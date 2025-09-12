¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦GC¤ª¤è¤ÓGC-MS»Ô¾ìÄ´ºº¡§2031Ç¯¤Þ¤ÇCAGR4.6%¤ÇÀ®Ä¹Í½Â¬
2025Ç¯9·î12Æü¡¢YH Research³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡¢Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ëGC¤ª¤è¤ÓGC-MS»Ô¾ì¤Î¥È¥Ã¥×´ë¶È¥é¥ó¥¥ó¥°¤È»Ô¾ì¥·¥§¥¢ 2025¡×¤òÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢2020Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎGC¤ª¤è¤ÓGC-MS»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ê¥Çー¥¿¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÑÅÓ¤´¤È¤ÎÀ½ÉÊ¥È¥ì¥ó¥É¤ä»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¼çÍ×¤ÊÀ½Â¤¡¦¾ÃÈñÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ü¤·¤¯Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çä¾å¡¢ÈÎÇäÎÌ¡¢Ê¿¶Ñ²Á³Ê¡¢Ç¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¤È¤¤¤Ã¤¿»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Î»ØÉ¸¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼çÍ×´ë¶È¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ä¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ü¤·¤¯É¾²Á¡£ºÇ¸å¡¢µ»½Ñ³×¿·¤ä¿·À½ÉÊ¤Î»Ô¾ìÅêÆþ¤ÎÆ°¸þ¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢´ë¶È¤ÎÀïÎ¬ºöÄê¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
YH Research¤Ë¤è¤ë¤È¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëGC¤ª¤è¤ÓGC-MS¤Î»Ô¾ì¤Ï2024Ç¯¤Î1787É´ËüÊÆ¥É¥ë¤«¤é2031Ç¯¤Ë¤Ï2389É´ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢2025Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤Î´Ö¤ËCAGR¤Ï4.6%¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ô¾ì¶èÊ¬¤È¾ÜºÙÊ¬ÀÏ
GC¤ª¤è¤ÓGC-MS»Ô¾ì¤Ï¡¢À½ÉÊ¡¢ÍÑÅÓ¡¢´ë¶È¡¢ÃÏ°è¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¤äÀ®Ä¹¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·¡¤ê²¼¤²¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£
1.À½ÉÊ¥«¥Æ¥´¥êーÊÌ¡§Gas Chromatography System¡¢ GC-MS Systems
³ÆÀ½ÉÊ¤ÎÇä¾å¡¢ÈÎÇä¿ôÎÌ¡¢²Á³ÊÆ°¸þ¤ò¾ÜºÙ¤ËÄ´ºº¤·¡¢¶¥ÁèÎÏ¤Î¤¢¤ëGC¤ª¤è¤ÓGC-MSÀ½ÉÊ¤äÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÎÎ°è¤òÆÃÄê¤·¤Þ¤¹¡£
2.ÍÑÅÓÊÌ»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¡§General & Environmental Testing¡¢ Agriculture & Food¡¢ Academia¡¢ Oil & Gas¡¢ Government Test¡¢ Others
ÍÑÅÓ¤´¤È¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¼ûÍ×ÊÑ²½¡¢¶È³¦ÊÌ¤ÎÀ®Ä¹·¹¸þ¤ò²òÀÏ¤·¡¢GC¤ª¤è¤ÓGC-MS¤Î»Ô¾ìÅ¸³«¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£
3.¼çÍ×´ë¶ÈÊÌÆ°¸þ¡§Agilent Technology¡¢ Shimadzu¡¢ PerkinElmer¡¢ Thermo Fisher Scientific¡¢ Bruker¡¢ Techcomp¡¢ LECO¡¢ Beifen-Ruili¡¢ Fuli Instruments¡¢ GL Sciences¡¢ Suzhou Anyeep¡¢ Beijing PERSEE
