¡ÚDEAN & DELUCA¡ÛÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤È½Ü¤ÎÈþÌ£¤ò½Å¤Í¤¿¡ÖDEAN & DELUCA OSECHI 2026¡×9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥ë¥«¥à¤¬±¿±Ä¤¹¤ëDEAN & DELUCA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²£ÀîÀµµª¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë11»þ¤è¤ê¡¢2026Ç¯¤Î¿·¤·¤¤Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤½Ë¤¤Á·¡ÖOSECHI 2026¡×¤ÎÍ½Ìó¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃ½¸¥Úー¥¸¡§https://x.gd/TyuSB
2026Ç¯¤Î¿·¤·¤¤Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤½Ë¤¤Á·¡ÖOSECHI 2026¡×
¤ª¤»¤Á¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÀµ·î¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÅÁÅý¤Î¿©Ê¸²½¤Ç¤¹¡£DEAN & DELUCA¤Ç¤Ï¤½¤Î³Ê¼°¤òÂº½Å¤·¤Ä¤Ä¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤éÁª¤ÓÈ´¤¤¤¿½Ü¤Î¿©ºà¤È¡¢³Î¤«¤Êµ»¤ò»ý¤Ä¿¦¿Í¤Î¼ê»Å»ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°ìÉÊ°ìÉÊ¤òÃúÇ«¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¹õÆ¦¤ä¿ô¤Î»Ò¡¢º«ÉÛ´¬¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÅÍè¤Î±ïµ¯Êª¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÁÇºà¤Î»ý¤ÁÌ£¤ò³è¤«¤·¤¿ÎÁÍý¤òÀ¹¤ê¹þ¤ß¡¢²ÈÂ²¤¬½¸¤¦¤ªÀµ·î¤Î¿©Âî¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¤ª¤»¤Á¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤Ç¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¼÷¤°¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤ª½Å¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢Ì£¤ï¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¸«¤¿ÌÜ¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤È¸½Âå¤ÎÈþ°Õ¼±¤¬¶¦ÌÄ¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Ê¤ª¤»¤Á¤Ç¡¢¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë´î¤Ó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¿·¤¿¤ÊÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤ª½Ë¤¤¤ÈÈË±É¤ò´ê¤¦°í¤Î½Å¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿ÉÊ¡¹¤òÂ·¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Âç³¢Æü¤Î±ã¤òºÌ¤ëÆõ¤È»²¤Î½Å¤Ë¤Ï¡¢Äø¤è¤¤ßî¹á¤Î²´éÚ¤Î¥Þ¥ê¥Í¡¢¥¥ã¥Ó¥¢¤òÅº¤¨¤¿ÍÎÉ÷¥ªー¥É¥Ö¥ë¡¢¥ª¥Þー¥ë³¤Ï·¤Î¥°¥é¥¿¥ó¤ä¥È¥ê¥å¥Õ¹á¤ë¥¹¥Æー¥¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