¡ÚÏ¯Êó¡Û¥ª¥Ã¥È¥¥ã¥¹¥È¡ÊOttocast¡Ë½é¤Î¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥Ç¥¤¥¹¥×¥ì¥¤¡ÖSCREEN FLOW¡×¤¬È¯Çä¡ªÉý¹¤¤¼Ö¼ï¤Ç»È¤¨¤ë¡ªÂç²èÌÌ¤ÇCarPlay¡¿Android Auto¤äYouTube»ëÄ°OK
¤³¤ó¤Ê¤ªÇº¤ß¡¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
- °¦¼Ö¤ËCarPlay¤äAndroid Auto¤Îµ¡Ç½¤¬É¸½àÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
- ½ãÀµ¥Ê¥Ó¤Î²èÌÌ¤¬¾®¤µ¤¯¡¢ÃÏ¿Þ¤ä±ÇÁü¤¬¸«¤Å¤é¤¤
- ¥Ê¥Ó¤ÈÆ°²è¤òÆ±»þ¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤¬¡¢¸½¾õ¤Î¼ÖºÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤ÏÉÔ²ÄÇ½
¤½¤ó¤Ê¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¥ª¥Ã¥È¥¥ã¥¹¥È½é¤Î¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥ªー¥Ç¥£¥ª¡ÖSCREEN FLOW¡×¤Ç¤¹¡£
Amazon¤ª¤è¤Ó³ÚÅ·»Ô¾ì¤Ë¤Æ¹¥É¾ÈÎÇäÃæ¡ª
º£¤À¤±¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»ÜÃæ¡ª
Amazon¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡§
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FJMBD4ZV
¡¦³ä°ú¥³ー¥É¡§NWYNTZKS
¡¦³ä°úÎ¨¡§30%OFF
¡¦Å¬ÍÑ´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î12Æü～10·î3Æü¸ÂÄê
Amazon¤Ç¤´¹ØÆþ¤ÎºÝ¡¢¾åµ¤Î¥¯ー¥Ý¥ó¥³ー¥É¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªÆÀ¤Ë¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨³ä°ú¥³ー¥É¤Ï¾åµ¥ê¥ó¥¯¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¤Î¤ßÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329531&id=bodyimage1¡Û
¡ÖSCREEN FLOW¡×¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ¹
- ÇÛÀþÉÔÍ×¤Ç´ÊÃ±ÀßÃÖ¡§
ÉÕÂ°¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤ò¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤Ë¸ÇÄê¤·¡¢ËÜÂÎ¤òÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤ËÀßÃÖ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£½õ¼êÀÊ¼þÊÕ¤ä¼ÖÎ¾Ãæ±û¡¢±¿Å¾ÀÊÉÕ¶á¤Ê¤É¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î¾ì½ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½ÀÆð¤Ë¼è¤êÉÕ¤±²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÅÅ¸»¤âÉÕÂ°¤Î¥·¥¬ー¥±ー¥Ö¥ë¤ò¼ÖÎ¾¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¥½¥±¥Ã¥È¤Ëº¹¤·¹þ¤à¤À¤±¤Ç¤¹¡£
- Android¥·¥¹¥Æ¥àÆâÂ¢¡§
½é´üÀßÄê¤Ç¤Ï¡¢¸À¸ì¤òÁª¤Ö¤À¤±¤Çµ¯Æ°¤¹¤ë¥·¥ó¥×¥ëÁàºî¤Ç¡¢µ¯Æ°¸å¤Ï¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ËÆÈ¼«¤Î¥á¥Ë¥åー¤¬Å¸³«¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¤Î¥Æ¥¶¥ê¥ó¥°¤ä¼ÖºÜWi-Fi¤ËÀÜÂ³¤¹¤ì¤Ð¡¢YouTube¡¿Netflix¡¿Spotify¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¥¢¥×¥ê¤òÄ¾ÀÜÁàºî¡¦ºÆÀ¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£µ¢¾Ê»þ¤ä½ÂÂÚÃæ¤Ë¤Ï½õ¼êÀÊ¤Ç±Ç²è¤ä¥¢¥Ë¥á¤ò³Ú¤·¤á¡¢¼ÖÃæÇñ¤ÎºÝ¤Ë¤âÂçÊÑÊØÍø¤Ç¤¹¡£
-¥Þ¥¤¥¯¥íSD¥«ー¥ÉÂÐ±þ¡§
