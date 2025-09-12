¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¸ÜÌä¡Û¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È·¿¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÖORIVA I¡×Åê»ñ²È¼ûÍ×³ÈÂç¤ÇÄÉ²ÃÊç½¸¤ò·èÄê¡¢1,200²¯±ßµ¬ÌÏ¤Ø
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¸ÜÌä³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§ËÌÂ¼ Ã£Ìé¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯1·î¤ËÁÈÀ®¤·¤¿Åö¼Ò½é¤È¤Ê¤ë¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È·¿¢¨1¤ÎÉÔÆ°»º¥Ð¥ê¥åー¥¢¥Ã¥É¥Õ¥¡¥ó¥É¢¨2¡ÖORIA Japan Real Estate Value Add Fund I¡Ê°Ê²¼¡¢ORIVA I¡Ë¡×¢¨3¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½Ð»ñÌóÂ«¶â³Û¢¨4¤ÎÄÉ²ÃÊç½¸¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖORIVA I¡×¤Ï¡¢¶ä¹Ô¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¢Ç¯¶â´ð¶â¡¢»ö¶ÈË¡¿Í¤Ê¤É¡¢10¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë¹ñÆâ¤Îµ¡´ØÅê»ñ²È¤Ë¤è¤êÁÈÀ®¤µ¤ì¤¿ÉÔÆ°»º¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¥ÉÁÈÀ®°Ê¹ß¡¢Â¿¤¯¤ÎÅê»ñ²È¤«¤é¶¯¤¤¼ûÍ×¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¤ÏÁÛÄê¤ò¾å²ó¤ë¥Úー¥¹¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Åö½éÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿½Ð»ñÌóÂ«¶â³ÛÌó300²¯±ß¤Ï¡¢Í½Äê¤òÁ°ÅÝ¤·¤ÇÃ£À®¤Ç¤¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»Ô¾ìÄ´ºº¤Î·ë²Ì¡¢ÉÔÆ°»º¤Î²þ½¤¤ä±¿±Ä²þÁ±¤Ë¤è¤ê¼ý±×À¤ä»ñ»º²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ëÅê»ñ¼êË¡¡ÊÉÔÆ°»º¥Ð¥ê¥åー¥¢¥Ã¥ÉÀïÎ¬¡Ë¤Ø¤Î´Ø¿´¤âÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Åö¼Ò¤ÏÇ¯Æâ¤ËÍ½Äê¤¹¤ëºÇ½ª¥¯¥íー¥º¤Ë¸þ¤±¡¢½Ð»ñÌóÂ«¶â³Û¤òÌó400²¯±ß¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¡¢µ¡´ØÅê»ñ²È¸þ¤±¤ËÄÉ²ÃÊç½¸¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖORIVA I¡×¤Ç¤Ï¡¢´û¤ËÉÔÆ°»º¤ò½çÄ´¤Ë¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î½Ð»ñÌóÂ«¶â³Û¤ÎÁý³Û¤Ë¤è¤ê¡¢º£¸å¤ÏÎß·×¤ÇÌó1,200²¯±ß¤ÎÉÔÆ°»º¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Åê»ñÌ¯Ì£¤Î¤¢¤ëÉÔÆ°»º¤ò¸·Áª¤Î¤¦¤¨¡¢¼ý±×À¤È»ñ»º²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¤Ê¤¬¤éÃå¼Â¤ËÅê»ñ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢½»Âð¡¢ÊªÎ®¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍÑÅÓ¤ÎÉÔÆ°»º¤Î±¿ÍÑ¡¦³«È¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢·Ð¸³¤ª¤è¤ÓÃÎ¸«¤òÇÝ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¡¢ÉÔÆ°»º¤ÎËÜ¼ÁÅª²ÁÃÍ¤ò¸«¶Ë¤á¤Ä¤Ä¡¢Âçµ¬ÌÏ²þ½¤¹©»ö¤Ê¤ÉÀÑ¶ËÅª¤Ê»ñ»º²ÁÃÍ¸þ¾åºö¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Åê»ñ²È¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÂÐ¤·¡¢º£¸å¤âºÇÎÉ¤ÎÀ®²Ì¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ±¿ÍÑ¼Ô¤¬°ìÄê¤Î¾ò·ï²¼¤ÇÅê»ñÂÐ¾ÝÉÔÆ°»º¤òÁªÄê¤¹¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¡¢Åê»ñÂÐ¾ÝÉÔÆ°»º¤ÎÁªÄêÁ°¤ËÅê»ñ²È¤¬°ìÄê¤Î»ñ¶âµò½Ð¤òÌóÂ«¤¹¤ë·ÁÂÖ¡£