¤´¤Á¤½¤¦¤¬¤®¤Ã¤·¤êµÍ¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÏÂ¤ÈÍÎ¤ÎÈþÌ£¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯µÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿½ÅÈ¢¤Ï¡¢³«¤±¤¿½Ö´Ö¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¿´¤¬Ìö¤ê¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È°Ï¤à¿©Âî¤ò¤è¤ê²Ú¤ä¤«¤ÇÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÉÊ½ñ¤
°í¤Î½Å¡¡ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÇÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ë¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤È¿¦¿Íµ»¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÅÁÅý¤Î½Ë¤¤ºè
°í¤Î½Å
¡¦³¤Ï·¤Î±ð¼Ñ
¡¦¹Èºú¤Îº«ÉÛ´¬¤¡Ê¤ä¤Þ¤·¤¿¡¿ËÌ³¤Æ»¡Ë
¡¦¿ô¤Î»Ò¡Ê°æ¸¶¿å»º¡¿ËÌ³¤Æ»¡Ë
¡¦¤¿¤¿¤¤´¤Ü¤¦¡ÊÌîÏ¤ËÜÅ¹¡¿µþÅÔ¡Ë
¡¦¥¤¥¯¥é¤ÎÍ®»Ò³ø¡Ê´Ýµµ¡¿ËÌ³¤Æ»¡Ë
¡¦¹ÈÇò¤«¤Þ¤Ü¤³¡Ê²ÏÆâ²°¡¿ÉÙ»³¡Ë
¡¦¥µー¥â¥ó¤ÎÌ£Á¹ÄÒ¾Æ¤¡Ê¤¦¤ª¤Ø¤ó¡¿¿·³ã¡Ë
¡¦¹õÆ¦¡Ê¤¢¤ó¤ä¡¿Åìµþ¡Ë
¡¦Ê¿°ËÃ£¡ÊÀîÍº¡¿ÀÅ²¬¡Ë
¡¦·ª¤¤ó¤È¤ó¡Ê¾¾·îÆ²¡¿´ôÉì¡Ë
¿·¤¿¤ÊÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿½Ë¤¤¤ÈÈË±É¤ò´ê¤¦°í¤Î½Å¤Ë¤Ï¡¢¾å¼Á¤Ê¿ô¤Î»Ò¤ò¤¹¤Ã¤¤êÇò¾ßÌý¤ÇÄÒ¤±¤¿¡¢»õ±þ¤¨¤Î¤è¤¤ÁÇºà¤¬³è¤¤¿¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¿ô¤Î»Ò¡¢ËÌ³¤Æ»»º¤ÎÂçÎ³¥¤¥¯¥é¤ò¹á¤ê¤Î¤è¤¤Í®»Ò¤Î¤¦¤Ä¤ï¤Ë¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤á¤¿¥¤¥¯¥é¤ÎÍ®»Ò³ø¡¢¿¦¿Í¤¬°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¼ê´¬¤¤·¤Æ½À¤é¤«¤¯¿æ¤¯±ïµ¯Êª¤Î¹Èºú¤Îº«ÉÛ´¬¤¤È¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÇÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤ë¡¢¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤È¿¦¿Íµ»¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÅÁÅý¤Î½Ë¤¤ºè¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Å·Á³¤ÎÇò¿Èµû¤ÈÉÙ»³¤ÎÃÏ²¼¿å¤Ç¤Ä¤¯¤ëÏ·ÊÞ¤ÎÌ£¡¢ÉÙ»³¸©¡Ö²ÏÆâ²°¡×¤Î¹ÈÇò¤«¤Þ¤Ü¤³¡¢Ã°ÇÈ»º¤Î¹õÂçÆ¦¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¿æ¤¾å¤²¤¿¤Õ¤Ã¤¯¤é¾åÉÊ¤Ê´Å¤µ¤ÎÅìµþ¡Ö¤¢¤ó¤ä¡×¤Î¹õÆ¦¡¢Ãã¶Ò¤Ç°ì¤Ä¤º¤Ä¹Ê¤ëÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÀ½Ë¡¤Ç¡¢¤Û¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿´Å¤µ¤Î·ª¤ÎÎ¤¤ÎÌ£¤¬ÆÃÄ§¤Î´ôÉì¡Ö¾¾·îÆ²¡×¤Î·ª¤¤ó¤È¤ó¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¤Ä¤¯¤ê¼ê¤«¤é¤âÅÁÅý¤ÎÉÊ¡¹¤âÂ·¤¤¤Þ¤¹¡£
