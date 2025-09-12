XOP¡¢ChatGPT¶ÈÌ³³èÍÑÊÙ¶¯²ñ¡Ú¼ÂÁ©ÊÔ¡Û¤ò 9/19¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«ºÅ
ÊÙ¶¯²ñ¤Ë¿½¤·¹þ¤à :
https://x-opg.com/ai-xops/seminar/250919-01/
ChatGPT¤Ë¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê³èÍÑÊýË¡¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤·Ð±Ä¼ÔÉ¬¸«¡ª
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÆÃ²½¤·¤¿ChatGPT³èÍÑÊÙ¶¯²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿¥áÍ×ÁÇ¤òÇÓ½ü¤·¡¢¶ÈÌ³¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë³èÍÑ»öÎã¤ò²òÀâ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢MyGPTsµ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤¿¥íー¥×¥ìAI¤ä¼ÒÄ¹¥¯¥íー¥ó¹½ÃÛ¤â¼ÂÁ©Åª¤Ë³Ø¤Ù¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡¦ChatGPT¤Ë¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤Þ¤À¿¨¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤·Ð±Ä¼Ô
¡¦²áµî¤ËChatGPT¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢³èÍÑ¤Ç¤¤º¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·Ð±Ä¼Ô
¡¦ChatGPT¤ò»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤·Ð±Ä¼Ô
¡¦ChatGPT¤Î²ÄÇ½À¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÌòÎ©¤Ä¤Î¤«µ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë·Ð±Ä¼Ô
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/22617/table/260_1_56f2f247b6ef6817a44afca9e7c830ca.jpg?v=202509121258 ]
³«ºÅÆü»þ¡¡¡¡¡¡¡§¡¡2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë15:00～16:00
»²²ÃÈñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¡¡ÌµÎÁ
»²²ÃÊýË¡¡¡¡¡¡¡¡§¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖZoom¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¸å¤ËZoom¤ÎURL¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¡Ë
¼çºÅ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¡¡ÆüËÜAI¶ÈÌ³(Ops)³èÍÑ¶¨²ñ¡ÚJAO¡Û
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¹¡¦¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¥°¥ëー¥×
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¡¡§¡¡ÂåÉ½ÅÅÏÃ¡§03-4405-6609¡Ê½ËÆü¤ò½ü¤¯·î～¶â9:00～18:00¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥áー¥ë¡§customer@x-opg.com
»²²ÃÄê°÷¡¡¡¡¡¡¡§¡¡50Ì¾
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/22617/table/260_2_a9b4ba00f752472d09539904984c7bbe.jpg?v=202509121258 ]
¡¦ChatGPT¤ÎÍÎÁ¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡¦Æ¿Ì¾¤äµ¶Ì¾¡¢¼ÒÌ¾ÉÔÌÀ¤Ç¤Î¤ª¿½¹þ¤ÎÊý¤Ï»²²Ã¾ÜºÙ¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦´ÉÍý¿¦¡¢·Ð±ÄÁØ¤Î»²²Ã¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÁØ¤¬AI¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬AIÁÈ¿¥°Ü¹Ô¤Ë¥¹¥àー¥º¤Ç¤¹¡Ë
¡¦ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï²èÌÌ¶¦Í¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤ë·Á¼°¤È¤Ê¤ê°ÜÆ°Ãæ¤ä²»À¼¤Î¤ßÅù¤Î
¡¡¡Ö¤Ê¤¬¤é»²²Ã¡×¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤ª¹µ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦PC¤òÍÑ°Õ¤·´é½Ð¤·¤ò¹Ô¤¤½¸Ãæ¤·¤Æ»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬»²²Ã¸ú²Ì¤¬ºÇÂç²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦ÅöÆü¤Î´é½Ð¤·»²²Ã¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤ÏÆÃÊÌÆÃÅµ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ê¥é¥¸¥ª»²²Ã¤ÎÊý¤Ë¤ÏÉÕÍ¿¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
ChatGPTË¡¿ÍÍøÍÑ¤Ç²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡×¡Ö³èÍÑÂ¥¿Ê¡×¡ÖÍøÍÑÎÁ¶â¡×¤ò²ò·è¤·¤¿Åö¼Ò³«È¯¤ÎÆÈ¼«AIÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£À¸À®AI¤Î¶ÈÌ³³èÍÑ¤ò´ÊÃ±¡¦³Î¼Â¡¦°ÂÁ´¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿Ë¡¿Í¸þ¤±ChatGPT¤Ç¤¹¡£OpsAI¤Ï¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È²Ý¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯3¥×¥é¥ó¡Ê¥È¥é¥¤¥¢¥ë9,900±ß/¥Ùー¥·¥Ã¥¯29,000±ß/¥Ó¥¸¥Í¥¹49,000±ß¤¤¤º¤ì¤âÀÇÊÌ¡Ë¤Î·î³ÛÎÁ¶â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙÉ½¤Ï»ñÎÁ¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¤¤¿¤À¤¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
OpsAI¥Úー¥¸¤ò¸«¤ë :
https://x-opg.com/opsai/
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/22617/table/260_3_4e298727222c5d63b40a89bdfc10e10f.jpg?v=202509121258 ]
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¹¡¦¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¥°¥ëー¥×¡ÊxOperation Group, Inc.¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ1-6-5 WeWork´Ý¤ÎÆâËÌ¸ý¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥° 9F
µò¡¡ÅÀ¡¡¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤3-7-1 WeWork¥ªー¥·¥ã¥ó¥²ー¥È¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤ 10F
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÅÄÃæ Î¼Âç
ÀßÎ©·î¡¡¡§2016Ç¯9·î
»ö¶È³«»Ï¡§2022Ç¯10·î¡Ê2022Ç¯9·î¤ËSaaS»ö¶È¤òÇäµÑ¤·¡¢Íâ·î¤Ë¸½¼ÒÌ¾¤ËÊÑ¹¹¤·¸½»ö¶È¤ò³«»Ï¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÀèÃ¼µ»½Ñ¤Î¶ÈÌ³¡ÊOps¡ËÍ»¹ç»Ù±ç
¡ÚAI solution¡ÛË¡¿Í¸þ¤±ChatGPT¡ÖOps¡Ê¥ª¥×¥¹¡ËAI¡×³«È¯¡¢SaaSaaS¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à³«È¯
¡ÚOps solution¡ÛBizOps/xOps¹½ÃÛ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢OpsÊ¬ÀÏSaaS¡Ö¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¥¯¥é¥¦¥É¡×³«È¯
ÆüËÜAI¶ÈÌ³(Ops)³èÍÑ¶¨²ñ¡ÚJAO¡Û¡ÊJapan AI x Operation Association¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ1-6-5-9F¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¹¡¦¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¥°¥ëー¥×Æâ¡Ë
È¯ÂÆü¡¡¡§2024Ç¯10·î1Æü
²ñ¼ÒHP ¡§https://x-opg.com/
OpsAI ¡§https://x-opg.com/opsai/
¶¨²ñHP ¡§https://x-opg.com/ai-xops/