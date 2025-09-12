¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Î¼øÆýÍÑÉÊ»Ô¾ì¤Ï2024Ç¯¤Î19²¯¥É¥ë¤«¤é2033Ç¯¤Ë¤Ï42²¯¥É¥ë¤ËµÞÀ®Ä¹¤·¡¢Ç¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨8.8%¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·
À¤³¦¤Î¼øÆýÍÑÉÊ»Ô¾ì¤Ï¡¢2024Ç¯¤Î19²¯ÊÆ¥É¥ë¤«¤é2033Ç¯¤Ë¤Ï42²¯ÊÆ¥É¥ë¤Ë³ÈÂç¤·¡¢2025Ç¯¤«¤é2033Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤Ë8.8%¤È¤¤¤¦·øÄ´¤ÊÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¤òµÏ¿¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤À®Ä¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢Æý»ù¤Î·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¡¢Êì¿Æ¤Ë¤è¤ëÊìÆý°é»ù¤Î¼ÂÁ©¤ÎÁý²Ã¡¢¤½¤·¤Æ¼øÆýÍÑÉÊ¤Ë¤ª¤±¤ëµ»½Ñ³×¿·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸£°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬»Ô¾ì³ÈÂç¤ò¸£°ú
Æý»ù¤ÎÌÈ±ÖÎÏ¤ÈÊì¿Æ¤Î·ò¹¯¤ÎÎ¾Êý¤ËÂÐ¤¹¤ëÊìÆý°é»ù¤ÎÍøÅÀ¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ï¡¢¼øÆýÍÑÉÊ¤Î¼ûÍ×¤òÂç¤¤¯²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤ÎÊÝ·òµ¡´Ø¤äÀ¯ÉÜ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢ÊìÆý°é»ù¤òÆý»ù¤Î±ÉÍÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍýÁÛÅª¤ÊÊýË¡¤È¤·¤Æ¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ºñÆý´ï¡¢¼øÆýËí¡¢¼øÆý¥Ö¥é¡¢ÊÝÂ¸ÉÓ¤Ê¤É¤ÎÀ½ÉÊ¤ÎºÎÍÑ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥æー¥¶ー¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ëµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ
¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ»Ô¾ì¤Î¼çÍ×¤Ê¿ä¿ÊÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½Âå¤Î¼øÆýÍÑÉÊ¤Ï¡¢Êì¿Æ¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¡¢²÷Å¬À¡¢ÍøÊØÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¹âÅÙ¤Êµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÅÅÆ°ºñÆý´ï¤Ï¡¢ÀÅ²»Àß·×¡¢µÛ°ú¥ì¥Ù¥ë¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¡¢ºñÆý¾õ¶·¤ò¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÀÜÂ³¤È¤¤¤Ã¤¿µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±ÍÍ¤Ë¡¢¿Í´Ö¹©³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤¿¼øÆý¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¥Ý¥ó¥×¤Ï¡¢¼øÆý¥×¥í¥»¥¹¤ò´ÊÁÇ²½¤·¡¢Àè¿Ê¹ñ¤ª¤è¤Ó¿·¶½¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë»Ô¾ì¿»Æ©Î¨¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤È»Ô¾ìÆ°¸þ
¼øÆýÍÑÉÊ»Ô¾ì¤Ï¡¢ºñÆý´ï¡¢¼øÆý¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¼øÆý¥«¥Ðー¡¢¼øÆý¥Ö¥é¡¢¼ýÇ¼ÍÑÉÊ¤ËÂçÊÌ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÀ½ÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ºñÆý´ï¤Ï¡¢Æ¯¤¯Êì¿Æ¤ÎÁý²Ã¤È»þ´Ö¸úÎ¨¤ÎÎÉ¤¤¼øÆý¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î¥Ëー¥º¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇ¤âµÞÂ®¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¬Ìî¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ýÇ¼ÍÑÉÊ¤È¼øÆýÉþ¤â¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÍøÊØÀ¤È±ÒÀ¸»Ö¸þ¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¡¢Ãå¼Â¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°èÊÌ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È
ËÌÊÆ¤È¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ï¡¢²Ä½èÊ¬½êÆÀ¤ÎÁý²Ã¡¢·¼È¯³èÆ°¡¢¤½¤·¤Æ¹âÅÙ¤Ê°åÎÅ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë¤è¤ê¡¢¸½ºßÂç¤¤Ê»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ï¡¢ÅÔ»Ô²½¡¢½÷À¤ÎÏ«Æ¯ÎÏ»²²ÃÎ¨¤Î¸þ¾å¡¢¤½¤·¤ÆÊì»ÒÊÝ·ò¥×¥í¥°¥é¥à¤Ø¤ÎÀ¯ÉÜ»Ù±ç¤Î¶¯²½¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¹âÀ®Ä¹»Ô¾ì¤È¤·¤ÆÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¡¢¥¤¥ó¥É¡¢ÆüËÜ¤È¤¤¤Ã¤¿¹ñ¡¹¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ëÀ¤Âå¤ÎÊì¿Æ¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¤òÈ¿±Ç¤·¡¢¹âµé¼øÆýÍÑÉÊ¤ÎÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¤Î²ÝÂê¤Èµ¡²ñ
·øÄ´¤ÊÀ®Ä¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢»Ô¾ì¤Ï¹âÅÙ¤Ê¼øÆýÍÑÉÊ¤Î¹â²Á³Ê¤ä¡¢°ìÉôÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÊ¸²½Åª¾ãÊÉ¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢e¥³¥Þー¥¹¤Î¿»Æ©¡¢¤½¤·¤ÆÀ½ÉÊ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þー¥È¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡¢´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤ÁÇºà¡¢Â¿µ¡Ç½¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë´ë¶È¤¬¡¢º£¸å¿ôÇ¯´Ö¤ÇÂç¤¤Ê»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¼øÆýÍÑÉÊ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×´ë¶È
¥á¥Ç¥éAG
¥¢¥¥åー¥È¡¦¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¥º
¥¢¥á¥À¼Ò¡Ê¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Ð¥¤¥ª¥á¥Ç¥£¥«¥ë¼Ò¡Ë
¥¢¥ë¥É¡¦¥á¥Ç¥£¥«¥ëAG
¥¢¥ë¥Ä¥¡¥Ê
¥Ù¥¤¥êー¡¦¥á¥Ç¥£¥«¥ë
¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥Ó¥åー¥È¥Êー
¥Ï¥¤¥¸¥¢¡¦¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡¦¥°¥ëー¥×
¥«¥ô¥§¥³
¥Ô¥¸¥ç¥ó
¥³ー¥Ë¥ó¥¯¥ì¥±¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹N.V.
¥ê¥ó¥³¡¦¥Ù¥Óー¡¦¥Þー¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥º¡¦¥ïー¥¯¥¹