Æõ¤Î½Å¡¡¿ô¡¹¤Î¤¹¤Ð¤é¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤«¤éÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿DEAN & DELUCA¤é¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î¥ªー¥É¥Ö¥ë
Æõ¤Î½Å
¡¦¹ç³û¥¹¥âー¥¯¤Èº¬¥»¥í¥ê¤Î¥ì¥à¥éー¥É¥µ¥é¥À
¡¦¥¿¥³¤È¥¢¥ï¥Ó¤Î¥³¥ó¥½¥á¼Ñ
¡¦¥¹¥âー¥¯¥µー¥â¥ó¤Î¥àー¥¹
¡¦²´éÚ¥¹¥âー¥¯¤È»ç¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¥Þ¥ê¥Í
¡¦¥ª¥·¥§¥È¥é¥¥ã¥Ó¥¢
¡¦¥´¥ë¥´¥ó¥¾ー¥é¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ýー¥Í ËªÌªÅº¤¨
¡¦¥Ñ¥Æ¥É¥«¥ó¥Ñー¥Ë¥å ¥¢¥ó¥¯¥ëー¥È
¡¦ÈÁÎ©³¤È¥¤¥ó¥²¥ó¤Î¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥¸¥§¥Î¥Ð¥½ー¥¹
¡¦¥é¥¤¥à¥±¥¤¥¸¥ã¥ó¥·¥å¥ê¥ó¥×
Æõ¤Î½Å¤Ë¤Ï¥Ç¥£ー¥ó&¥Ç¥ëー¥«¤é¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î¥ªー¥É¥Ö¥ë¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ±û¤Ë¤Ï¡Ø¥«¥ëー¥¬¡¦¥¯¥¤ー¥ó¡Ù¤Î¥ª¥·¥§¥È¥é¥¥ã¥Ó¥¢¡£Ãæ¹ñÞ¶¹¾¾Ê¡¦ÅìÉô¤ÎÀéÅç¸Ð¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤¿¡¢ Î³¤¬Âç¤¤¯¡¢Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥¥ã¥Ó¥¢¤Ç¤¹¡£
¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤ß¤Î¥»¥ß¥É¥é¥¤¥Õ¥£¥°¤È ¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ ¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ëÆÚÆù¤ò¥Ñ¥¤¤ÇÊñ¤ó¤À¥Ñ¥Æ¥É¥«¥ó¥Ñー¥Ë¥å ¥¢¥ó¥¯¥ëー¥È¤È¡¢Äø¤è¤¤ßî¹á¤Î²´éÚ¤Ë´Å»À¤Ã¤Ñ¤¯»Å¤¢¤²¤¿»ç¥¥ã¥Ù¥Ä¤òÅº¤¨¡¢¿©´¶¤Î°ã¤¤¤â¤¿¤Î¤·¤¤¥Þ¥ê¥Í¤Ë»Å¾å¤²¤¿²´éÚ¥¹¥âー¥¯¤È»ç¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¥Þ¥ê¥Í¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£Àî³¤Ï·¤ÎÁÇÍÈ¤²¤Ë¥é¥¤¥à¤¬¹á¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¤Ê¥½ー¥¹¤òÍí¤á¤¿¥é¥¤¥à¥±¥¤¥¸¥ã¥ó¥·¥å¥ê¥ó¥×¤Ï¡¢¤ª¼ò¤Î¤ª¶¡¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£¤ª½Ë¤¤¤ÎÀÊ¤Ë²Ú¤ä¤«¤µ¤òÅº¤¨¤Þ¤¹¡£
»²¤Î½Å¡¡¥·¥§¥Õ¤¬ÁÇºà¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤Æ»Å¾å¤²¤ë¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å
»²¤Î½Å
¡¦¥Ò¥é¥á¤È¥º¥ï¥¤¥«¥Ë¤Î¥Ñ¥¤Êñ¤ß¾Æ¤
¡¦ÌîºÚ¤Î¥¹¥Áー¥à¡õ¥°¥ê¥ë
¥Ç¥£¥ë¥Þ¥è¥Íー¥ºÅº¤¨
¡¦¥ª¥Þー¥ë³¤Ï·¤Î¥Æ¥ë¥ß¥Éー¥ë
¡¦¼¯»ùÅçÊ¿¾¾ËÒ¾ì¹õÌÓÏÂµí¤Î¥¹¥Æー¥
¥È¥ê¥å¥Õ¥Ð¥¿ーÅº¤¨
2025Ç¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Ï¡¢º£Ç¯¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀ¸»º¼Ô¤ä¤Ä¤¯¤ê¼ê¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢Ã°Àº¹þ¤á¤Æ¤Ä¤¯¤Ã¤¿¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤ò¡£
