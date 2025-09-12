¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤Ê½©¤ÎÈóÆü¾ïÂÎ¸³¡ª¡ÖTHE LIVELY Ê¡²¬ÇîÂ¿¡×¤Ë½©¤Î¼Â¤ê¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Õ¥é¥ïー¥¢ー¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£½ÉÇñ¼Ô°Ê³°¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢·Ý½Ñ¤È¿©Íß¤Î½©¤òËþµÊ¤¹¤ë½©µ¨¸ÂÄê´ë²è¤ò³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥íー¥Ð¥ë¥¨ー¥¸¥§¥ó¥Ä¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³ºê¹ä¡Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ë6¥Ö¥é¥ó¥É12Åï1,200¼¼¤Î¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Û¥Æ¥ë¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Û¥Æ¥ë¤òÅ¸³«¤¹¤ëLIVELY HOTELS(https://www.livelyhotels.com/)¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¡ÖTHE LIVELY Ê¡²¬ÇîÂ¿¡Ê¥¶¡¦¥é¥¤¥Ö¥êーÊ¡²¬ÇîÂ¿¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢1F¥í¥Óー¥é¥¦¥ó¥¸¤Ë¤Æ½©µ¨¸ÂÄê¤Î¥Õ¥é¥ïー¥¢ー¥ÈÅ¸¼¨¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢SNS¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ö#½©¤Î¥é¥¤¥Ö¥êー¥Õ¥©¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Î©¤Á°û¤ß¥Ðー¡ÖSound Sake Stand¡×¤Ç¤Ï½©µ¨¸ÂÄê¥Õー¥É¥á¥Ë¥åー¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
½©µ¨¸ÂÄê´ë²è¡¡ÆÃÀß¥µ¥¤¥È :
https://lvfseasonal.livelyhotels.com/
½ÉÇñ¼Ô°Ê³°¤â³Ú¤·¤á¤ë½©¤ÎË×ÆþÂÎ¸³¡ÖMagic Autumn Harvest¡×
THE LIVELY Ê¡²¬ÇîÂ¿¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î½©¡¢´ÛÆâÁ´ÂÎ¤Ç½©¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë´ü´Ö¸ÂÄê´ë²è¡ÖMagic Autumn Harvest¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ´ë²è¤Ï¡¢¡ÈËâË¡¤ÎÎÏ¡É¤Ç½©¤Î·Ã¤ß¤ò¤µ¤é¤Ë°ú¤Î©¤Æ¤ë¡¢¿©¤È¥¢ー¥È¤ÇºÌ¤ë¼ý³Ïº×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¼Â¤ê¤Îµ¨Àá¤È¸¸ÁÛÅª¤Ê¶õ´Ö¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢THE LIVELY Ê¡²¬ÇîÂ¿¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¿©¤ÎÂÎ¸³¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤âÏÃÂê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¤ー¥Ä¤ä¥«¥¯¥Æ¥ë¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£(¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000454.000007264.html))¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¿Íµ¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¢¤ë¥í¥Óー¥é¥¦¥ó¥¸¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥ïー¥¢ー¥È¤òÍÑ¤¤¤¿¶õ´Ö±é½Ð¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢½©¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎºÌ¤ê¤È¼ñ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¿©¤È¥¢ー¥È¤òÂ¸Ê¬¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î½©¤Ï¡¢THE LIVELY Ê¡²¬ÇîÂ¿¤Ç¡¢¿´Ë¤«¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼Â¤ê¤ÎË¤«¤µ¤È¿¼¤Þ¤ë½©¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Õ¥é¥ïー¥¢ー¥È