¢¨2 ÉÔÆ°»º¤Î²ÁÃÍ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¼ý±×¤òÆÀ¤ëÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¡£ÉÔÆ°»º²ÁÃÍ¤ÎÁý²Ã¡ÊValue Add¡Ë¤òÁÀ¤Ã¤¿ÀïÎ¬Î©°Æ¡¢Êª·ï¼èÆÀ¡¢±¿±Ä²þÁ±¡¢¤½¤·¤ÆÇäµÑ¤òÄÌ¤¸¤ÆÅê»ñ²È¤Ë¥ê¥¿ー¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¢¨3 2025Ç¯2·î3ÆüÉÕ¥ê¥êー¥¹¡§Åö¼Ò½é¤Î¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È·¿¥Õ¥¡¥ó¥É»ñ»ºµ¬ÌÏÌó1,000²¯±ß¤Î¡ÖORIVA I¡×¤òÁÈÀ®
¡Êhttps://www.orix.co.jp/grp/company/newsroom/newsrelease/250203_ORIXGJ.html¡Ë
¢¨4 µ¡´ØÅê»ñ²È¤Ê¤É¤Î½Ð»ñ¼Ô¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë½Ð»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤¿¶â³Û¤Î¤³¤È¡£
¢£ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î³µÍ×
¥Õ¥¡¥ó¥ÉÌ¾¡§ORIA Japan Real Estate Value Add Fund I¡Ê¡ÈORIVA I¡É¡Ë
Åê»ñÂÐ¾Ý¡§¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦ÊªÎ®¡¦½»Âð¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¹ñÆâÉÔÆ°»º
ÁÈÀ®»þ´ü¡§2025Ç¯1·î31Æü
»ñ»ºµ¬ÌÏ¡§Ìó1,200²¯±ß
½Ð»ñ¼Ô¡§¹ñÆâµ¡´ØÅê»ñ²È¡Ê¶ä¹Ô¡¦À¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¦Ç¯¶â´ð¶â¡¦»ö¶ÈË¡¿Í¤Ê¤É¡Ë
¥Õ¥¡¥ó¥É´ü´Ö¡§8Ç¯
¢£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¸ÜÌä ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¸ÜÌä³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÉÍ¾¾Ä®2-3-1 ÆüËÜÀ¸Ì¿ÉÍ¾¾Ä®¥¯¥ì¥¢¥¿¥ïー
ÀßÎ©¡§2007Ç¯9·î
ÂåÉ½¼Ô¡§ËÌÂ¼ Ã£Ìé
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¸ÜÌä¶È
¼õÂ÷»ñ»º»Ä¹â¡Ê2025Ç¯3·îËö»þÅÀ¡Ë¡§Ìó1Ãû±ß
URL¡§https://www.orix.co.jp/oria/
¡¦ËÜ¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ï¡¢¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°úË¡¤Ëµ¬Äê¤µ¤ì¤ë¹¹ð¤½¤ÎÂ¾¤³¤ì¤ËÎà»÷¤¹¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ï³ºÅö¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦ËÜ¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Ë¤è¤ëÅê»ñ±¿ÍÑ¶ÈÌ³¤ÎÄó¶¡¤äÆÃÄê¤Î±¿ÍÑ¾¦ÉÊ¤Î´«Í¶¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò¤Ï¡¢ËÜ¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤òÍÑ¤¤¤ÆËÜ»ñÎÁ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´«Í¶¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦ËÜ¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹Ãæ¤Î¾Íè¤Î»ö¹à¤Ë´Ø¤¹¤ë¿äÄê¡¢Í½Â¬¡¢Í½ÁÛ¤Þ¤¿¤Ï¸«²ò¤Ë·¸¤ëµ½Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î·ë²Ì¤È°ìÃ×¤¹¤ë¤³¤È¤òÊÝ¾Ú¤Þ¤¿¤ÏÌóÂ«¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¸ÜÌä¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¥°¥ëー¥×¹Êó¡¦¾Ä³°Éô TEL¡§03-3435-3167
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¥°¥ëー¥×¹Êó¡¦¾Ä³°Éô TEL¡§03-3435-3167
