¡ÚNo.6´Þ¤à¿·À¯10¼ï¤ò°ìÅÙ¤Ë´®Ç½¡ÛÄ¶¹ë²Ú¡Ø¿·À¯¡Ù10¼ï°û¤ßÈæ¤Ù¥×¥é¥ó¡ÃÆüËÜ¼ò¸¶²Á¼òÂ¢ ÀîºêÅ¹¤Ç9/17(¿å)～9/30(²Ð)¸ÂÄê³«ºÅ¡ª
¡ÚÄ¶¹ë²Ú¿·À¯10¼ï°û¤ßÈæ¤Ù¥×¥é¥ó¡ÛÀîºêÅ¹¸ÂÄê³«ºÅ¡ª
ÆüËÜ¼ò¸¶²Á¼òÂ¢¡ÖÀîºêÅ¹¡×¤Ë¤Æ¡¢9/17(¿å)～9/30(²Ð)¤Î´ü´Ö¤Ç¿·À¯10¼ï°û¤ßÈæ¤Ù¥×¥é¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¥×¥é¥ó¤Ï¡¢Æþ¼êº¤Æñ¤Ê¡ØNo.6 X-type¡Ù¤ä¡ØNo.6 S-type¡Ù¡¢¡Ø¿·À¯ ¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¤ÏÌÞÏÀ¤Î¤³¤È¡¢¡È¤Ï¤»¤¬¤ï¼òÅ¹¸ÂÄê¡É¤ÎÇ¯1²ó½Ð²Ù¤ÎÄ¶´õ¾¯¼ò¡ØH-type¡Ù¤ò´Þ¤à¸·Áª¿·À¯10¼ï¤Ë²Ã¤¨¡¢
ÆüËÜ¼ò¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤ªÎÁÍý5ÉÊ¤ÈÆÃÄêÌ¾¾Î¼ò¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÌÃÊÁ35¼ï¤Î2»þ´Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à°û¤ßÊüÂê¤¬¤Ä¤¤¤¿ìÔÂô¤Ê¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀèÃå18Ì¾ÍÍ¸ÂÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´¶½Ì£¤¢¤ëÊý¤Ï¤ªÁá¤á¤Î¤´Í½Ìó¤ò¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤ÒÄ¶¹ë²Ú¿·À¯10¼ï¤È¡¢Á´¹ñ¤ÎÆüËÜ¼ò37¼ï¤äÀ¸¥Óー¥ë¤ò´Þ¤à¥×¥ì¥ß¥¢¥à°û¤ßÊüÂê¤ò»×¤¦Â¸Ê¬¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥×¥é¥óÆâÍÆ
¢¨Äó¶¡Í½Äê¤Î´õ¾¯¼ò¤Ï³Æ40mlÄø¤ÎÄó¶¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨¤ªÀÊ¤¬2»þ´ÖÀ©¤Ç½ªÎ»30Ê¬Á°¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨¥¢¥×¥ê²ñ°÷ÍÍ¸ÂÄê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
(ÅöÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É²Ä)
¢¡Äó¶¡Í½ÄêÆüËÜ¼ò
¡¦¿·À¯ No.6 H-type
¡¦¿·À¯ No.6 X-type
¡¦¿·À¯ No.6 S-type
¡¦¿·À¯ No.6 R-type
¡¦¿·À¯ Colors ¥¨¥¯¥ê¥å
¡¦¿·À¯ Colors ¥³¥¹¥â¥¹
¡¦¿·À¯ Colors ¥ô¥£¥ê¥¸¥¢¥ó
¡¦¿·À¯ Colors ¥¿¥ó¥¸¥§¥ê¥ó
¡¦¿·À¯ Colors ¥¢ー¥¹
¡¦¿·À¯ Colors ¥¢¥Ã¥·¥å
¢¡¤ªÎÁÍý
¡¦¥Áー¥º3¼ïÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»
¡¦¤ï¤µ¤Ó¤Ç¿©¤Ù¤ë½ÏÀ®À¸¥Ï¥à
¡¦¥µー¥â¥ó¤ÎÏÂÉ÷¥«¥ë¥Ñ¥Ã¥Á¥ç
¡¦¥È¥ê¥å¥Õ¥Þ¥è¥Ý¥Æ¥È
¡¦Ç»¸ü¤¢¤ª¤µÆ¦Éå
¢¡¥×¥ì¥ß¥¢¥à°û¤ßÊüÂê
¢¨°û¤ßÊüÂê¤ÎÆüËÜ¼ò¤Ï100mlÄó¶¡¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨½ªÎ»30Ê¬Á°¤Ç¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄêÌ¾¾Î¼ò¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÌÃÊÁ37¼ïÎà/¤½¤ÎÂ¾¥¢¥ë¥³ー¥ë¤ò´Þ¤á¤¿120Ê¬¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à°û¤ßÊüÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥ß¥¢¥à°û¤ßÊüÂê¥á¥Ë¥åー
Åö¥×¥é¥ó¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥à°û¤ßÊüÂêÉÕ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨°û¤ßÊüÂê¥á¥Ë¥åー¤ÎÆüËÜ¼ò¤Ï100ml¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹
¥×¥é¥ó³µÍ×
¢¡³«ºÅ´ü´Ö
2025Ç¯9/17(¿å)～9/30(²Ð)
¢¡ÎÁ¶â
ÀÇ¹þ\9,900
¢¨¤ªÀÊ¤¬2»þ´ÖÀ©¤Ç½ªÎ»30Ê¬Á°¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨¸½¶â¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡¢PayPay¤Ç»ÙÊ§¤¤²Ä
¢¡Äê°÷
¸ÂÄê36Ì¾ÍÍ
¢¨ÀèÃå½ç¤Ç¤Î¤´°ÆÆâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¡¼Â»ÜÅ¹ÊÞ
¢þÆüËÜ¼ò¸¶²Á¼òÂ¢ ÀîºêÅ¹
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û
Ê¿Æü¡¡15:00～23:30
ÅÚÆü½Ë¡¡12:00～23:30
¢¡Í½ÌóÊýË¡
¢þWebÍ½Ìó
¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¤Î¥³ー¥¹ÁªÂò¤Ë¡ÚÄ¶¹ë²Ú¡Ø¿·À¯¡Ù10¼ï°û¤ßÈæ¤Ù¥×¥é¥ó¡Û¤È¤¤¤¦¥³ー¥¹¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´ÁªÂò¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£¤¹¤°Í½Ìó :
https://shop.sake-genkabar.com/detail/kawasaki/
È÷¹Í
¡¦¤´Í½Ìó¤ÏÀèÃå½ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦°û¤ßÈæ¤Ù¥»¥Ã¥È¤Ï¤´Í½Ìó1ÏÈ¤Ë¤Ä¤1¥»¥Ã¥È¤ÎÄó¶¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦°û¤ßÈæ¤Ù¤ÎÆüËÜ¼ò¤Ï°û¤ßÊüÂê¤Ë¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏÁ°Æü¤Þ¤Ç¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê¤´Ï¢ÍíÄº¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¤ò¤ª»ÙÊ§¤¤Äº¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ë
¡¦°û¤ßÈæ¤Ù¤ÎÆüËÜ¼ò¤Ï³Æ40mlÄø¤ÎÄó¶¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦°û¤ßÊüÂê¥á¥Ë¥åー¤ÎÆüËÜ¼ò¤Ï100ml¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦µïÌ²¤ê¤ä°ìµ¤°û¤ßÅù¤Ï¤´±óÎ¸²¼¤µ¤¤¡£
¡¦¤ªÀÊ¤Î¤ª»þ´Ö¤Ï°û¤ßÊüÂê¹þ¤ß¤Ç2»þ´ÖÀ©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¢¥×¥ê²ñ°÷ÍÍ¸ÂÄê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£(ÅöÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É²Ä)
¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
¡¦Apple¤Ï¤³¤Á¤é(https://apps.apple.com/jp/app/new-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%B0%82%E9%96%80%E5%BA%97-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%8E%9F%E4%BE%A1%E9%85%92%E8%94%B5/id1550729517)
¡¦Android¤Ï¤³¤Á¤é(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.active.sakegenkabar&hl=ja)
¤½¤ÎÂ¾¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÆþ²Ù¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏLINE¥ªー¥×¥ó¥Á¥ã¥Ã¥È¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£
¢þÀîºêÅ¹¤Î¥ªー¥×¥ó¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ï¤³¤Á¤é
ÀîºêÅ¹ :
https://line.me/ti/g2/B7uxWGSWuksmyF1OOFV_01RYRg60C02BZaQQcw?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
Á´Å¹¾ðÊó :
https://line.me/ti/g2/N54XvvPTVtQL7z0MeD9vOac8I0TFXM9Xij9DvQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
²ñ¼Ò³µÍ×
¢þ²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥ê¥ª¥ó¥Õー¥º
¢þ½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ6-10-1 Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¿¹¥¿¥ïー 16³¬
¢þÅÅÏÃ ¡§03-6417-4925
¢þÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÃæÂ¼ ÍºÅÍ
¢þ»ö¶ÈÆâ¡§°û¿©Å¹·Ð±ÄµÚ¤Ó°û¿©Å¹¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢CRM¥¢¥×¥êÈÎÇä»ö¶È¡¢ÆüËÜ¼ò¥Ö¥é¥ó¥É³«È¯»ö¶È
¢þ»ñËÜ¶â¡§1,120Ëü±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â´Þ¤à¡Ë
¢þÀßÎ©¡§2012Ç¯3·î
¢þURL¡§https://billion-foods.studio.site/
¢þ¿ÍºàÊç½¸¡§https://sake-genkabar.com/recruit/
ÆüËÜ¤Î¿©¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ì½ï¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©
²æ¡¹¥Ó¥ê¥ª¥ó¥Õー¥º¤Ï¡¢
¡ÖÆüËÜ¤Î¿©¤Ç¡¢À¤³¦¤òËþ¤¿¤¹¡×
¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢ÆüËÜ¼ò¡¢ÆüËÜ¿©¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¤³¦¤ØÈ¯¿®¤¹¤ë°û¿©´ë¶È¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤Ï¹ñÆâ¤Ë¤ÆÆüËÜ¼ò¸¶²Á¼òÂ¢¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÆüËÜ¿©¶ÈÂÖ¤òÀ¤³¦¤ØÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥ê¥ª¥ó¥Õー¥º¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é°ì½ï¤ËÆüËÜ¤Î¿©¤òÀ¤³¦¤ËÅÁ¤¨¤ëÆüËÜ°ì¤Î´ë¶È¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤ëÃç´Ö¤ò¾ï¤ËÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¶È³¦Ì¤·Ð¸³¼Ô¤ÎÊý¤âÂç´¿·Þ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¥«¥¸¥å¥¢¥ëÌÌÃÌ¡¢ÂÎ¸³¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ç¸½¾ì¤òÃÎ¤ë»ö¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤´¶½Ì£¤¢¤ëÊý¤ÏÀ§Èó°Ê²¼¥ê¥ó¥¯¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://billionfoods.co.jp/recruit?utm_source=PRTIMES&utm_medium=2025&utm_campaign=2025release&utm_id=01
²ñ¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¼Ò°÷¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ï¡¢¸ø¼°NOTE¤Ç¤â¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤¢¤ï¤»¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ó¥ê¥ª¥ó¥Õー¥º¸ø¼°NOTE¤Ï¤³¤Á¤é :
https://note.com/billionfoods_025