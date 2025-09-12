こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
Nintendo Switch ソフト『ディズニー ミラネス フィットネス』発売決定のお知らせ
イマジニア株式会社（東京都新宿区、代表取締役社長 兼 CEO澄岡和憲、以下「当社」）は、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社（東京都港区）協力のもとNintendo Switch™ソフト『ディズニー ミラネス フィットネス（以下「本作」）』の発売を決定しましたのでお知らせします。
本作は、「ミッキーマウスと始めるオールインワン・エクササイズ」をコンセプトに、ダンスやボクシングの動きで体を動かす「有酸素運動」や筋トレを主体とした「無酸素運動」、ヨガの動きを取り入れたストレッチで体をほぐす「リラックス」といった様々な種類のエクササイズを自宅で気軽に楽しめるNintendo Switch向けソフトです。
当社より発売中の『Fit Boxing』シリーズを通じて多くの方にご支持いただいたポイントを活かし、運動が苦手な方や初心者の方でも、無理なく気軽に続けられるエクササイズ体験をお届けします。インストラクターとして登場するミッキーと一緒に取り組むことで、毎日のエクササイズの時間がより楽しく華やかになります。
■ミッキーと楽しむ本格的なエクササイズ
本作ではインストラクターのミッキーと、アシスタントでありエクササイズを楽しくするために生まれてきたロボットのヘキシー（CV. 伊瀬茉莉也）が日々の運動をサポートします。
Joy-Con™を両手に持ちミッキーの動きに合わせて体を動かす手軽な操作なので、幅広い方が手軽にエクササイズを楽しむことができます。
収録されているエクササイズは「リズミック」「パワー」「リラックス」の3タイプ。目的やその日の体調に合わせて幅広く選べるラインナップとなっています。
・「リズミック」エクササイズ
ダンスやボクシングなどの動きを取り入れたリズムに合わせて行う有酸素運動で、全身の持久力向上を目指します。思わず体が動き出してしまう軽快なエクササイズですので、軽い運動やストレス発散にもオススメです。
・「パワー」エクササイズ
体の部位を集中的に鍛える筋トレを主体としたエクササイズで、無酸素運動による筋力や基礎代謝の向上を目的としたメニューが収録されています。鍛えたい部位によって、異なる５種の動きで構成されており、小休憩も挟みながら無理なく運動ができます。短時間でしっかり体を動かしたい方にピッタリの内容です。
・「リラックス」エクササイズ
ヨガのように体をほぐし整える動きや体幹運動を取り入れたエクササイズです。全身をゆっくりと動かす「しなやかストレッチ」と、ポーズをとって静止する「バランスストレッチ」があり運動後のクールダウンや気分転換にも最適です。日々のスキマ時間にも取り入れやすい内容になっています。
■ミッキーの衣装と背景がエクササイズに合わせてチェンジ
エクササイズのタイプに合わせて、ミッキーの衣装やステージ背景が変化する演出も本作の魅力のひとつです。スタート時はスパンコールがきらめくオリジナルスポーツウェアで登場し、進行に応じてさまざまな衣装にチェンジしていきます。
・「リズミック」 ：タキシードやボクサー風ウェア
・「パワー」 ：冒険家スタイルやヒーロー風スーツ
・「リラックス」 ：宇宙飛行士風スーツやひつじ風ウェア
衣装に合わせてステージ背景も変わり、華やかな演出でエクササイズを盛り上げます。衣装はゲーム内の「チャレンジ」をクリアしていくことで徐々に開放されていきますので、新しい衣装を見たいというモチベーションも継続につながるポイントになっています。
■「デイリー」「フリー」２つのモード
『Fit Boxing』シリーズでおなじみの「デイリー」と「フリー」は本作にも搭載されています。「デイリー」では、アシスタントのヘキシーがプレイヤーの調子を選択形式で確認し、「有酸素運動」「無酸素運動」「リラックス」から最適なメニューを組み合わせて提案します。
調子が良い日も、ちょっと疲れている日も、その日の体調に合わせた運動をプレイいただけます。
「フリー」では自分の好きなメニューを自由に選んでプレイすることが可能です。「リズミック」「パワー」「リラックス」の各ステージに加え、それらを組み合わせた「プログラム」も用意されており、気分に応じて柔軟にお楽しみいただけます。
■エクササイズの継続をサポート
エクササイズ終了後のスタンプ機能、毎日のエクササイズ履歴や推定消費カロリーなどがわかるレポートなど、『Fit Boxing』シリーズで好評のサポート機能も収録しました。
本作のスタンプはミッキーとハイタッチすることで押すことができます。継続日数やプレイ回数に応じてもらえる「メダル」やミッキーからのメッセージサインなどコレクション要素も充実しています。本作ならではの世界観で、続けるほどに楽しさが広がる、明日もプレイしたくなるエクササイズ体験を提供します。
なお、本作につきましては日本国内のほか、一部のアジア諸国でも発売を予定しております。詳細は後日お知らせいたしますのでお待ちください。
■商品概要
▼国内版
商品名： 『ディズニー ミラネス フィットネス』
対応機種： Nintendo Switch
ジャンル： エクササイズ
価格： 6,578円（税込）
発売日： 2025年12月11日（予定）
プレイ人数： １人
対象年齢： 全年齢
発売元： イマジニア株式会社
公式サイト： https://www.imagineer.co.jp/games/disneymiranessfitness/
© Disney. Published by Imagineer
＊Nintendo Switchは任天堂の商標です。
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
本件に関するお問合わせ先
イマジニア株式会社
コンテンツ事業本部 曽田
TEL 03-3343-8847 FAX 03-3343-8915
E-mail pr@imagineer.co.jp
