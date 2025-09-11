¡Ö¿¦¶È´Ñ¡×¤ò°é¤à¿¦¶ÈÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¹â¹»À¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ø¥é¥Ó¥¹¥¿È¡´Û¥Ù¥¤¡Ù¤Ç9·î17Æü～18Æü¤Ë³«ºÅ
¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥Éー¥ßー¥¤¥ó¡×¤ä¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡Ö¶¦Î©¥ê¥¾ー¥È¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¶¦Î©¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡Ê°Ê²¼¡¢¶¦Î©¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÂ¼¹¬¼£¡¿ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ï¡¢È¡´ÛÂç³ØÉÕÂ°ÇðÎÇ¹âÅù³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë2025Ç¯9·î17Æü(¿å)～18Æü(ÌÚ)¤Î2Æü´Ö¡Ø¥é¥Ó¥¹¥¿È¡´Û¥Ù¥¤¡Ù¤Ë¤Æ¿¦¶ÈÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖDOMINISTA CHALLENGE¡Ê¥É¥ß¥Ë¥¹¥¿¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡Ë¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
³°´Ñ(¥¤¥áー¥¸)
¥Õ¥í¥ó¥È¼õÉÕÂÐ±þ¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
¡Ú¿¦¶ÈÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖDOMINISTA CHALLENGE¡×¤È¤Ï¡Û
¡¡¥Éー¥ßー¥¤¥ó¡¦¶¦Î©¥ê¥¾ー¥È¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹âÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¿¦¶ÈÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖDOMINISTA CHALLENGE¡×¤ò2019Ç¯¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Ç¤Î¤ªµÒÍÍÂÐ±þ¤äÀ¶ÁÝ¡¢¥Ù¥Ã¥É¥á¥¤¥¥ó¥°¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬»Å»ö¤ÎÎ¢Â¦¤äÆ¯¤¯¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«¤é¤¬À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ÅÚÃÏ¤ËË¬¤ì¤ë¿Í¤È¤Î¡ÈÀÜ¶ø¡É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Ã¯¤«¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤ä¡¢¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¡È¿¦¶È´Ñ¡É¤ä¡ÈÃÏ°è¤Ø¤Î°¦Ãå¡É¤ò°é¤àµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥°¥íー¥Ð¥ë²½¤¬¿Ê¤ß¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½ÅªÇØ·Ê¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¡¹¤ÈÆü¡¹ÀÜ¤¹¤ë¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î¿¦¶ÈÂÎ¸³¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÂ¿Ê¸²½¶¦À¸¡×¤ÎÀ¸¤¤¿³Ø¤Ó¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç±ä¤Ù60¹»°Ê¾å¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦ÅìËÌ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï·×20¹»¤«¤é°ÍÍê¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¿¦¶È´Ñ¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖDOMINISTA CHALLENGE¡×¤Î¤´°ÆÆâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥³¥Á¥é(https://www.kyoritsugroup.co.jp/cms/wp-content/uploads/2025/06/doministachallenge.pdf)(PDF)
¡Ú¼Â»ÜÆâÍÆ¡Û
ÌÜ¡¡¡¡Åª¡§»Å»ö¤ò¤¹¤ë¾å¤ÇÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë»ÑÀª¤äÃÎ¸«¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢¿ÊÏ©ÁªÂò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹Í¤¨¤ò¿¼¤á¤ë
¼Â»ÜÆü»þ¡§9·î17Æü(¿å)～18Æü(ÌÚ) ¡¡1ÆüÌÜ¡¦2ÆüÌÜ9:00～14:30
ºÂ¡¡¡¡³Ø¡§ ¿¦¶ÈÀâÌÀ¡Ê¶È³¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÇÆ¯¤¯³Ú¤·¤µ¤äÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³ÆÉô½ð¤ÎÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë
Æâ¡¡¡¡ÍÆ¡§¥Õ¥í¥ó¥È¡¿ÀÜµÒÂÎ¸³(¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡¦¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È»þ¤Î²ÙÊª¼õ¤±¼è¤ê) ¡¢ÂçÍá¾ì¥ªー¥×¥ó
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸«³Ø¡¢µÒ¼¼À¶ÁÝ¸«³Ø
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¿¿©´ïÊä½¼¤äÀ¶ÁÝÅù
¡ÚÈ¡´ÛÂç³ØÉÕÂ°ÇðÎÇ¹âÅù³Ø¹» Ã´Åö¼ÔÍÍ¡¡¥³¥á¥ó¥È¡Û
¿¦¶ÈÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¼Ò²ñ¤Çµá¤á¤é¤ì¤ëÃÎ¼±¤äµ»Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Â´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ³Ø¤Ó¡¢¼«¤é¤ÎÅ¬Àµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¡¢¿ÊÏ©ÁªÂò¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥é¥Ó¥¹¥¿È¡´Û¥Ù¥¤ ½ÉÇñ»ÙÇÛ¿Í¡¡¾®ÎÓ¡¡Îç²¤¿Í¡¡¥³¥á¥ó¥È¡Û
¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î¿¦¶ÈÂÎ¸³¤Ç¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤Î¢Â¦¤Î½àÈ÷¤ä¡¢Ä¾ÀÜ¤ªµÒÍÍ¤ò¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤¹¤ëÌ¥ÎÏ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·Ð¸³¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¾Íè¤Î¿¦¶ÈÁª¤Ó¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
2Æü´Ö¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥í¥ó¥È¶ÈÌ³¡×¤È¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó¶ÈÌ³¡×¤Î2¤Ä¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤ª»Å»ö¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤¤ä³Ú¤·¤µ¡¢»þ¤Ë¤ÏÂçÊÑ¤µ¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÁ´ÎÏ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤ÆÄ©Àï¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£2Æü´Ö¡¢°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¯³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡ÚËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¼Â»Ü¤ÎÇØ·Ê¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡Û
¡¡¼Ò²ñ¤ä·ÐºÑ¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢Í½Â¬º¤Æñ¤Ê»þÂå¤È¸À¤ï¤ì¤ëÃæ¡¢¡ÈÆ¯¤¯¤³¤È¡É¤Î°ÕÌ£¤ä¤ä¤ê¤¬¤¤¤ÎÂÎ´¶¡¢¼«¤é¤Î¾Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤·¤¿¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¤ÏÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢¼«¤é¤¬À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ÃÏ°è¤Ë°¦Ãå¤ò»ý¤Á¡¢ÃÏ°è¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¼çÂÎÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¿Íºà¤Î°éÀ®¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ç¤ÏËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡È¿Í¤ò»×¤¤¤ä¤ë¿´¡É¤ä¡ÈÆ¯¤¯´î¤Ó¡É¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Ø¤Î°¦Ãå¤ò°é¤ß¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼çÂÎÅª¤Ë¼«¤é¤äÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¾Íè¤ò¹Í¤¨¡¢¹ÔÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ¤¤Å¤¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦º£¸å¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¶¦Î©¥ê¥¾ー¥È¤È¤Ï¡ä
¶¦Î©¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î±¿±Ä¤¹¤ë¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë»ö¶È¡£Àä·Ê¤òÌû¤·¤à¡Ö¥é¥Ó¥¹¥¿¡×¥·¥êー¥º¤ä¥Ú¥Ã¥È¤È¤ÎÂÚºß¤òÌû¤·¤à¡Ö¥ë¥·¥¢¥ó¡×¥·¥êー¥º¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¡ÖÏÂ¤ÎÅò½É¡×¤Ê¤É¡¢¾å¼Á¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¸ª¤Î¶Å¤é¤Ê¤¤¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡¦Ìþ¤·¤ÎÅò½É¡£Á´¹ñ42Åï¤ËÅ¸³«¡£
https://dormy-hotels.com/resort/(https://dormy-hotels.com/resort/?utm_source=20250911_release_prtimes_resort&utm_medium=20250911_release_prtimes_resort&utm_campaign=20250911_release_prtimes_resort)
¡ã¶¦Î©¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤È¤Ï¡ä
¶¦Î©¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ï1979 Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¡¢´ë¶È¤Îµë¿©¼õÂ÷¶ÈÌ³¤«¤é»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£³ØÀ¸ÎÀ¡¦¼Ò°÷ÎÀ¡Ö¥Éー¥ßー¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÎÀ»ö¶È¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥Éー¥ßー¥¤¥ó¡×¡¦¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡Ö¶¦Î©¥ê¥¾ー¥È¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë»ö¶È¡¢¹âÎð¼Ô¸þ¤±½»Âð¡Ö¥Éー¥ßー¥·¥Ë¥¢¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥·¥Ë¥¢¥é¥¤¥Õ»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©¡¦½»¡¦Ìþ¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤·¤Æ¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
https://www.kyoritsugroup.co.jp(https://www.kyoritsugroup.co.jp?utm_source=20250911_release_prtimes_kyoritsu&utm_medium=20250911_release_prtimes_kyoritsu&utm_campaign=20250911_release_prtimes_kyoritsu)
¢£¿¦¶ÈÂÎ¸³¤ò¤´´õË¾¤Î³Ø¹»ÍÍ
³ô¼°²ñ¼Ò¶¦Î©¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ ¥Û¥Æ¥ë¿Íºà³«È¯Éô DOMINISTA CHALLENGE Ã´Åö
TEL¡§03-5295-7877 FAX¡§03-5295-7833