GC¤ª¤è¤ÓGC-MS»Ô¾ì¤ò¥êー¥É¤¹¤ë´ë¶È¤Î»ö¶ÈÀïÎ¬¡¢¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¡¢Çä¾å¥·¥§¥¢¤Ê¤É¤òÈæ³Ó¤·¡¢³Æ¼Ò¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
4.ÃÏ°è»Ô¾ì¤ÎÅ¸Ë¾¡§ËÌÊÆ¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¡¢ÆîÊÆ¡¢ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«
³ÆÃÏ°è»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¥É¥é¥¤¥Ðー¡¢µ¬À©´Ä¶¡¢·ÐºÑ¾õ¶·¤Ê¤É¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢GC¤ª¤è¤ÓGC-MS»Ô¾ì¤ÎÃÏ°èÊÌ¤ÎÆÃÄ§¤Èº£¸å¤ÎÈ¯Å¸²ÄÇ½À¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅö¥ì¥Ýー¥È¤ÎÌÜ¼¡¡Û
Âè1¾Ï¡§GC¤ª¤è¤ÓGC-MS»Ô¾ì¤ÎÄêµÁ¡¢µ¬ÌÏ¡¢À®Ä¹Í½Â¬¤Ë²Ã¤¨¡¢¶È³¦¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¤³¦»Ô¾ì¤ª¤è¤ÓÃæ¹ñ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÇä¾å¹â¡¢ÈÎÇäÎÌ¡¢Ê¿¶Ñ²Á³Ê¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹Í»¡¤·¤Þ¤¹¡£
Âè2¾Ï¡§GC¤ª¤è¤ÓGC-MS¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×´ë¶È¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢Çä¾å¡¢ÈÎÇäÎÌ¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢³Æ´ë¶È¤Î»Ô¾ìÀïÎ¬¤äº£¸å¤ÎÀ®Ä¹Êý¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯É¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê2020～2025¡Ë
Âè3¾Ï¡§GC¤ª¤è¤ÓGC-MS¤ÎÃæ¹ñ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Çä¾å¡¢ÈÎÇäÎÌ¡¢Ê¿¶Ñ²Á³Ê¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢¶È³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÊ¬ÀÏ¡¦É¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê2020～2025¡Ë
Âè4¾Ï¡§¼çÍ×¤ÊÀ¸»ºÃÏ°è¤ÎÀ¸»ºÎÌ¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡¢Í½Â¬¤ò¼¨¤·¡¢³ÆÃÏ°è¤ÎÀ®Ä¹²ÄÇ½À¤òÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¤òÍÑ¤¤¤ÆÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢GC¤ª¤è¤ÓGC-MS»Ô¾ì¤ÎÃÏ°èÊÌ¤ÎÈ¯Å¸Æ°¸þ¤òÇÄ°®¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê2020～2031¡Ë
Âè5¾Ï¡§GC¤ª¤è¤ÓGC-MS¤Î»º¶È¥Á¥§ー¥ó¹½Â¤¤ò¾Ü¤·¤¯Ê¬ÀÏ¤·¡¢Àî¾å¡¢ÀîÃæ¡¢Àî²¼¤Î³Æ¥»¥°¥á¥ó¥È¤òÊñ³çÅª¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥»¥°¥á¥ó¥È¤¬»Ô¾ì¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ä¡¢¶È³¦Æâ¤Ç¤ÎÁê¸ßºîÍÑ¤È¶¥ÁèÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤·¤Þ¤¹¡£
Âè6¾Ï¡§GC¤ª¤è¤ÓGC-MS»Ô¾ì¤òÀ½ÉÊ¥«¥Æ¥´¥êー¤´¤È¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢³Æ¥¿¥¤¥×¤ÎÇä¾å¡¢ÈÎÇäÎÌ¡¢Ê¿¶Ñ²Á³Ê¡¢Ç¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¤Î¿ä°Ü¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£¸å¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÍ½Â¬¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê2020～2031¡Ë