¿Íµ¤¥¨¥ê¥¢¤Î¥í¥Óー¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤Ï¡¢½©¤Î¼Â¤ê¤ÎË¤«¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Õ¥é¥ïー¥¢ー¥È¤Ç¶õ´Ö±é½Ð¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¼¹È¤ä»ç¡¢àèàá¤È¤¤¤Ã¤¿¼ý³Ï¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¿§ºÌ¤Ë¡¢¥Àー¥¯¥°¥êー¥ó¤ä¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î²Ö¡¹¤ò½Å¤Í¡¢¿ÀÈëÅª¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë½©¤é¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¡£¾ÈÌÀ¤ä¥µ¥¤¥Íー¥¸¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤È¤ÎÍ»¹ç¤â¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¥«¥Õ¥§¥Ðー¤Ç¤Ï¡¢½©¤ÎÌ£³Ð¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥¤ー¥Ä¤ä¥«¥¯¥Æ¥ë¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥é¥ïー¥¢ー¥È¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢µ¨Àá¸ÂÄê¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÆü»þ¡Û～2025Ç¯10·î31Æü(¶â)
¡Ú¾ì½ê¡Û¡ÖTHE LIVELY Ê¡²¬ÇîÂ¿¡×1 ³¬¥í¥Óー¥é¥¦¥ó¥¸
¡ÚÎÁ¶â¡ÛÆþ¾ìÌµÎÁ¡¡¢¨½ÉÇñ¼Ô°Ê³°¤âÅ¸¼¨¸«³Ø²Ä
¡ÚÏ¢Æ°´ë²è¡ÛSNS¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ö#½©¤Î¥é¥¤¥Ö¥êー¥Õ¥©¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×³«ºÅ
THE LIVELY Ê¡²¬ÇîÂ¿¤Î¸ø¼°Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È(https://www.instagram.com/the_lively_fukuoka_hakata/)¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¡¢2¤Ä¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#¥¶¥é¥¤¥Ö¥êーÊ¡²¬ÇîÂ¿¥Ù¥¹¥È¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö#½©¤Î¥é¥¤¥Ö¥êー¥Õ¥©¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¥Õ¥é¥ïー¥¢ー¥È¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿¥Ýー¥È¥ìー¥È¤ä¥«¥Õ¥§¥Ðー¥á¥Ë¥åー¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¼«Í³¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿³ºº¤Ï¡¢¥Æー¥ÞÀ¤ÈÆÈ¼«À¤ò´ð½à¤Ë¹Ô¤¤¡¢¼õ¾Þ¼Ô¤Ë¤Ï¥Û¥Æ¥ë½ÉÇñ·ô¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥ÐーÍøÍÑ·ô¤Ê¤É¤Î¾ÞÉÊ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú±þÊç´ü´Ö¡Û2025Ç¯9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë～2025Ç¯10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë
¡Ú±þÊçÊýË¡¡Û
£±. THE LIVELY Ê¡²¬ÇîÂ¿¸ø¼°Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È(https://www.instagram.com/the_lively_fukuoka_hakata/)¤ò¥Õ¥©¥íー
£². ½©´ë²è¡ÖMagic Autumn Harvest¡×¤Î¥Õ¥é¥ïー¥¢ー¥È¤ä¥Õ¥é¥ïー¥¢ー¥È¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò»£±Æ
£³. ¡Ö¡ô¥¶¥é¥¤¥Ö¥êーÊ¡²¬ÇîÂ¿¥Ù¥¹¥È¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤È¡Ö#½©¤Î¥é¥¤¥Ö¥êー¥Õ¥©¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤ÆÅê¹Æ¡¡¢¨Åê¹ÆËç¿ô¤ËÀ©¸Â¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¾ÞÉÊ¡Û
¡¦THE LIVELY Ê¡²¬ÇîÂ¿ ½ÉÇñ¥Ú¥¢·ô¡¡3ÁÈ¡Ê£±Çñ¡¢µÒ¼¼¥¿¥¤¥×¡§¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥À¥Ö¥ë¡¢Ä«¿©ÉÕ¤¡Ë