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÇÂç256GB¤Þ¤Ç¤ÎTF¡ÊMicroSD¡Ë¥«ー¥É¤ËÂÐ±þ¡£Î¹¹Ô¤äµ¢¾ÊÁ°¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÆ°²è¤ä²»³Ú¤òÊÝÂ¸¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢ÄÌ¿®ÎÁ¥¼¥í¤ÇÄ¹µ÷Î¥¥É¥é¥¤¥Ö¤â²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
- CarPlay/Android Auto¤ò¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹²½¡§
½¾Íè¤Î¤è¤¦¤Ê¥±ー¥Ö¥ëÀÜÂ³¤Ï¤â¤¦ÉÔÍ×¤Ç¤¹¡ª¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÈËÜÀ½ÉÊ¤òBluetoothÀÜÂ³¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢CarPlay¤äAndroid Auto¤òÌµÀþ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Android/iOS¥æー¥¶ーÎ¾Êý¤È¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡£½é²óÀßÄê¸å¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¤«¤±¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¼«Æ°ÀÜÂ³¤µ¤ì¡¢¥Ê¥Ó¤ä²»³Ú¥¢¥×¥ê¤¬²÷Å¬¤Ëµ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£Siri¤äGoogle¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥ÈÂÐ±þ¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÃÏ¿Þ¤Î¥ëー¥È°ÆÆâ¡¢ÅÅÏÃ¤ÎÈ¯¿®¡¦¼õ¿®¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ÎÁ÷¼õ¿®¡¢²»³Ú¤ÎºÆÀ¸¤Ê¤É¤ò´ÊÃ±¤ËÁàºî¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- 11.4¥¤¥ó¥Á¹â²òÁüÅÙ¥â¥Ë¥¿ー¤Ç»ëÇ§ÀÈ´·²¡§
1920¡ß720¤Î¥ï¥¤¥É²èÌÌ¤Ç¡¢ÃÏ¿Þ¤ä±ÇÁü¤ò¤¯¤Ã¤¤êÉ½¼¨¡£Áàºî¤âÄ¾´¶Åª¤Ç¸«¤ä¤¹¤¯¡¢±¿Å¾Ãæ¤Î»ëÇ§À¡¦°ÂÁ´À¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
- Ê¬³ä²èÌÌÉ½¼¨¤Ç¥Ê¥Ó¤â¥¨¥ó¥¿¥á¤âÆ±»þ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡§
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥ªー¥Ç¥£¥ªµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¥«ー¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤È¤·¤Æ¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤Ï5:5¤ÎÊ¬³äÉ½¼¨¤ËÂÐ±þ¡£¥ï¥¤¥É¤Ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¥«ー¥Ê¥Ó¤ÈÆ°²è»ëÄ°·Ï¤È2²èÌÌ¤ÇÉ½¼¨¤Ç¤¤ë¤Î¤ÇÊØÍø¤Ç¤¹¡£²èÌÌ¤¬²£Ä¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢2²èÌÌÉ½¼¨¤â°ãÏÂ´¶¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£±¿Å¾Ãæ¤Ï¥Ê¥Ó¡¢Æ±¾è¼Ô¤Ï¥¨¥ó¥¿¥á¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¤Î¥É¥é¥¤¥Ö»þ´Ö¤¬¤µ¤é¤Ë²÷Å¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¥Ç¥å¥¢¥ëBluetoothÅëºÜ¡§
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï2·ÏÅý¤ÎBluetooth¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÅëºÜ¤·¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡ÊÆþÎÏµ¡´ï¡Ë¤È¥«ー¥ªー¥Ç¥£¥ª¤ä¼ÖºÜ¥¹¥Ôー¥«ー¡Ê½ÐÎÏµ¡´ï¡Ë¤òÆ±»þ¤ËÀÜÂ³²ÄÇ½¡£¥¹¥Þ¥Û¤Î²»³Ú¤ä¥Ê¥Ó²»À¼¤òËÜÀ½ÉÊ¤¬¼õ¿®¡¦Ãæ·Ñ¤·¡¢¥±ー¥Ö¥ë¤Ê¤·¤Ç¼ÖÆâ¥¹¥Ôー¥«ー¤Ø½ÐÎÏ¡£¥¹¥Þ¥ÛÏ¢·È¤ò½Å»ë¤¹¤ëÊý¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥«ー¥ªー¥Ç¥£¥ªÂÐ±þ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥ªー¥Ç¥£¥ª¤Ç¤¹¡£
