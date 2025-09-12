[·ÐºÑ¡¦¼«Á³¡¦Ê¸²½¤¬Ä´ÏÂ¤µ¤ì¤ë¡ÈÀ¸À®AI¤È¶¦Â¸¤¹¤ë¤Þ¤Á¡ÖÄáÍè¡×¡É¤òÁÏÂ¤¡ÏKIT¥Ï¥Ã¥«¥½¥ó2025²Æ¤ò³«ºÅ
¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø¤Ç¤Ï¡Ö·ÐºÑ¡¦¼«Á³¡¦Ê¸²½¤¬Ä´ÏÂ¤µ¤ì¤ë¡ÈÀ¸À®AI¤È¶¦Â¸¤¹¤ë¤Þ¤Á¡ÖÄáÍè¡×¡É¤òÁÏÂ¤¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë£¹·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é19Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¡ÖKIT¥Ï¥Ã¥«¥½¥ó2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥Ã¥«¥½¥ó¡Êhackathon¡Ë¤Ï¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¥Ï¥Ã¥¯¡ÊHack¡Ë¡×¤È¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó¡ÊMarathon¡Ë¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¡£Ã»´ü´Ö¤Ç¥¢¥¤¥Ç¥¢½Ð¤·¤«¤é»îºîÊª¤Î³«È¯¤Þ¤Ç¤ò¹Ô¤¦ÊÆ¹ñÍ³Íè¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¼êË¡¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¡ÖKIT¥Ï¥Ã¥«¥½¥ó2025²Æ¡×¤Ç¤Ï¡¢¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø¡¡¾ðÊó¹©³Ø²Ê¡¡ÃæÂô¼Â¶µ¼ø¤Î¤â¤È¡¢³ØÀ¸¤Ê¤É¤Î¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿·¤·¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤òÍ¤¹¤ë¿Íºà¤¬¡¢·ÐºÑ¡¦Ê¸²½¡¦¼«Á³¤Î¥ê¥½ー¥¹¤¬¸òº¹¤¹¤ëÇò»³»ÔµìÄáÍèÄ®¤ò¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ë¡¢¡ÖÀ¸À®AI¡×¤È¶¦Â¸¤¹¤ë¤Þ¤Á¤Îºß¤êÊý¤òÁÏÂ¤¤·¥·¥¹¥Æ¥à¤Î»îºî¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ÚKIT¥Ï¥Ã¥«¥½¥ó2025²Æ¡Û
·ÐºÑ¡¦¼«Á³¡¦Ê¸²½¤¬Ä´ÏÂ¤µ¤ì¤ë¡ÈÀ¸À®AI¤È¶¦Â¸¤¹¤ë¤Þ¤Á¡ÖÄáÍè¡×¡É¤òÁÏÂ¤
¢£³«ºÅ¼ñ»Ý
À¸À®AI¤ÎÂæÆ¬¤¬¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤äÍÍ¡¹¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·ー¥ó¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆü¾ïÅª¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¿·µ»½Ñ¤Î³èÍÑ¤¬·ÐºÑ¹çÍýÀ¤ÎÄÉµá¤Î¤ß¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ÐºÑ¡¦´Ä¶¡¦¼Ò²ñ¤ÎÄ´ÏÂ¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤¤¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤ÎÃæ¤Ç³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢·ÐºÑ¡¦´Ä¶¡¦¼Ò²ñ¤Î¥ê¥½ー¥¹¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦ÀÐÀî¸©Çò»³»ÔµìÄáÍèÄ®¤ò¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ËÃÏ°è¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿À¸À®AI¥Ï¥Ã¥«¥½¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ç¤ÊµìÄáÍèÄ®¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¡Û
¢£¡¡¿Í¸ý¸º¾¯¤È¾¯»Ò¹âÎð²½¡Ê¹âÎð²½¤Ë²Ã¤¨¼ãÇ¯ÁØ¤ÎÎ®½Ð¤Ë¤è¤êÃÏ°è¤Î³èÎÏ¤äÃ´¤¤¼ê¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë
¢£¡¡ÅÁÅý»º¶È¡¦¾¦¶È¤ÎÉÔ¿¶¡Ê¾úÂ¤¶È¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ëÃÏ¾ì»º¶È¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÃÏ°è·ÐºÑ¤ò¸£°ú¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÎÏ¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ë
¢£¡¡´Ñ¸÷»ñ¸»¤Î³èÍÑÉÔÂ¡ÊÇò»³Èæ竎¿À¼Ò¤ä¶âÑûµÜÅù¤ÎÍ¥¤ì¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ä®Ãæ¤Î·ÐºÑÈ¯Å¸¤Ë³è¤«¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ë
¢£¡¡ÉÔÆ°»º¤ò´Þ¤à¥¢¥»¥Ã¥È¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡ÊÃÏ°è¤ÎÉÔÆ°»º¤Î¥ê¥½ー¥¹¤ò¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤Ï³è¤«¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ë
¢£¡¡»ÔÄ®Â¼¹çÊ»¸å¡¢ÃÏ°è¤ò¤Þ¤È¤á¾å¤²¤ë¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×ÊÂ¤Ó¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î·ÁÀ®¤¬¹Ô¤¤¤Å¤é¤¤´Ä¶¤Ë¤¢¤ë
¡Î³«ºÅ´ü´Ö¡Ï9·î16Æü¡Ê²Ð¡ËAM～19Æü¡Ê¶â¡ËPM
¡Î²ñ¾ì¡Ï²ñ¾ì¡§Çò»³»ÔÄáÍè»Ù½ê¡¿¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø
¡Î»²²ÃÍ½Äê¼Ô¡Ï¡ÊÌó25Ì¾¤Î»²²Ã¼Ô¤òÍ½Äê¡Ë
¡¡¡¦¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø³ØÀ¸¡¡Ìó10Ì¾
¡¡¡¦ÃÏ¸µ´ë¶È¡¿¼óÅÔ·÷Åù¤Î´ë¶È¡¡Ìó5Ì¾
¡¡¡¦ÃÏ°è¡¦Âç³Ø´Ø·¸¼Ô¡¡Ìó10Ì¾
¡Î ¶¦ºÅ ¡Ï °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÇò»³»Ô´Ñ¸÷Ï¢ÌÁ
¡Î ¸å±ç ¡Ï Çò»³»Ô¡¿ÄáÍè¾¦¹©²ñ
¡Î³«ºÅ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Ï
ÅºÉÕ»ñÎÁ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£