¥Ò¥é¥á¤È¥º¥ï¥¤¥«¥Ë¤Î ¥Ñ¥¤Êñ¤ß¾Æ¤¤Ï¡¢¥Ò¥é¥á¤È¥º¥ï¥¤¥«¥Ë¤ò¡¢¥ª¥Þー¥ë¥Ù¥·¥ã¥á¥ë¥½ー¥¹¤È¥Ñ¥¤Êñ¤ß¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥¯¥µ¥¯¤È¤·¤¿¿©´¶¤â¤ª¤¿¤Î¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿»Ý¤ß¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿¹õÌÓÏÂµí¤Î¥µー¥í¥¤¥ó¤ò¥°¥ê¥ë¤·¡¢¹á¤ê¹â¤¤¥È¥ê¥å¥Õ¥Ð¥¿ー¤È¤È¤â¤Ë¤¿¤Î¤·¤à¼¯»ùÅçÊ¿¾¾ËÒ¾ì¹õÌÓÏÂµí¤Î¥¹¥Æー¥¤È¡¢Íñ¤È¥Ð¥¿ー¤Î¥³¥¯¤ò³è¤«¤·¤¿¥ª¥é¥ó¥Çー¥º¥½ー¥¹¤ò¥ª¥Þー¥ë¥Æー¥ë¤Ë¤«¤±¡¢¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¤¢¤²¤¿¥ª¥Þー¥ë³¤Ï·¤Î¥Æ¥ë¥ß¥Éー¥ë¡£ÁÇºà¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë³è¤«¤·¤¿¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤ò¤ª¤¿¤Î¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ª½ÅºÆÍøÍÑ¥×¥é¥ó¤Î¤´°ÆÆâ
¤ª¤»¤Á¤Î¤ª½Å¤Ï¥ê¥æー¥¹¡Ê²ó¼ý¡¦ºÆÍøÍÑ¡Ë¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´Í½Ìó¤ÎºÝ¤Ë¡¢ÊÀ¼Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ª½Å¤ò¤´»ý»²¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÆÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¤¬ÀÕÇ¤¤ò¤â¤Ã¤ÆÀö¾ô¡¦ÊÝ´É¤ò¹Ô¤¤¡¢
¤ª¤»¤Á¤òµÍ¤á¤Æ¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
Äê²Á
\52,000¡ÊÀÇ¹þ \56,160¡Ë
³ä°ú¸å
\49,000¡ÊÀÇ¹þ \52,920¡Ë
²ó¼ý´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë～11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë
ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤È½Ü¤ÎÈþÌ£¤ò½Å¤Í¤¿
¡ÖDEAN & DELUCA OSECHI 2026¡×9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï
¢¢¾¦ÉÊÌ¾¡¦²Á³Ê
DEAN & DELUCA OSECHI 2026
\52,000¡ÊÀÇ¹þ \56,160¡Ë
¢¨¤ª½ÅºÆÍøÍÑ¥×¥é¥ó¤Ï²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¢ÆâÍÆÎÌ¡¦¸ÂÄê¿ô
3～5Ì¾ÍÍÍÑ / ¸ÂÄê700¥»¥Ã¥È
¢¢¤´Í½Ìó¼õÉÕ´ü´Ö
2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë～12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç
¢¨¾ÃÈñ´ü¸Â¡§2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡¦½Ë¡Ë
¢¨ÈÎÇä¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÉÊÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤
¢¢¤´Í½Ìó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§Å¹Æ¬Í½Ìó¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Þー¥±¥Ã¥ÈÅ¹ÊÞ
