE ²ñ¾ì¤Ë¤ÆÀÇ¹þ3,300±ß¤ªÇã¤¤¾å¤²¤´¤È¤Ë¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡ÖJAELUV&CAPPY¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡ÚID¥Õ¥©¥È¥«ー¥É¡ÊÁ´9¼ï¡Ë¡Û¤Þ¤¿¤Ï¡Ú´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡ÊÁ´3¼ï¡Ë¡Û¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1¤Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¤É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Åö¤¿¤ë¤«¤Ï¤ª³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£JAELUV&CAPPY¤ÎÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤ë¡ªÂç·¿Ëë¤äÆÃÊÌ¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨¤Ç¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âÅÐ¾ì
³Æ²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡ÖJAELUV&CAPPY¡×¤ÎÆÃÊÌ¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¥Õ¥©¥ÈÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½ÂÃ«¥í¥Õ¥È¤Ç¤ÏÇ÷ÎÏ¤ÎÂç·¿Ëë¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£JAEJOONG¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¡ª
JAEJOONG¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÖJAELUV&CAPPY¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬¥¹¥¿ー¥È¡ª
POP UP STORE¤Ë¤Æ ÀÇ¹þ5,500±ß°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÃêÁª¤Ç JAEJOONGÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥é¥Ü¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ëº£²ó¤Î´ë²è¤Ë¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±þÊçÍÑQR
¡¦POP UP STORE¹ØÆþ¼ÔÂÐ¾Ý¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
±þÊçÊýË¡
£±JAELUV&CAPPY POPUPSTORE¤ÇÀÇ¹þ¤ß5,500±ß°Ê¾å¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ
£²¹ØÆþ»þ¤Î¥ì¥·ー¥È¤ò»£±Æ
£³QR¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢ÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¤è¤ê±þÊç
ÅöÁª¾¦ÉÊ
JAEJOONGÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥°¥Ã¥º(3Ì¾ÍÍ)
±þÊç´ü´Ö9·î20Æü(ÅÚ)～9·î30Æü(²Ð)
ÅöÁªÈ¯É½10·î6Æü(·î)
¾Ü¤·¤¯¤Ï±þÊçÍÑQR¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
JAELUV&CAPPY POP UP STORE¤Ë´Ø¤·¤Æ¡§ busandepart@dongramy.net
¢£JAELUV&CAPPY¡ß¿ÍÀ¸£´¥«¥Ã¥È¥³¥é¥Ü¥Õ¥ìー¥àÃÂÀ¸
POP UP STORE ¤Î³«ºÅ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡ÖJAELUV&CAPPY¡×¤È¡Ö¿ÍÀ¸4¥«¥Ã¥È¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥Õ¥ìー¥à¤¬¤Ä¤¤¤ËÅÐ¾ì¡£
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«»£±Æ¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¿ä¤·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È°ì½ï¤Ë»×¤¤½Ð¤ò¹ï¤à¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¸ÂÄê¥Õ¥ìー¥à¤Ç¤¹¡£
¡ÚJAELUV&CAPPYx ¿ÍÀ¸4¥«¥Ã¥È¡Û¥³¥é¥Ü¥Õ¥ìー¥à
¥Õ¥ìー¥à¡§Á´£²¼ï¡Ê2Ëç1¥»¥Ã¥È/With ¥Õ¥©¥È¥Õ¥ìー¥à¡Ë
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2025Ç¯11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë
²Á¡¡¡¡³Ê¡§¡¡JAELUV&CAPPY¥³¥é¥Ü¥Õ¥ìー¥à¡¡1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Õ¥ìー¥àÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/107950/table/114_2_1da0f47a696063b2be4efc498f1ec27f.jpg?v=202509120128 ]
¡¦JAEJOONGÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê£´¥«¥Ã¥È¥Õ¥ìー¥à¤¬Åö¤¿¤ë¿ÍÀ¸4¥«¥Ã¥È¥³¥é¥Ü¥Õ¥ìー¥àÇ§¾Ú¥·¥ç¥Ã¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
¡¦¿ÍÀ¸4¥«¥Ã¥È¥³¥é¥Ü¥Õ¥ìー¥àÇ§¾Ú¥·¥ç¥Ã¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
±þÊçÊýË¡
1,@life4cuts_jp¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー
2,JAELUV&CAPPY¥³¥é¥Ü¥Õ¥ìー¥à¤ò»£±Æ¤·¡¢»ØÄê¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤È°ì½ï¤ËSNS¤ØÅê¹Æ¡ª