¡¦¥Û¥Æ¥ëÊ»Àß¥ì¥¹¥È¥é¥óTHE LIVELY KITCHENÊ¡²¬ÇîÂ¿¡¡¥Ç¥£¥Êー¥³ー¥¹¥Ú¥¢·ô¡¡2ÁÈ
¡¦¥«¥Õ¥§¥É¥ê¥ó¥¯·ô¡¡5Ì¾
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¡¦Â¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÌÂÏÇ¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤´ÇÛÎ¸¤Î¾å¡¢»£±Æ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£»°µÓ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿»£±Æ¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¸·Àµ¤Ê¿³ºº¤Ë¤è¤ê¡¢¼õ¾Þ¼Ô¤Ë¤Ï2025Ç¯11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤ËInstagram¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë¤Æ¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¾ÞÉÊ¤Î»ÈÍÑ´ü¸Â¤Ï¡¢2025Ç¯11·î17Æü¡Ê·î¡Ë～2026Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¡Ê¢¨ÅÚÍË¡¢ÆüÍË¡¢½ËÆü¤ò½ü¤¯¡Ë¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¼õ¾Þ»þ¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Õ¥©¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢¼õ¾Þ¤ÎÍÌµ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢Åê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ª¼Ì¿¿¤òInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ä¸ø¼°HP¤Ê¤É¡¢ÊÀ¼Ò¤ÎÇÞÂÎ¤Ç¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Í¼¹ï2»þ´Ö¤ÎÈóÆü¾ïÂÎ¸³¡ÖSound Sake Stand¡×¤Ë½©µ¨¸ÂÄê¥Õー¥É¥á¥Ë¥åー¤¬ÅÐ¾ì
£¸·î¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¿·´ë²è¡ÖSound Sake Stand¡×¤Ï¡¢Ê¡²¬¤é¤·¤¤Î©¤Á°û¤ßÊ¸²½¤ò¥Û¥Æ¥ë¥é¥¦¥ó¥¸¤ÇºÆ¸½¡£ËèÈÕ17:00～19:00¡¢DJ¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÆüÂØ¤ï¤ê²»³Ú±é½Ð¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÃÏ¼ò¤äÊ¡²¬¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿©ºà¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Õー¥É¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î½©¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¥á¥Ë¥åー¤Ë²Ã¤¨¡¢½©µ¨¸ÂÄê¥Õー¥É3¼ï¤¬ÅÐ¾ì¡£
½ÉÇñ¼Ô°Ê³°¤âµ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤Ç¤¡¢ÃÏ¸µ¤È¥Û¥Æ¥ë¥«¥ë¥Á¥ãー¤¬¸òº¹¤¹¤ëTHE LIVELY Ê¡²¬ÇîÂ¿¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈóÆü¾ï¤ÎÍ¼¹ïÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡Ê¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000452.000007264.html)¡Ë
Sound Sake Stand ½©µ¨¸ÂÄê¥Õー¥É¥á¥Ë¥åー ¡¡¡ã～2025Ç¯10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë>
²èÁü¾åÃÊº¸¤«¤é¡§
¡ÖÆî±»¤ÈÀ¾µþÌ£Á¹¤Î¥¦¥Õ¥Þ¥è¡×500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ö½©ºú¤ÈÌÚ¤Î»Ò¤Î¥ª¥¤¥ë¥µー¥Ç¥£¥ó¡×600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
²èÁü²¼ÃÊ¡§
¡Ö½©Åáµû¤ÎÌÀÂÀ¥íー¥ë¤ÈÎµÅÄÍÈ¤²¡×700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
THE LIVELY Ê¡²¬ÇîÂ¿¡¡»ÜÀß³µÍ×
½êºßÃÏ ¢©810-0801 Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶èÃæ½§ 5-2-18
¥¢¥¯¥»¥¹ ÃÏ²¼Å´¶õ¹ÁÀþ¡ÖÃæ½§ÀîÃ¼¡×±Ø¤è¤êÅÌÊâ 1Ê¬¡¢JR¡ÖÇîÂ¿¡×±Ø¤è¤ê¥¿¥¯¥·ー10Ê¬¡¢Ê¡²¬¶õ¹Á¤è¤ê¥¿¥¯¥·ー20Ê¬