¡ÒÅìÆüËÜ¡Ó Ï»ËÜÌÚ / ÉÊÀî / Í³ÚÄ® / ¿·½É / ·ÃÈæ¼÷ / ¹Èø / µÈ¾Í»û / È¬½Å½§ / ¥¢¥È¥ìÀîºê / ¤¿¤Þ¥×¥éー¥¶ / ¥·¥¡¥ë²£ÉÍ / ¤½¤´¤¦²£ÉÍ
¡ÒÀ¾ÆüËÜ¡Ó Ì¾¸Å²° / ±É / µþÅÔ / Âçºå / ²¬»³ / Ê¡²¬¡¡
¢¢¤ª»ÙÊ§¤¤ÊýË¡
¡¦Å¹Æ¬Í½Ìó¡§¸½¶â/¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Û¤«¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê³Æ¼ï·èºÑ¤ò¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½Ìó¡§¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï»öÁ°·èºÑ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æþ¶â¸åÀµ¼°¤Ê¤´Í½Ìó¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¢Å¹Æ¬¤Ç¤Î¾¦ÉÊ¤ªÅÏ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤ªÅÏ¤·Æü»þ¡§2025Ç¯12·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë12¡§00～18¡§00
¢¢¤´ÇÛÁ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÊÅ¹Æ¬¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢·ÐÍ³¤Ç¿½¤·¹þ¤ß²ÄÇ½¡Ë
¤ªÆÏ¤±Æü»þ¡§2025Ç¯12·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë9¡§00～16¡§00¤Î´Ö¡¡¢¨»þ´Ö»ØÄêÉÔ²Ä
ÇÛÃ£ÃÏ°è¡§ÅìµþÅÔ23¶èÆâ¡¢ÉðÂ¢Ìî»Ô¡¢»°Âë»Ô¡¢Ä´ÉÛ»Ô¡¢À¾Åìµþ»Ô¡¢¹ý¹¾»Ô¡¢ÉÜÃæ»Ô¡¢¹ñÎ©»Ô¡¢¹ñÊ¬»û»Ô¡¢¾®¶â°æ»Ô¤Î¤ßÇÛÁ÷¤ò¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ö¥¯ー¥ëÊØÁ÷ÎÁ\1,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤òÊÌÅÓÄºÂ×¤·¤Þ¤¹¡£
¢¢ÆÃ½¸¥Úー¥¸
¡¡ https://x.gd/TyuSB
ABOUT DEAN & DELUCA¡Ê¥Ç¥£ー¥ó&¥Ç¥ëー¥«¡Ë
À¤³¦¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò½¸¤á¤¿¿©¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡£1977Ç¯¡¢¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥Ç¥£ー¥ó¡ÊJoel Dean¡Ë¤È¥¸¥ç¥ë¥¸¥ª¡¦¥Ç¥ëー¥«¡ÊGiorgio DeLuca¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥½ー¥Ûー¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¥Þー¥±¥Ã¥È¥¹¥È¥¢¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢¥Þー¥±¥Ã¥È¥¹¥È¥¢19Å¹ÊÞ¡¢¥«¥Õ¥§27Å¹ÊÞ¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥¹¥È¥¢¡Ê¥ï¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Ë1Å¹ÊÞ¤Ë¼«¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾®Çä¤½¤·¤ÆÃæ¿©¡¢°û¿©¤È¤¤¤¦ÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¿©¤ò¤¿¤Î¤·¤à¾ì¤òÁÏ½Ð¤¹¤Ù¤¯¡¢º£Æü¤â¤Ê¤ª¡¢¤¢¤¿¤é¤·¤¤¿©¤Î´¶Æ°¤ò¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ØÄó¶¡¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£