»ØÄê¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡ôJAELUV_CAPPY¿ÍÀ¸£´¥«¥Ã¥È
ÅöÁª¾¦ÉÊ
JAEJOONGÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¿ÍÀ¸4¥«¥Ã¥È¥Õ¥ìー¥à¡Ê6Ì¾ÍÍ¡Ë
±þÊç´ü´Ö9·î20Æü(ÅÚ)～11·î30Æü(Æü)
ÅöÁªÈ¯É½12·î3Æü¡Ê¿å¡Ë
¢¨ÅöÁª¼Ô¤ÎÊý¤ËDM¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨X¤ÈInstagramÆ±»þ³«ºÅ¤Ç¤¹
¢¨¤´±þÊç¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ëºß½»¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¸Â¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÁªÉÊ¤Ï¡¢¹ñÆâÈ¯Á÷¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÚJAELUV&CAPPY¡Û
JAEJOONG¤ÎÆüËÜ½é¤È¤Ê¤ë¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー
¡ÖJAELUV¡Ê¥¸¥§¥é¥Ö¡Ë¡×
JAEJOONG¤Î°¦¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿JAELUV¡£
JAEJOONG¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î¤¦¤ë¤¦¤ë¤È¤·¤¿Æ·¤¬ÆÃÄ§¡£
°¦¤é¤·¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢JAEJOONG¤Î»ý¤Ä½À¤é¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖCAPPY¡Ê¥¥ã¥Ã¥Ôー¡Ë¡×
JAELUV¤ÎÁêËÀ¤È¤Ê¤ë°¦¤é¤·¤¤Ç¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¢CAPPY¡£
¼ó¤Ë¤Ï¡ÖJ¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬Æþ¤Ã¤¿¼óÎØ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÀ¤ë¤¯¸µµ¤¤Î¤¢¤ëÉ½¾ð¤¬Ì¥ÎÏÅª¡£
¢£¡ÚJAEJOONG¡Û¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1986Ç¯1·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£
2004Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤ËÎ±¤Þ¤é¤ºÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Æü´Ú¤Î·ÝÇ½³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëK- POP¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡£¥°¥ëー¥×¤Ç¤Î²»³Ú³èÆ°¤ò·Ð¤Æ¥½¥í²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¡¢2018Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Ç¥½¥í¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤¹¡£2019Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿½é¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØFlawless Love¡Ù¤¬¥ª¥ê¥³¥ó¥¦¥£ー¥¯¥êー¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥½¥í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤º¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï²»³Ú¶È³¦¤È·ÝÇ½³¦¤Î¹¹¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤ËÎÏ¤òÃí¤°¤¿¤á¡¢´Ú¹ñ¤Ç¼«¿È¤Î²ñ¼Ò iNKODE¤òÀßÎ©¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤È¤Ê¤ëiNKODE JAPAN¤âÎ©¤Á¾å¤²¡¢¼«¿È¤ä½êÂ°¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÆüËÜ³èÆ°¤ÎÉý¤ò³ÈÂç¤¹¤Ù¤¯¡¢CSO¡ÊºÇ¹âÀïÎ¬ÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¡£
¢£¿ÍÀ¸4¥«¥Ã¥È¤È¤Ï
´Ú¹ñ¤Ç¤ÎÈ¯Çä¤«¤é5Ç¯¤Ç590Å¹ÊÞ¤ò³«Àß¤·¤¿¡¢´Ú¹ñ¹ñÆâ»Ô¾ì¥·¥§¥¢50%°Ê¾å¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Õ¥©¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡£¡ÖÀ¹¤ì¤Ê¤¤¥×¥ê¥¯¥é¡×¤È¤·¤Æº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯»þ´ü¤ä¥»¥ó¥¤¥ë¡ÊÃÂÀ¸Æü¡Ë¤Î¿ä¤·³è¤È¤·¤Æ¡¢¿ä¤·¤ò³Ú¤·¤à¹ñÆâ³°¤Î¿·¤¿¤ÊÊ¸²½¤È¤·¤Æ¡¢MZÀ¤Âå¤òÉ®Æ¬¤ËÂ¿¤¯¤Î¸ÜµÒ¤òÌ¥Î»¡£Â¿¤¯¤ÎK-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥Õ¥ìー¥à¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢´Ú¹ñ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÆüËÜ¹ñÆâ³°¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¿Íµ¤¤âµÞ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¿ÍÀ¸4¥«¥Ã¥È¡¡¸ø¼°SNS¡Û
¡üInstagrm(https://www.instagram.com/life4cuts_jp)
¡üX(µì¡§Twitter)(https://twitter.com/life4cuts_jp)
¡üTikTok(https://www.tiktok.com/@life4cuts_jp?lang=ja-JP)