Web(https://www.livelyhotels.com/ja/thelivelyfukuoka/) / Instagram(https://www.instagram.com/the_lively_fukuoka_hakata/)
THE LIVELY¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
LIVELY HOTELS¤Ë¤ª¤±¤ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢Åìµþ¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬¤Ë¤ÆÅ¸³«Ãæ¡£¥Û¥Æ¥ë¤ò¡ÖÇñ¤Þ¤ë¾ì½ê¡×¤«¤é¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤«¤é¿Í¤È¾ðÊó¤Èµ¡²ñ¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì½ê¡×¤Ø¡£¶áÇ¯¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÎÄó¶¡²ÁÃÍ¤ÏµÞÂ®¤ËÊÑ²½¤·¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ËÍè¤ëÌÜÅª¤ÏÂç¤¤¯Â¿ÍÍ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¥Æ¥ë¤Ï¤â¤Ï¤ä¡ÖÇñ¤Þ¤ë¾ì½ê¡×¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Êë¤é¤¹¾ì½ê¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢»Å»ö¤ò¤¹¤ë¾ì½ê¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢¿©»ö¤ä¤ª¼ò¤ò³Ú¤·¤à¾ì½ê¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÈ¯¿®¾ì½ê¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢¿·¤·¤¤Ê¸²½¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¾ì½ê¤Ë¤â¤Ê¤êÆÀ¤ëÂ¿ÍÍ¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Û¥Æ¥ë»Ô¾ì¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥ó¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¯¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ò¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤«¤é¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¾ðÊó¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢µ¡²ñ¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì¡×¤ÈºÆÄêµÁ¤·¡¢THE LIVELY ¤ò¤è¤ê¼«Í³¤Ç¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤Ë°î¤ì¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥íー¥Ð¥ë¥¨ー¥¸¥§¥ó¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡¡ ¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥íー¥Ð¥ë¥¨ー¥¸¥§¥ó¥Ä(https://www.global-agents.co.jp/)¡¡
ÂåÉ½¼èÄùÌò ¡¡»³ºê¡¡¹ä
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡¡¢©150-0011 ½ÂÃ«¶èÅì1ÃúÌÜ29-3
¥°¥íー¥Ð¥ë¥¨ー¥¸¥§¥ó¥Ä¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»ö¶È
LIVE¡§¥½ー¥·¥ã¥ë¥¢¥Ñー¥È¥á¥ó¥È(https://www.social-apartment.com/)46ÅïÌó3,000¼¼±¿±Ä
STAY¡§¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Û¥Æ¥ë12ÅïÌó1,200¼¼¤ò±¿±Ä¡£¡¡LIVELY HOTELS(https://www.livelyhotels.com/)
WORK¡§¥Û¥Æ¥ë°ìÂÎ·¿¥ïー¥¯¥×¥ì¥¤¥¹¡Ö.andwork(https://www.xandwork.com/)¡×¤ò±¿±Ä
DINE¡§¥½ー¥·¥ã¥ë¥¢¥Ñー¥È¥á¥ó¥È¡¦¥Û¥Æ¥ëÊ»Àß¤Î°û¿©»ÜÀß¤È¤·¤Æ12Å¹ÊÞ¤ò±¿±Ä
WASH¡§¥½ー¥·¥ã¥ë¥é¥ó¥É¥êー¡ÖSooo LIQUID¡×¤ò±¿±Ä
LEARN¡§ÊÀ¼Ò¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆþµï¼Ô¤äÍøÍÑ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÍÍ¡¹¤ÊÀ®Ä¹¤äÈ¯¸«¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