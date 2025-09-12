½Ë¡¦È¯Çä2¼þÇ¯¡ª¥Ë¥³¥Á¥ó0¤Î¡ÖNICOLESS VAPE¡×Îß·×ÈÎÇä¿ô238ËüËÜ¤òÆÍÇË¡ª´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ö5ËÜÇã¤¦¤È¤â¤¦1ËÜ¤â¤é¤¨¤ë¡×µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥Æ¥Ã¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§×¢ÅÄÂóÏº¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡¢¥Ë¥³¥Á¥ó¡¦¥¿ー¥ë¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤¡ÖNICOLESS VAPE¡×¤Ï¡¢2025Ç¯9·î¤ËÈ¯Çä¤«¤é2¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÎß·×ÈÎÇä¿ô¤Ï238ËüËÜ¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤òµÇ°¤·¡¢Æüº¢¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢ÂÐ¾Ý¤Î5ËÜ¥»¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â¤¦1ËÜ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡Ö2¼þÇ¯µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¡¢ËÜÆü9·î12Æü¤è¤ê³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸URL¡§ https://item.rakuten.co.jp/nicoless/10000015/
2¼þÇ¯µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
È¯Çä2¼þÇ¯¤ÈÎß·×ÈÎÇä¿ô238ËüËÜÆÍÇË¤òµÇ°¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÌ¾¾Î¡§ NICOLESS VAPE 2¼þÇ¯µÇ° 5+1¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
³«ºÅ´ü´Ö¡§ 2025Ç¯9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë～ 10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë
ÆâÍÆ¡§ ´ü´ÖÃæ¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¡ÖNICOLESS VAPE 5ËÜ¥»¥Ã¥È¡×¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥×¥é¥¹1ËÜ¡Ê¹ØÆþ¥Õ¥ìー¥Ðー¤ÈÆ±¤¸¥Õ¥ìー¥Ðー¡Ë1ËÜ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¼Â»Ü¥µ¥¤¥È¡§ ¥Ë¥³¥ì¥¹¸ø¼°³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹
¥Ë¥³¥Á¥ó0¤Î¿·¤¿¤ÊÓÏ¹¥ÉÊ¡ÖNICOLESS VAPE¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²Ð¤â¤¿¤Ð¤³ÍÕ¤â»È¤ï¤º¡¢¥Õ¥ìー¥Ðー¡Ê¹á¤ê¡Ë¤ÎÉÕ¤¤¤¿¥ê¥¥Ã¥É¡Ê±ÕÂÎ¡Ë¤òÅÅµ¤¤Ç²ÃÇ®¤·¤Æ¾øµ¤¤òµÛ¤¦NICOLESS¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎVAPE¤Ç¤¹¡£¥Ë¥³¥Á¥ó¤ä¥¿ー¥ë¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤VAPE¤Ïºòº£¡¢¤¿¤Ð¤³¤ËÂå¤ï¤ë¿·¤¿¤ÊÓÏ¹¥ÉÊ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖNICOLESS VAPE¡×¤ÏÃ±ÂÎ¤ÇÎß·×ÈÎÇä¿ô238ËüËÜ¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿(¢¨2025Ç¯8·îËö»þÅÀ)¡£
¡ã¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ¹¡ä
´ÊÃ±¡¦¼ê·Ú¤Ê»È¤¤ÀÚ¤ê¥¿¥¤¥×
µÛ¤¦¤À¤±¤Çµ¯Æ°¤¹¤ë¥ªー¥È¥Ñ¥Õ»ÅÍÍ¤Ç¡¢ÌÌÅÝ¤ÊÁàºî¤Ï°ìÀÚÉÔÍ×¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ê¤¬¤éÌó600²ó¢¨¤ÎµÛ°ú¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
°Â¿´¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ÈÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤
¥ê¥¥Ã¥É¤Ë¤Ï¿©ÉÊ¥°¥ìー¥É¤Î¸¶ºàÎÁ¤ò»ÈÍÑ¡£ÆÈ¼«¤Î²ÃÇ®µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢¤¤áºÙ¤«¤¤±ìÌ¸¡Ê¥ß¥¹¥È¡Ë¤òÈ¯À¸¤µ¤»¡¢Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤È³Î¤«¤ÊµÛ¤¤¤´¤¿¤¨¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥æー¥¶ー¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤ÊÀß·×
¥ê¥¥Ã¥É¤Î»ÄÎÌ¤¬°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ëÈ¾Æ©ÌÀ¥¿¥ó¥¯¤òºÎÍÑ¡£¡Ö¤¤¤Ä¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»È¤¤ÀÚ¤ê¥¿¥¤¥×¤ÎÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤ÎÀß·×¾å¡¢¥ê¥¥Ã¥É¤ò»È¤¤ÀÚ¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤¿ÅÅÃÓ¤òÆâÂ¢¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µÛ°ú¤Î¶¯¤µ¤äÉÑÅÙ¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ìó600²ó¤ÎµÛ°ú²ó¿ô¤òËþ¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¥ê¥¥Ã¥É¤ò»È¤¤ÀÚ¤ì¤º¤ËÅÅÃÓ¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤Ê¬¤ÇÁª¤Ù¤ë6¼ï¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤äµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê6¤Ä¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
FREEZE BLACK¡§
ÆÍ¤È´¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÁÖ²÷´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë¶¯¥á¥ó¥½ー¥ë
GOLD LEMON¡§
¤Û¤Î¤«¤Ê½Â¤ß¤È»ÀÌ£¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¡¢¥Ó¥¿ー¤Ê¥ì¥â¥ó
GREEN APPLE¡§
¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯¡¢¥¥ì¤Î¤¢¤ëÁÖ¤ä¤«¤Ê¥°¥êー¥ó¥¢¥Ã¥×¥ë
RED MIXBERRY¡§
´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤¬ÀäÌ¯¤Ë¥ß¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ì¤¿¡¢Âç¿Í¤Î¥Ù¥êー
WHITE GRAPE¡§
Ë§½æ¤Ê¹á¤ê¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ë¡¢Ç»¸ü¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È
COFFEE¡§
àÝàê¤Î¤Û¤í¶ì¤µ¤È´Å¤¹¤®¤Ê¤¤¥ß¥ë¥¯´¶¤¢¤ë¥Õ¥ìー¥Ðー
NICOLESS VAPE¾¦ÉÊ³µÍ×
²Á³Ê¡§¥ªー¥×¥ó²Á³Ê
¥µ¥¤¥º¡¦½ÅÎÌ¡§31 ¡ß 17 ¡ß 143 mm 30g
¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡§400mAh
¥¿¥ó¥¯ÍÆÎÌ¡§2ml
¥Õ¥ìー¥Ðー / Á´6¼ïÎà¡§FREEZE BLACK/GOLD LEMON/GREEN APPLE/RED MIXBERRY/WHITE GRAPE/BLEND COFFEE
À½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥Æ¥Ã¥¯¡¡¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
https://www.lightec-inc.jp/inquiry/
³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥Æ¥Ã¥¯²ñ¼Ò³µÍ×
¥é¥¤¥Æ¥Ã¥¯¤Ï¡¢ÁÏ¶È¤«¤é80Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥é¥¤¥¿ー¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿µÊ±ì¶ñ¤òÀ½Â¤ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¿Ï·ÊÞ¤Î¥é¥¤¥¿ー¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£»þÂå¤ÎÀè¤ò¹Ô¤¯ÁÏÂ¤¤ÈÄ©Àï¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¸³è¤È´Ä¶¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ç¼Ò²ñ¤ò¾È¤é¤·Â³¤±¤ëÅô¤ê¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¯¡¢¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç»²¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥Æ¥Ã¥¯
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÀõÁð¶¶£²ÃúÌÜ£±£³－£¹
ÂåÉ½¼Ô¡§×¢ÅÄÂóÏº
ÁÏ¶È¡§¾¼ÏÂ12Ç¯¡Ê1937Ç¯¡Ë
ÀßÎ©¡§¾¼ÏÂ29Ç¯¡Ê1954Ç¯¡Ë
URL¡§https://www.lightec-inc.jp/