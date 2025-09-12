SDGs¤ò¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¡¢³Ú¤·¤¯È¯¿®¡ªÊ¡°æ¸©»ª¹¾»Ô¤Ç¡ÖSDGs¥Õ¥§¥¹2025¡×¡¢9·î20Æü¡¢21Æü¤ËÀ¾»³¸ø±à¤Ç³«ºÅ
¡¡Ê¡°æ¸©»ª¹¾»Ô¤Ï2025Ç¯9·î20Æü(ÅÚ)¡¢21Æü(Æü)¡¢SDGs¤ò¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¡¢³Ú¤·¤¯È¯¿®¡¦ÂÎ´¶¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤á¤¬¤Í¤Î¤Þ¤Á¤µ¤Ð¤¨SDGs¥Õ¥§¥¹2025¡×¤ò»ª¹¾»ÔÀ¾»³¸ø±à¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¤ä¡¢»ÔÆâ³°¤Î´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Ë¤è¤ë¥Öー¥¹½ÐÅ¸¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¡¢SDGs¤ÎÃ£À®¤Ë¸þ¤±°ì¿Í°ì¿Í¤¬¼«Ê¬¤´¤È¤È¤·¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£4²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¼ã¼Ô»ëÅÀ¤Ç¹Í°Æ¤·¤¿¹ÔÆ°ÌÜÉ¸¡Ö¤µ¤Ð¤¨¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ç(¥¨¥¤¥È)¡×¤òÄÌ¤·¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¡¢Í·¤ó¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ë¥Õ¥§¥¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æー¥¸¡£»ª¹¾»Ô¤Ï2023Ç¯ÅÙ¤«¤é¡¢Åìµþ¥¬ー¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊTGC¡Ë¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë㈱W TOKYO¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Î㈱LDH JAPAN¤ÈÏ¢·È¤·¡¢SDGs¤Î¿ä¿Ê¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÃÏÊýÁÏÀ¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡Ö¤á¤¬¤Í¤Î¤Þ¤Á¤µ¤Ð¤¨±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ï¤½¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢¡Ö¡È¤µ¤Ð¤¨¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ç¡É¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó produced by TGC¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¤ä¡¢¡ÖLDH ¥À¥ó¥¹¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¥·¥çー¡×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡20Æü13:30¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¤Ç¤Ï¡¢»ª¹¾»Ô¤ÇÀ¹¤ó¤ÊÁ¡°Ý»º¶È¤òÀ¸¤«¤·¡¢»ÔÆâ¤Î¹©¾ì¤«¤éÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ëÃ¼ºà¤òÍÑ¤¤¤Æºî¤Ã¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ò¡¢Åìµþ¥¬ー¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥È¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤¿¤Á¤¬ÃåÍÑ¤·¤ÆÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ÏÊ¡°æÊ¸²½ÉþÁõ³Ø±¡¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤ÈÁÏÂ¤À¤ÇÀ½ºî¡£¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢³á¸¶³ð½í¤µ¤ó¡¢MINAMI¤µ¤ó¡¢Â¼Ã«¤Ï¤ë¤Ê¤µ¤ó¡¢ÊÆß·¤ê¤¢¤µ¤ó¡¢¤ê¤ó¤«¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¸øÊç¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿¥¥Ã¥º¥â¥Ç¥ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¸«¤Ä¤±¤è¤¦¡ª¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬»×¤¤»×¤¤¤ËSDGs¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤È°ì½ï¤Ë¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¡¢SDGs¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥Æー¥¸MC¤Ï¡¢¡Ö¤µ¤Ð¤¨Ì¥ÎÏÈ¯¿®¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡×¤Ç¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¿ô200ËüÄ¶¤ò¸Ø¤ë¡Ö¤¯¤ì¤¤¤¸ー¤Þ¤°¤Í¤Ã¤È¡×¤Î3¿Í¤¬Ì³¤á¡¢À¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡20Æü14:10¤«¤é¤ÎLDH ¥À¥ó¥¹¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¥·¥çー¤Ç¤Ï¡¢EXILE TETSUYA¤µ¤ó¤È¡¢THE RAMPAGE¤Î´äÃ«æÆ¸ã¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£»ª¹¾¹â¹»¥À¥ó¥¹Æ±¹¥²ñ¤È¤Î¥À¥ó¥¹¥³¥é¥Ü¤ä¡¢»ÔÆâ¤Î±à»ù¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¥À¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¦¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡20Æü¤Î¥¹¥Æー¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤ÎÆþ¾ì¤Ï»öÁ°¿½¤·¹þ¤ßÀ©¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¡¢¿½¤·¹þ¤ß¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤«¤é¡£9·î18Æü(ÌÚ)ÄùÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡¡SDGs¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÌó40¤Î´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Ê¤É¤¬½ÐÅ¸¤¹¤ë¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¥µ¥¹¥Æ¤Ê¥Öー¥¹¡×¡Ê20¡¢21Æü³«ºÅ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÉÊ¤ÎÈÎÇä¤äÀ©ºîÂÎ¸³¤Ê¤É¤òÂ¿ºÌ¤Ê´ë²è¤òÄÌ¤·¤ÆSDGs¤ò¼ÂÁ©¡£¥Öー¥¹¤ò½ä¤Ã¤Æ¥¯¥¤¥º¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤È·ÊÉÊ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡ÖSDGs¥Ñー¥¯Ãµ¸¡¡ª¡×¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤É¤â¤ÎÍ·¤Ó¾ì¡×¤Ë¤Ï¡¢¾ã¤¬¤¤¤ÎÍÌµ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥ÖÍ·¶ñ¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¤Ï¤¿¤é¤¯¤¯¤ë¤Þ¤Î¾è¼Ö¤ä¥Ë¥åー¥¹¥Ýー¥Ä¤âÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡21Æü¤Î¥¹¥Æー¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¡¢¶õ¼ê¡¢²»³Ú¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÈ¯É½¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://fes.sabae-sdgs.jp/
¡¡²ñ¾ì¤ÎÀ¾»³¸ø±àÆâ¤Ë¤¢¤ë»ª¹¾»ÔÀ¾»³Æ°Êª±à¤Ï2025Ç¯¤Ë³«±à40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢ËèÇ¯9·îÂè3ÅÚÍËÆü¤Ï¡Ö¹ñºÝ¥ì¥Ã¥µー¥Ñ¥ó¥À¥Çー¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Þ¥¹¥³¥Ã¥ÈÅªÂ¸ºß¤Î¥ì¥Ã¥µー¥Ñ¥ó¥À¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÂ¿ºÌ¤Ê´ë²è¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¥ì¥Ã¥µー¥Ñ¥ó¥À¤Î¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¤ò9·î20Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¤ËÂ³¤¯Âè2ÃÆ¤Ç¡¢¥ì¥¢¥«ー¥É2¼ï¤ò´Þ¤à11¼ïÎà¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç200±ß¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿9·î20Æü¤«¤é¡¢¥ì¥Ã¥µー¥Ñ¥ó¥À¤Î¼Â¼Ì²èÁü¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Ê¡°æÅ´Æ»¼ÖÎ¾¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°ÅÅ¼Ö¤Î±¿¹Ô¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢8·î23Æü(ÅÚ)¤«¤é¥ì¥Ã¥µー¥Ñ¥ó¥À¤ÈÊ¡°æÅ´Æ»ÅÅ¼Ö¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÊ¡°æÅ´Æ»ÆÃÊÌÀÚÉä¤âÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤ÎÆÃÊÌÀÚÉä¤Ï9·î20Æü¤«21Æü¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ë»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ç¡¢Ê¡°æÅ´Æ»Ê¡ÉðÀþ¤ÎÍ¿Í±Ø¤ÇÁ°Çä¤ê¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÂç¿Í500±ß¡¢¾®¿Í250±ß¡Ë
¤µ¤Ð¤¨3Âç¥Õ¥§¥¹
¡¡SDGs¥Õ¥§¥¹³«ºÅÆü¤Î2025Ç¯9·î20Æü(ÅÚ)¡¢21Æü(Æü)¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤á¤¬¤Í¥Õ¥§¥¹¡×¤È¡Ö¤µ¤Ð¤¨ÌçÁ°¤Þ¤Ä¤ê¡×¤â»ª¹¾»ÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¤µ¤Ð¤¨3Âç¥Õ¥§¥¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢»ª¹¾¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ìÅÙ¤ËÂÎ´¶¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯¤Ï»ª¹¾»ÔÀ©70¼þÇ¯¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤âµÇ°¤·¡¢㈱¾®³Ø´Û¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¡¢¤µ¤Ð¤¨3Âç¥Õ¥§¥¹¤ò½ä¤ë¡Ö¥³¥í¥³¥í¥³¥ß¥Ã¥¯¥¯¥¤¥º¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£5¤Ä¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç½ÐÂê¤µ¤ì¤ë¥¯¥¤¥º¤Ë3Ìä°Ê¾åÀµ²ò¤¹¤ë¤È¡¢¥³¥í¥³¥í¥³¥ß¥Ã¥¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¹ë²Ú·ÊÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤á¤¬¤Í¥Õ¥§¥¹
¡¡¤á¤¬¤Í¥Õ¥§¥¹¤Ï¡¢¡Ö¤á¤¬¤Í¤è¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¡¢¤á¤¬¤Í¹¥¤¤Î¤¿¤á¤Î¡¢¤á¤¬¤Í¤Å¤¯¤·¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¤á¤¬¤Í¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¼þÊÕ¡Ê»ª¹¾»Ô¿·²£¹¾2ÃúÌÜ¡Ë¤ÎÆÃÀß²ñ¾ì¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤á¤¬¤Í¤Ë´Ø¤·¤¿¥°¥ë¥á¡¦¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£1Ê¬´Ö¤Ë²¿Ëç¤á¤¬¤Í¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤«¤ò¶¥¤¦¡Ö¤á¤¬À¹¤ê¡×¤ÏËèÇ¯ÇòÇ®¤¹¤ë¿Íµ¤¶¥µ»¡£»ª¹¾¤Î´ã¶À»º¶ÈÀ¸ÃÂ120¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢20Æü¤Ë¤Ï¥µ¥Ã¥«ー¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÁ°±à¿¿À»¤µ¤ó¡¢´Ý»³·ËÎ¤Æà¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë²»³Ú¥Èー¥¯¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö´Ý±à²»³ÚÆ²¡×¤Î¸ø³«¼ýÏ¿¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://meganefes.com/
¤µ¤Ð¤¨ÌçÁ°¤Þ¤Ä¤ê
¡¡¤µ¤Ð¤¨ÌçÁ°¤Þ¤Ä¤ê¤Ï¡¢½é³«ºÅ¤ÎºòÇ¯¤ËÂ³¤¡¢¾¾Éì¿À¼Ò¡Ê»ª¹¾»Ô°°Ä®1ÃúÌÜ¡Ë¤È»²Æ»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£»²Æ»¤Ç¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ä»¨²ß¤Ê¤É¤ÎÀÄ¶õ¥Þー¥±¥Ã¥È¤òÅ¸³«¡£Îò»Ë¤ÈÊ¸²½¤òÀÚ¤ê¸ý¤È¤·¤¿¡Ö¤µ¤Ð¤¨逭µ´¥¹¥Æー¥¸¡×¤Ë¤Ï¡¢»ª¹¾¤¬¸Ø¤ë¿Íµ¤¥¨¥ì¥¯¥Èー¥óÁÕ¼Ô¡¢826aska¤µ¤ó¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³¹Ãæ¤Î¤ªÅ¹¤ò½ä¤ë¡Ö¤µ¤Ð¤×¤é¡×¤âÆ±»þ³«ºÅ¤·¡¢ÃÏ¸µ¾¦Å¹³¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¾ÜºÙ¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤«¤é¡£https://www.instagram.com/sabaemonzenmatsuri/