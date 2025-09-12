Wibu-Systems¡¢3D CAD¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÂÐ¤¹¤ë¥»¥¥å¥¢¤Ê¥é¥¤¥»¥ó¥¹´ÉÍý¤ÇPlantStream¼Ò¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç
Wibu-Systems¡¢3D CAD¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÂÐ¤¹¤ë¥»¥¥å¥¢¤Ê¥é¥¤¥»¥ó¥¹´ÉÍý¤ÇPlantStream¼Ò¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç
CodeMeter¤Ï¡¢PlantStream¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿Windows¥Ùー¥¹¤Î3D CAD¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÃÎÅªºâ»º¤òÊÝ¸î¤·¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê¥é¥¤¥»¥ó¥¹´ÉÍý¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¶È³¦¤ËÂÐ¤·¤Æ¥°¥íー¥Ð¥ë¤«¤Ä¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¤òÄó¶¡
¡Ê¥É¥¤¥Ä¡¦¥«ー¥ë¥¹¥ëー¥¨¡Ë- ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ÊÝ¸î¤ª¤è¤Ó¥é¥¤¥»¥ó¥¹´ÉÍý¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ëWibu-Systems¡Ê¥¦¥¤¥Ö¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒPlantStream¡Ê°Ê²¼¡¢PlantStream¼Ò¡Ë¤¬³«È¯¤·¤¿¼¡À¤Âå3D CAD¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶¯²½¤È¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤Î¼Â¸½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Wibu-Systems¤ÎCodeMeter¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢PlantStream¼Ò¤Ï¡¢ÃÎÅªºâ»º¤ÎÊÝ¸î¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹´ÉÍý¤Î´ÊÁÇ²½¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥Áー¥à¤ÎÍøÍÑ´Ä¶¤Ë±þ¤¸¤¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
PlantStream¼Ò¤Ï2020Ç¯¤ËArent Inc.¤ÈÀéÂåÅÄ²½¹©·úÀß³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¹çÊÛ´ë¶È¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¡¢2025Ç¯¤«¤é¤ÏArent¤Î´°Á´»Ò²ñ¼Ò¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Î¥×¥é¥ó¥ÈÀß·×ÍÑ3D CAD¼«Æ°ÇÛ´É¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢1Ê¬´Ö¤ËÌó1,000ËÜ¤ÎÇÛ´É¤ò½èÍý¤Ç¤¤ë¼«Æ°ÇÛ´É¥ëー¥ÈÀßÄêµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢FS/FEED¥Õ¥§ー¥º¤Î¹©¿ô¤òÌó75%ºï¸º¤·¤Þ¤¹¡£¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤Î¸úÎ¨²½¤È¡¢Åý¹ç¤µ¤ì¤¿3D¥â¥Ç¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿Â¾ÉôÌç¤È¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀÐÌý¡¦¥¬¥¹¡¢²½³Ø¡¢À½Ìô¶È³¦¤Ê¤É¤ÇµÞÂ®¤ËÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¤Ç¡¢PlantStream¼Ò¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÃÎÅªºâ»º¤òÉÔÀµ»ÈÍÑ¤«¤éÊÝ¸î¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤ÊIT¥Ý¥ê¥·ー¤ò»ý¤Ä¸ÜµÒ´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Æó½Å¤Î²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹·¿¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥µー¥Ðー¤Î¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤ËÄñ¹³¤ò¼¨¤¹¸ÜµÒ´ë¶È¤¬¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÀÜÂ³À©¸Â¤Î¤¿¤á¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥¢¥¯¥»¥¹¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢PlantStream¼Ò¤ÏWibu-Systems¤ÎCodeMeter¤òÅý¹ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£AxProtector .NET¤ÏC#¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò°Å¹æ²½¤·¡¢¥ê¥Ðー¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤ä²þ¤¶¤ó¤òËÉ»ß¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿CodeMeter License Central¤ÈWebDepot·ÐÍ³¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¡¢Â¨»þ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ùー¥·¥ç¥ó²ÄÇ½¤ÊCmCloud¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤È¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ùー¥¹¤Ç¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÂÐ±þ²ÄÇ½¤ÊCmActLicense¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥â¥Ç¥ë¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËCodeMeter License Reporting¤Ï»ÈÍÑ¾õ¶·¤Ë´Ø¤¹¤ëÆü¼¡¥ì¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤·¡¢PlantStream¼Ò¤ÎERP/CRM¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈCodeMeter License Central¤ÎÅý¹ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹È¯¹Ô¡¦¹¹¿·¡¢ÀÁµá½èÍý¡¢Çä¾å·×¾å¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¼«Æ°²½¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢PlantStream¼Ò¤Ï¥×¥é¥ó¥È¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°Àß·×¤ÎÀè¶î¼Ô¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¡¢¤Þ¤¿Wibu-Systems¤Ï»º¶È¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¶È³¦¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¸þ¤±¤¿°ÂÁ´¤ÇÅ¬±þÀ¤Î¹â¤¤¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
Wibu-Systems¤ÎCodeMeter¤Ï¡¢PlantStream¤Î3D CAD¥·¥¹¥Æ¥à¤òÊÝ¸î¤·¡¢ÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿½ÀÆð¤Ê¥°¥íー¥Ð¥ë¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
WIBU-SYSTEMS¡Ê¥¦¥¤¥Ö¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡Ë ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Wibu-Systems¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤È¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë´ÉÍý¤Ë¤ª¤±¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥Àー¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ»º¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿ÃÎÅªºâ»º¤òÊÝ¸î¤·¡¢µ»½Ñ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Î¼ý±×²½¤Îµ¡²ñ¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÇÆÃµö¼èÆÀºÑ¤ß¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ãー¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¥áー¥«ー¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Åö¼Ò¤ÎÊñ³çÅª¤ÊÀ½ÉÊ·²¤ÎÁê¸ß±¿ÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤ª¤è¤Ó¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥â¥¸¥åー¥ë¤Ï¡¢¼çÍ×¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤äÂ¿ÍÍ¤Ê¶È³¦¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢³¤Â±ÈÇ¡¢¥ê¥Ðー¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡¢²þ¤¶¤ó¡¢Ë¸³²¹Ô°Ù¡¢¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤«¤éÊÝ¸î¤·¤Þ¤¹¡£
Blurry Box®¡¢CmReady®¡¢CodeMeter®¡¢SmartBind®¡¢SmartShelter®¡¢¤ª¤è¤Ó Wibu-Systems® ¤Ï¡¢WIBU-SYSTEMS AG¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¥á¥Ç¥£¥¢·ÇºÜÍÑ¤Î²èÁü¥ê¥½ー¥¹¤Ï¤³¤Á¤é¤ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ https://www.wibu.com/photo-gallery.html
© Copyright 2025, WIBU-SYSTEMS AG. ÌµÃÇÊ£¼Ì¡¦Ê£À½¡¦Å¾ºÜ¤Î¶Ø»ß¡£ËÜÊ¸½ñ¤Ç»²¾È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦É¸¡¢¾¦¹æ¡¢¥µー¥Ó¥¹¥Þー¥¯¡¢¤ª¤è¤Ó¥í¥´¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÈ¿¥¤ª¤è¤Ó²ñ¼Ò¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£