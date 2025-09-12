¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥ì¥ÓÍÑÅÅ°µ°ÂÄê´ï¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì2025Ç¯¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡ÊÃ±Áê¡¢»°Áê¡Ë¡¦Ê¬ÀÏ¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯É½
2025Ç¯9·î12Æü
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢À¤³¦¤Î»Ô¾ìÄ´ºº»ñÎÁÈÎÇä¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÍÑÅÅ°µ°ÂÄê´ï¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì2025Ç¯¡×Ä´ºº»ñÎÁ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÍÑÅÅ°µ°ÂÄê´ï¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢Æ°¸þ¡¢Í½Â¬¡¢´ØÏ¢´ë¶È¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼ç¤Ê·ÇºÜÆâÍÆ
________________________________________
»Ô¾ì³µÍ×
ºÇ¿·¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Æ¥ì¥ÓÍÑÅÅ°µ°ÂÄê´ï¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï2023Ç¯¤ËXXXÉ´ËüÊÆ¥É¥ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢2030Ç¯¤Ë¤ÏXXXÉ´ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í½Â¬´ü´ÖÃæ¤ÎÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¤ÏXXX%¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÍÑÅÅ°µ°ÂÄê´ï¤Î»º¶È¥Á¥§ー¥ó¤ÎÈ¯Å¸¾õ¶·¡¢²ÈÄíÍÑ¡ÊÃ±Áê¡¢»°Áê¡Ë¡¢¾¦¶ÈÍÑ¡ÊÃ±Áê¡¢»°Áê¡Ë¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢¤µ¤é¤ËÀè¿Ê¹ñ¤ª¤è¤Ó¿·¶½¹ñ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×´ë¶È¤Î³èÆ°¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÀèÃ¼µ»½Ñ¤äÆÃµö¡¢±þÍÑÊ¬Ìî¡¢ºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
¼çÍ×´ë¶È¤ÎÊ¬ÀÏ
»Ô¾ì¤Î¼çÍ×´ë¶È¤Ë¤Ï V-Guard Industries Ltd¡¢Luminous¡¢Livguard¡¢Servokon¡¢Microtek¡¢Giomex¡¢Kalakriti Infotech Pvt ¡ÊDenen¡Ë¡¢Candes¡¢Zodin¡¢Monitor¡¢Dachi¡¢Keeline¡¢Capri ¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ´ë¶È¤ÎºâÌ³¾õ¶·¡¢À½ÉÊ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¡¢¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¡¢ÀïÎ¬¤¬Ê¬ÀÏ¤µ¤ì¡¢»Ô¾ì¤Ç¤Î°ÌÃÖÉÕ¤±¤ä¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
¶¥Áè´Ä¶
¶¥Áè¾õ¶·¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ç¤Ï¡¢³Æ´ë¶È¤ÎÇä¾å¿ôÎÌ¡¢¼ý±×¡¢À¤³¦»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤¬Èæ³Ó¤µ¤ì¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Î¶¥Áè¤Î¹½¿Þ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥êー¥Ç¥£¥ó¥°´ë¶È¤È¿·µ¬»²Æþ´ë¶È¤Î´Ø·¸À¤ä¡¢º¹ÊÌ²½¤ÎÊý¸þÀ¤¬ÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
ÃÏ°èÊÌ»Ô¾ìÆ°¸þ
ÃÏ°èÊÌÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ËÌÊÆ¤ª¤è¤Ó²¤½£¤ÏÀ¯ÉÜ¤Î»Üºö¤ä¾ÃÈñ¼Ô°Õ¼±¤Î¸þ¾å¤òÇØ·Ê¤Ë°ÂÄêÅª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¡¢¤È¤ê¤ï¤±Ãæ¹ñ¤Ï²¢À¹¤Ê¹ñÆâ¼ûÍ×¡¢À¯ºö»Ù±ç¡¢¶¯ÎÏ¤ÊÀ½Â¤´ðÈ×¤Ë¤è¤êÀ¤³¦»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥ó¥É¤äÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ç¤â¼ûÍ×³ÈÂç¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆîÊÆ¤äÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¤â¥¤¥ó¥Õ¥éÈ¯Å¸¤ä·ÐºÑÀ®Ä¹¤òÇØ·Ê¤Ë»Ô¾ì³ÈÂç¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
________________________________________
¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¦ÍÑÅÓÊÌ»Ô¾ì
»Ô¾ì¤ÏÀ½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ¤Ë¡ÖÃ±Áê¡×¤È¡Ö»°Áê¡×¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¡¢ÍÑÅÓÊÌ¤Ë¤Ï¡Ö²ÈÄíÍÑ¡×¤È¡Ö¾¦¶ÈÍÑ¡×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£2019Ç¯¤«¤é2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Î³Æ¶èÊ¬¤Ë¤ª¤±¤ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤äÀ®Ä¹Î¨¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ûÍ×¤ÎÊÑ²½¤ä±þÍÑÊ¬Ìî¤Î¹¤¬¤ê¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
¹ñÊÌ»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¤ÈÍ½Â¬
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢2017Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¼çÍ×¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÈÎÇä¿ôÎÌ¡¢¾ÃÈñ³Û¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢2025Ç¯¤«¤é2030Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÃÏ°èÊÌ¡¦¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¦ÍÑÅÓÊÌ¤Î»Ô¾ìÍ½Â¬¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÆ¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢±Ñ¹ñ¡¢Ãæ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢¥¤¥ó¥É¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤Î·ÐºÑ´Ä¶¤ä¾ÃÈñ¼Ô¹ÔÆ°¤Î°ã¤¤¤¬À°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
»Ô¾ì¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹
»Ô¾ìÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ï¡¢²ÈÄíÅÅ²½À½ÉÊ¤ÎÉáµÚ³ÈÂç¡¢ÅÅÎÏ¶¡µë¤ÎÉÔ°ÂÄêÀ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¼ûÍ×¡¢À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ëÅÅÎÏÉÊ¼Á¸þ¾å»Üºö¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Æ³Æþ¥³¥¹¥È¤äÀ½ÉÊ¤ÎÂÑµ×À¡¢²Á³Ê¶¥Áè¤Ê¤É¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ýー¥¿ー¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥Õ¥©ー¥¹Ê¬ÀÏ¤òÄÌ¤¸¡¢¶¡µë¶È¼Ô¤äÂåÂØÀ½ÉÊ¡¢¿·µ¬»²Æþ¤Î¶¼°Ò¤Ê¤É¤¬À°Íý¤µ¤ì¡¢¶È³¦¹½Â¤¤¬ÂÎ·ÏÅª¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー
